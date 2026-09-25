Đua xe F1, thử nghiệm Azerbaijan GP: “Mũi tên bạc” Mercedes chiếm lợi thế lớn với nhóm bám đuổi

FP1: Kimi Antonelli gặp sự cố thủy lực

Russell đã dẫn đầu phiên tập đầu tiên khi đạt thành tích 1 phút 45,387 giây, nhanh hơn Verstappen 0,4 giây, trong khi Charles Leclerc của Ferrari cũng nằm trong top 3.

Hadjar trở lại sau 3 chặng nghỉ chấn thương

Isack Hadjar, người vừa trở lại sau khi bỏ lỡ 3 chặng gần nhất vì chấn thương cổ tay, đã phàn nàn về việc phanh trên chiếc xe Red Bull của anh bị lệch sang một bên, trong khi Oscar Piastri của McLaren báo cáo về tình trạng rung lắc ngay trong những phút đầu tiên. Carlos Sainz cũng gặp sự cố với hệ thống phanh, buộc phải đưa chiếc xe Williams — vốn được nâng cấp mạnh tay cuối tuần này — trở lại pit khi phanh sau bốc cháy chỉ sau 15 phút.

Thành tích liên tục giảm xuống khi điều kiện mặt đường cải thiện và các tay đua dần nâng cao sự tự tin. Antonelli vươn lên P1 với vòng chạy 1 phút 46,265 giây ở mốc 25 phút bằng bộ lốp Hard. Tay đua Mercedes là một trong những người đầu tiên lắp bộ lốp Soft, nhưng tay đua người Ý đã phải tấp xe vào lề cua 7 ở vòng chạy sau đó, thông báo qua radio về sự cố thủy lực kéo xe an toàn ảo (VSC) kích hoạt.

Phanh xe của Sainz bị cháy dữ dội

Khi trở lại, Verstappen trở thành tay đua đầu tiên qua mốc 1 phút 46 giây khi đạt thời gian 1 phút 45,787 giây với bộ lốp viền đỏ (Soft), trước khi bị thay thế bởi thành tích 1 phút 45,387 giây của Russell.

Tín hiệu VSC thứ hai được kích hoạt trong 5 phút cuối khi Arvid Lindblad phải lùi xe ra khỏi khu vực thoát hiểm cua 7, trong khi chiếc Audi của Nico Hulkenberg cùng lúc dừng lại khi thoát cua 4.

Russell vẫn duy trì thành tích nhanh nhất cho đến khi 60 phút khép lại, Verstappen nhỉnh hơn đôi chút so với Leclerc và Lewis Hamilton — hai tay đua Ferrari lập thời gian với bộ lốp trung bình. Antonelli vẫn giữ vị trí P5 dù bỏ lỡ nửa sau của phiên tập. Anh xếp trên Piastri — người cũng mất thời gian chạy do đội ngũ McLaren phải sửa chữa sự cố trên xe.

Chiếc xe của Antonelli gặp sự cố thủy lực

Hai tay đua của Racing Bulls là Liam Lawson và Lindblad, Esteban Ocon (Haas) cùng chiếc Audi của Gabriel Bortoleto hoàn thành top 10. Chiếc Audi thứ hai của Hulkenberg đứng vị trí thứ 11, xếp trên bộ đôi Williams là Sainz và Alex Albon. Lando Norris chỉ xếp thứ 14 sau khi bỏ lỡ phần lớn phiên tập do gặp sự cố, khép lại một phiên chạy khó khăn cho McLaren.

Ollie Bearman (Haas) ở vị trí thứ 15 dẫn trước Pierre Gasly (Alpine), chiếc Cadillac của Sergio Perez, Franco Colapinto (Alpine) và Fernando Alonso (Aston Martin). Hadjar chỉ đứng thứ 20 khi gặp sự cố động cơ làm hạn chế thời gian chạy, trong khi các vị trí cuối cùng thuộc về Lance Stroll của Aston Martin và Valtteri Bottas của Cadillac.

FP2: Russell dẫn trước Antonelli và Verstappen

Mặt trời dần lặn trên đường đua Baku City khi FP2 khởi tranh, nhưng nhiệt độ không khí vẫn duy trì ở mức khá nóng là 30 độ C.

Ngày thi đấu với nhiều vấn đề phát sinh cho McLaren

Phần lớn các tay đua dành giai đoạn đầu của buổi tập sử dụng lốp Medium hoặc Hard. Verstappen sớm thiết lập mốc thời gian tham chiếu đầu tiên là 1 phút 45,115 giây, nhưng nhà cựu vô địch thế giới đã phàn nàn qua radio về cảm giác lái ‘tồi tệ’ trên chiếc Red Bull. Nhưng anh vẫn cải thiện thành tích 1 phút 44,492 giây bằng lốp Trung bình — nhanh hơn George Russell của Mercedes trên cùng hợp chất lốp.

Phía sau, Lando Norris vọt lên P3 xếp trên Hamilton, Hadjar, Leclerc và người đồng đội Piastri. Cả hai chiếc McLaren đều phải sử dụng giải pháp tạm thời cho sự cố sàn xe từ FP1 bằng các dây rút nhựa.

Khi buổi tập trôi qua được gần 20 phút, cờ đỏ phải phất lên do Arvid Lindblad mắc lỗi ở cua 8/9, va mạnh vào tường và dừng lại với thiệt hại nặng nề ở phía bên phải chiếc Racing Bulls.

Sai lầm trả giá đắt của Lindblad

Buổi tập tiếp tục với hơn 30 phút còn lại trên đồng hồ. Sự chú ý giờ đây chuyển sang lượt chạy mô phỏng Phân hạng bằng lốp Mềm, mang đến cái nhìn đầu tiên về cục diện vòng phân hạng chặng này.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi buổi tập trở lại, kịch tính đã xảy ra với Ollie Bearman và khi động cơ chiếc xe Haas không còn hoạt động. Anh đã kịp đưa xe vào cuối khu vực thoát hiểm, giúp công việc của các nhân viên đường đua trở nên dễ dàng hơn.

Trên đường đua, Russell tung ra vòng chạy 1 phút 43,759 giây để dẫn trước Verstappen khoảng 0,4 giây, trong khi Leclerc, Hamilton và Kimi Antonelli chậm hơn gần một giây.

Đợt chạy tiếp theo ghi nhận mốc thời gian 1 phút 43,347 giây từ Russell, trước khi đồng đội Antonelli cải thiện đáng kể để vọt lên P2 với thời gian 1 phút 43,899 giây. Verstappen bị đẩy xuống P3, xếp trên Leclerc, Hamilton và Norris.

Bearman “mất” động cơ ở cuối phiên chạy

Pierre Gasly đưa chiếc Alpine lên vị trí thứ 7, đứng trước Piastri, Hadjar và chiếc Haas còn lại của Esteban Ocon. Theo sau là đồng đội Franco Colapinto, Liam Lawson của Racing Bulls, và Sergio Perez của Cadillac.

Gabriel Bortoleto và Nico Hulkenberg lần lượt xếp thứ 14 và 15 khi Audi tiếp tục thử nghiệm hàng loạt nâng cấp, xếp trên các chiếc xe Williams cũng được nâng cấp của Alex Albon và Carlos Sainz, Lindblad, chiếc Cadillac còn lại của Valtteri Bottas, Bearman và bộ đôi Aston Martin — thời gian chạy của Fernando Alonso bị hạn chế do nghi ngờ rò rỉ dầu.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy đầu tiên chặng Azerbaijan GP 2026:

FP1

FP2