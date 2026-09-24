Brighton đã "dạy" cả Ngoại hạng Anh cách đánh bại Arsenal

Trong năm 2026, Arsenal chỉ có ba lần bị đối thủ đánh bại một cách thuyết phục: trước Manchester City ở chung kết League Cup, Bournemouth tại Emirates hồi tháng 4 và Brighton mới đây. Điểm chung của cả ba là không ngần ngại đẩy đội hình lên cao, gây sức ép ngay từ quá trình Arsenal triển khai bóng.

Brighton đánh bại Arsenal một cách ấn tượng

Arsenal thường thích đối thủ lùi sâu

Arsenal từng gặp khó trước những hàng thủ chơi thấp, nhưng dưới thời Mikel Arteta, họ ngày càng biết cách giải bài toán này. Khi đối thủ lùi sâu, Arsenal có thể kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ, liên tục tạo sức ép và tận dụng các tình huống cố định.

Napoli từng chọn cách tiếp cận đó và chỉ thua Arsenal 0-1 dù bị đối thủ tạo ra khoảng 4 bàn thắng kỳ vọng cùng 26 cú sút. Rõ ràng, phòng ngự thụ động không phải giải pháp hiệu quả.

Brighton chọn cách hoàn toàn khác. Họ pressing một đối một với cường độ cao, khiến Arsenal không thể kiểm soát trận đấu theo cách quen thuộc. Arteta thừa nhận Brighton đã chơi ở một “đẳng cấp khác” so với đội bóng của ông.

Arsenal gặp vấn đề khi đối thủ chơi trực diện như Brighton

Số liệu ủng hộ cách tiếp cận của Brighton

Brighton giành tới 15 lần đoạt bóng ở khu vực cao trước Arsenal, gần gấp đôi bất kỳ đối thủ nào khác trong mẫu thống kê năm 2026. Khi Arsenal để đối phương giành từ 7 lần đoạt bóng cao trở lên, họ chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 3 trận. Ngược lại, khi con số này từ 6 trở xuống, Arsenal thắng 15, hòa 3 và chỉ thua 2.

Một chỉ số khác là các chuỗi triển khai bóng bị pressing. Khi Arsenal phải đối mặt với từ 8 chuỗi trở lên, họ thắng 6, hòa 3 và thua 5. Trong những trận có tối đa 7 chuỗi như vậy, Arsenal thắng tới 11 và chỉ hòa 1.

Brighton cũng đẩy Arsenal lên cao hơn bất kỳ đối thủ nào khác. Khoảng cách khởi phát trung bình của các đợt triển khai bóng tại Amex lên tới 49,1 mét, trong khi con số cao thứ ba là 43 mét của Man City ở chung kết League Cup.

Arsenal thiếu tốc độ để trừng phạt pressing

Pressing tầm cao luôn là canh bạc. Nếu Arsenal thoát được sức ép, đối thủ sẽ để lộ khoảng trống lớn phía sau. Nhưng Arsenal hiện chưa sở hữu hàng công đủ tốc độ và sức mạnh để luôn trừng phạt những khoảng trống ấy.

Kai Havertz, Martin Odegaard và Bukayo Saka giúp hàng công Arsenal mượt mà về kỹ thuật, trong khi Christos Tzolis bổ sung thêm phương án bên cánh trái. Tuy nhiên, Arsenal đã chia tay Gabriel Martinelli và không chiêu mộ được Morgan Rogers, mẫu cầu thủ có thể tạo ra khác biệt bằng tốc độ và khả năng xuyên phá.

Điều đó khiến các đối thủ có thêm lý do để mạnh dạn đẩy đội hình lên cao.

Không phải ai cũng bắt chước được Brighton

Brighton, Man City và Bournemouth đã đặt Arsenal trước một thử thách đặc biệt, nhưng không phải đội bóng Premier League nào cũng đủ khả năng pressing với cường độ như vậy.

Dù thế, Brentford trước Chelsea hay Sunderland trước Man City cho thấy ngày càng nhiều đội bóng sẵn sàng phòng ngự một đối một trước các ông lớn. Arsenal vì thế phải đạt độ chính xác cao hơn trong xử lý bóng, hoặc chuyển sang lối chơi trực diện để biến trận đấu thành cuộc chiến tranh chấp bóng một và bóng hai.

Mùa trước, Arsenal chỉ hoàn thành trung bình 396,7 đường chuyền mỗi trận, thấp nhất trong số các nhà vô địch Premier League kể từ Leicester City mùa 2015/16. Con số này chỉ ra rằng, khả năng kiểm soát trận đấu đang trở nên khó khăn hơn với “Pháo thủ”.

Sau Brighton, chắc chắn sẽ có thêm những đội bóng thử pressing Arsenal. Nhưng với Bruno Guimaraes, Myles Lewis-Skelly và Odegaard ở tuyến giữa, Arsenal vẫn đủ chất lượng để hóa giải sức ép nếu thi đấu chính xác. Vấn đề là họ có thể làm điều đó ổn định đến đâu.