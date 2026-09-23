8 anh hào vào tứ kết bóng đá nam ASIAD: U23 Việt Nam & U23 Thái Lan mơ gây sốc ông lớn

U23 Nhật Bản thị uy sức mạnh, U23 Trung Quốc và U23 CHDCND Triều Tiên giành vé

Lượt cuối bảng A chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu khi U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan đều sớm giành quyền đi tiếp. Với việc sử dụng nhiều cầu thủ dự bị, hai đội tạo ra thế trận cởi mở, nhưng U23 Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội.

U23 Thái Lan (áo đỏ) thua đậm U23 Nhật Bản

“Samurai xanh” kiểm soát bóng tới 62%, tung ra 25 pha dứt điểm và giành chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng. Kết quả này giúp U23 Nhật Bản đứng đầu bảng A, trong khi U23 Thái Lan xếp nhì.

Ở bảng B, cuộc đua diễn ra kịch tính đến phút cuối. U23 CHDCND Triều Tiên tạo nên màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại U23 Iran 4-1, còn U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0. U23 Trung Quốc giành ngôi đầu bảng với 5 điểm, U23 CHDCND Triều Tiên xếp thứ hai nhờ hơn U23 Iran về hiệu số.

Hai cặp đấu tứ kết của bảng A và B vì thế được xác định là U23 Nhật Bản gặp U23 CHDCND Triều Tiên, còn U23 Thái Lan chạm trán U23 Trung Quốc, cùng diễn ra ngày 26/9 trên sân Toyota.

U23 Việt Nam đối đầu thử thách cực đại mang tên U23 Hàn Quốc

Hai cặp tứ kết còn lại đã được xác định từ trước, gồm U23 Uzbekistan gặp U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc. Đây được xem là thử thách lớn nhất với thầy trò HLV Kim Sang Sik trên hành trình tạo nên bất ngờ tại giải đấu.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thua U23 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng

U23 Việt Nam giành vị trí nhì bảng C với các kết quả: Hòa 1-1 U23 Kuwait, thắng 2-0 trước U23 Philippines và thua U23 Uzbekistan 0-2. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi toàn thắng vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới một lần.

Lịch sử cũng nghiêng hẳn về đại diện Đông Á. Hàn Quốc đang là đội giàu thành tích nhất môn bóng đá nam ASIAD với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Dẫu vậy, việc góp mặt ở tứ kết đã là cột mốc đáng ghi nhận với U23 Việt Nam, đội từng đạt thành tích tốt nhất là hạng tư năm 2018.

Cuộc cạnh tranh giữa các khu vực châu Á

Tám đội góp mặt ở tứ kết phản ánh sự phân bố sức mạnh khá rõ ràng của bóng đá châu Á. Đông Á áp đảo với bốn đại diện gồm U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Trung Quốc. Đông Nam Á có U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trong khi Trung Á và Tây Á lần lượt được đại diện bởi U23 Uzbekistan và U23 Saudi Arabia.

Trong số các đội còn lại, U23 Hàn Quốc, U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Uzbekistan đều từng giành huy chương vàng ASIAD. U23 Trung Quốc và U23 Saudi Arabia cũng sở hữu nhiều lần lên bục huy chương. Vì vậy, vòng tứ kết hứa hẹn sẽ là những cuộc đối đầu đỉnh cao, nơi các ứng viên vô địch bắt đầu bước vào chặng đua quyết định cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam.