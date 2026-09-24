Carrick đối mặt “bão” chỉ trích, 10 quyết định có thể khiến MU trả giá

⚽ Để Heaven đá chính trước Hull

MU đã đánh rơi gần bằng số điểm mà họ để mất trong cả mùa giải trước chỉ sau một thời gian ngắn dưới thời Michael Carrick ở mùa này.

Carrick khởi đầu nhiệm kỳ với thất bại khó tin trước Hull City

Mọi chuyện bắt đầu từ màn trình diễn đáng thất vọng trên sân Hull. Kể từ trận đấu đó, nhiều quyết định của Carrick tiếp tục khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi về cách ông điều hành đội bóng.

Ayden Heaven là một trong những lựa chọn gây tranh cãi. Trung vệ 19 tuổi đá chính cả 6 trận giao hữu tiền mùa giải, chủ yếu nhờ thuận chân trái. Khi Lisandro Martinez vắng mặt vì phải thực hiện nghĩa vụ liên quan đến World Cup, Carrick lựa chọn Heaven là trung vệ thuận chân trái duy nhất còn lại.

Tuy nhiên, để Heaven đối đầu Oli McBurnie là một phán đoán sai lầm nghiêm trọng. Ở vị trí hậu vệ phải, Carrick có thể lựa chọn Noussair Mazraoui hoặc Diogo Dalot, nhưng Mazraoui rõ ràng chưa sẵn sàng đá chính tại sân MKM.

Heaven sau đó không còn đá chính tại Premier League kể từ thất bại 0-2 trước Hull ngày 22/8.

🔥 Dorgu đá cánh trái, kế hoạch bị đảo lộn

MU có 3 cầu thủ chạy cánh trái và Patrick Dorgu là lựa chọn yếu nhất. Tuy nhiên, tuyển thủ Đan Mạch vẫn đá chính trước Hull sau khi trải qua trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải.

Dorgu chỉ thi đấu 45 phút. Carrick từng tin tưởng cầu thủ này khi anh ghi bàn trong 2 trận đầu tiên kể từ lúc HLV người Anh trở lại dẫn dắt MU hồi tháng 1.

Nhưng việc Dorgu đá cánh trái khiến Matheus Cunha phải được đẩy lên đá tiền đạo. Trong khi đó, Bryan Mbeumo đã chơi toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải ở vị trí này. Kế hoạch của Carrick vì thế bị đảo lộn ngay từ đầu.

🎯 Cunha mất đi vị trí sở trường

Hãy nhìn lại bàn thắng của Cunha vào lưới Fulham và chú ý vị trí anh nhận bóng. Đó là bên cánh trái, nơi tiền đạo người Brazil thi đấu mỗi khi xuất hiện dưới thời Carrick mùa trước.

Cunha chưa phát huy được hết khả năng khi phải thi đấu xa vị trí sở trường

Nhưng mùa này, Cunha được đẩy lên vị trí cao nhất trên hàng công và không còn sắc bén như trước. Trong khi đó, Mbeumo - người ghi bàn mỗi khi được Carrick sử dụng ở vị trí tiền đạo mùa trước - đã trở lại cánh phải.

Việc Amad vắng mặt vì chấn thương là một phần nguyên nhân. Tuy nhiên, Carrick có thể đã thử đưa Dorgu sang cánh phải ở một thời điểm nào đó.

Cách bố trí này ít nhất sẽ giúp MU cùng lúc sử dụng 2 trong số những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất ở những vị trí mà họ từng phát huy hiệu quả trong nửa sau mùa trước.

🚨 Thay Rashford, MU nhận tín hiệu ngược trước Everton

Carrick cho biết Rashford “cảm thấy có vấn đề” khi MU đang dẫn Everton 1-0. Tuy nhiên, việc đưa Dorgu vào thay anh lại gửi đi tín hiệu không tích cực.

Everton ngày càng áp đảo và tung Jack Grealish vào sân. Sự xuất hiện của một cầu thủ chạy cánh trái thực thụ giúp đội chủ nhà có thêm năng lượng, trước khi họ tìm được bàn gỡ hòa.

Rashford trước đó đã yêu cầu một gói gel năng lượng. Nếu anh thực sự phải rời sân, Benjamin Sesko có thể là lựa chọn hợp lý hơn.

Cunha khi đó cũng có thể chuyển sang cánh trái, nhường vị trí tiền đạo cho Sesko và giúp MU duy trì sức ép tấn công.

🛡️ Quyết định với Shaw kéo theo hệ quả

Sau khi Everton gỡ hòa 1-1, Dalot rời sân để nhường chỗ cho Leny Yoro. Luke Shaw sau đó được thay bằng Mazraoui trong thời gian bù giờ, chỉ vài phút sau khi MU một lần nữa vượt lên.

Shaw sau đó nghỉ 3 trận. Nhưng tại sân Hill Dickinson, anh vẫn còn khoảng 4 phút thi đấu và chính là người dâng cao, thực hiện quả tạt giúp Sesko ghi bàn ở phút 88.

Dalot bị thay vì đã nhận thẻ vàng. Carrick có thể cho rằng đây là quyết định cần thiết, nhưng hệ quả sau đó rất rõ.

Yoro, vốn là một trung vệ, chơi bó vào trong và để Grealish có khoảng trống chuyền bóng cho Kiernan Dewsbury-Hall.

