Tottenham tính "trảm" HLV De Zerbi, trận đại chiến MU định đoạt số phận

Tạp chí FourFourTwo (Anh) đưa tin, Tottenham đang cân nhắc sa thải Roberto De Zerbi sau thất bại 2-3 trước Aston Villa ở vòng 5 Premier League hôm 19/9. Thông tin gây sốc này xuất hiện trong bối cảnh Tottenham trải qua 5 trận tại Premier League mà không giành được chiến thắng nào. Ban lãnh đạo “Gà trống” cũng bắt đầu lo lắng sau khi CLB chi khoản tiền hơn 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Thời gian của De Zerbi tại Tottenham đã sắp kết thúc?

Sau khi De Zerbi gọi Tottenham là đội bóng “mong manh” nhất mà ông từng dẫn dắt vào cuối tuần qua, trận đấu tiếp theo của “Gà trống” gặp MU vào ngày 10/10 tới có thể mang tính bước ngoặt đối với vị trí của cả hai HLV. Michael Carrick cũng đang phải chịu áp lực tương tự trong bối cảnh “Quỷ đỏ” mới chỉ giành được 5 điểm sau 5 trận tại Premier League.

Tottenham sớm tính chuyện thay đổi sau khởi đầu thảm họa

De Zerbi được Tottenham bổ nhiệm vào tháng 3 với nhiệm vụ giúp “Gà trống” tránh xuống hạng. Đến mùa hè, ông được trao toàn quyền để tái thiết đội hình sau 2 mùa liên tiếp đứng thứ 17 Premier League.

Do đó, việc Tottenham sa thải nhà cầm quân 47 tuổi ngay đầu mùa giải sẽ là một bất ngờ lớn. Đặc biệt, người tiền nhiệm Thomas Frank từng được giữ lại đến tháng 2 năm nay dù chỉ giúp “Gà trống” thắng 13 trong tổng số 38 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, bầu không khí tại Tottenham dường như đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

Tờ Fichajes của Tây Ban Nha đưa tin ban lãnh đạo “Gà trống” đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế De Zerbi, dù hợp đồng của chiến lược gia người Italia khiến tình hình trở nên phức tạp.

De Zerbi còn hợp đồng với Tottenham đến năm 2031 và không có điều khoản phá vỡ, đồng nghĩa đội bóng thành London có thể phải chi hàng chục triệu bảng để chấm dứt thỏa thuận trước thời hạn. Tuy nhiên, sau những phát biểu cuối tuần qua, De Zerbi rõ ràng không hài lòng với tình hình hiện tại.

Phát biểu với talkSPORT sau trận thua Aston Villa, Chiến lược gia người Italia cho rằng “các thủ lĩnh phải mạnh mẽ hơn”, đồng thời thừa nhận: “Tôi không có tất cả câu trả lời. Thật khó để giải thích bởi trong sự nghiệp 14 năm làm HLV, tôi chưa bao giờ chứng kiến một đội bóng nào như chúng tôi.

Quá mong manh, quá thiếu ổn định. Bạn hoặc chơi tốt, hoặc chơi tệ. Bạn không thể chơi rất tốt trong 30, 40 phút đầu tiên rồi sau đó lại để thủng lưới theo cách như vậy. Tôi rất khó chấp nhận điều đó. Có lẽ vấn đề nằm ở sự liên lạc giữa các cầu thủ, có lẽ các thủ lĩnh phải mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần những thủ lĩnh để thúc đẩy và dẫn dắt đội bóng. Với Newcastle cũng vậy, Liverpool cũng vậy, Everton cũng vậy: chúng tôi phải tìm ra giải pháp”.

Tottenham sẽ đối đầu MU khi Premier League trở lại vào tháng 10 sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.