Mazraoui không hoàn toàn quyết liệt trong pha truy cản vì lo ngại phạm lỗi trong vòng cấm. Điều đó vô tình tạo điều kiện để Ainsley Maitland-Niles ghi bàn gỡ hòa ngoạn mục ở phút 95.

⏱️ Chậm đưa Sesko vào sân trước Man City

Thẻ đỏ của Phil Foden ở phút 23 giúp Carrick có 22 phút để đánh giá thế trận 11 đấu 10. Nhưng MU không tạo được nhiều đột biến dù chơi hơn người. Đội bóng cũng thiếu một điểm đến trên hàng công trước hàng thủ Man City có 3 trung vệ.

Sesko chỉ được tung vào sân khi MU đã rơi vào thế bất lợi

Sesko khởi động ngay đầu hiệp hai và khán đài Stretford End liên tục hô vang tên anh. Nhưng phải 19 phút sau tiền đạo này mới được tung vào sân.

Đến lúc đó, Erling Haaland đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Carrick sau đó đưa Joshua Zirkzee vào sân nhưng tiền đạo người Hà Lan cũng không tạo ra khác biệt.

🧩 Fernandes bị kéo quá xa khung thành Man City

Khi Sesko vào sân, người rời sân là Youri Tielemans. Cunha lùi xuống vị trí số 10, còn Bruno Fernandes được kéo sâu hơn vào hàng tiền vệ.

Fernandes từng có những màn trình diễn xuất sắc khi thi đấu ở vị trí thấp hơn. Tuy nhiên, việc đưa anh rời xa khung thành Man City khi trận đấu còn hơn 20 phút và MU đang bị dẫn bàn lại không mang đến hiệu quả.

Man Utd gần như không tạo được cơ hội rõ ràng nào cho tới phút 95, khi Bryan Mbeumo được Fernandes chuyền bóng để có cơ hội.

Đáng chú ý, Fernandes khi đó đang hoạt động ở khu vực vốn thường dành cho một cầu thủ số 10.

📋 Xoay tua mạnh trước Brighton tại League Cup

Brighton đã thắng tại Old Trafford trong 4 mùa giải liên tiếp. Trong khi đó, Man Utd chỉ giành 2 danh hiệu trong 9 năm và mùa trước bị loại ngay vòng đầu tiên ở cả 2 đấu trường cúp quốc nội.

Vì thế, việc Carrick thực hiện tới 8 sự thay đổi trước Brighton, trong đó có việc đưa một cầu thủ 15 tuổi lên băng ghế dự bị, là quyết định gây nhiều dấu hỏi.

Sau nhiều lời bàn tán, JJ Gabriel cuối cùng không được triệu tập sau khi nói với MU rằng anh muốn rời CLB.

Carrick vẫn để Yoro và Heaven đá chính trước thủ môn Karl Darlow trong trận ra mắt. Quyết định này sau đó khiến MU gặp rắc rối.

Cả 3 cầu thủ đều mắc lỗi trong 3 bàn thua, khi Brighton trở thành đội đầu tiên kể từ Tottenham vào tháng 9/1976 giành chiến thắng tại Old Trafford sau khi bị dẫn trước 0-2.

❌ Zirkzee tiếp tục được trao cơ hội

Kể từ khi ghi 2 bàn trong chiến thắng đầu tiên của Ruben Amorim tại Premier League vào ngày 1/12/2024, Joshua Zirkzee chỉ ghi thêm 2 bàn ở giải đấu.

"Quỷ đỏ" từng sẵn sàng bán Zirkzee trong mùa hè và Everton đã liên hệ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, MU quyết định giữ anh vì cho rằng đội bóng cần thêm một cầu thủ. Zirkzee sau đó được tung vào sân ở 3 trận mà MU đều thất bại.

Carrick không có Amad, trong khi Sesko tiếp tục vắng mặt ở trận gặp Fulham. Dù vậy, ông cần tìm ra những giải pháp sáng tạo hơn thay vì tiếp tục sử dụng Zirkzee, người chưa tạo ra ảnh hưởng đáng kể.

🔄 Giữ nguyên đội hình, lặp lại vấn đề

Carrick sử dụng cùng đội hình xuất phát trong 3 trận gặp Ipswich Town, Everton và Fulham. Kết quả là 1 thắng, 1 hòa và 1 trận suýt thua.

Michael Carrick đang đối mặt với nhiều dấu hỏi sau chuỗi trận không như ý của MU

Ngay cả chiến thắng 5-2 trước Ipswich cũng có phần may mắn. MU tận dụng một tình huống đối thủ trượt chân để ghi bàn gỡ hòa, trước khi có bàn thứ hai sau tình huống Harry Maguire để bóng chạm tay.

Bộ tứ hàng thủ gồm Dalot, Maguire, Martinez và Shaw.

Đây cũng chính là hàng thủ từng để Brentford ghi 4 bàn trong trận thua 0-4 hồi tháng 8/2022, trận đấu được xem là màn trình diễn tệ nhất của MU trong kỷ nguyên Premier League.

Dưới thời Carrick, MU đã để lọt lưới 5 bàn trong 4 trận với bộ tứ này và con số đó hoàn toàn có thể còn cao hơn.