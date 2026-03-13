Siêu đại chiến Messi - Yamal chuyển từ Doha sang Madrid

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, các cuộc thương thảo cuối cùng về địa điểm thi đấu đã đi đến bước gần như hoàn tất. Phương án chuyển trận đấu tới thủ đô Madrid được các bên thống nhất, chỉ còn một số chi tiết liên quan đến công tác an ninh cần hoàn tất trước khi thông báo chính thức được đưa ra.

Messi đấu Yamal tại Bernabeu - trận Finalissima bất ngờ đổi địa điểm

Finalissima là trận đấu danh giá giữa nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Nam Mỹ. Cuộc chạm trán giữa Argentina và Tây Ban Nha lần này càng được chú ý khi mang đậm dấu ấn biểu tượng của hai nền bóng đá lớn, đồng thời chứng kiến màn gặp gỡ giữa hai thế hệ cầu thủ.

Tâm điểm dĩ nhiên vẫn là Lionel Messi, chủ nhân 8 Quả bóng vàng và biểu tượng sống của bóng đá Argentina suốt hai thập kỷ qua. Đối diện anh sẽ là Lamine Yamal, tài năng trẻ mới 18 tuổi đang nổi lên mạnh mẽ trong màu áo Tây Ban Nha. Viễn cảnh ngôi sao huyền thoại đối đầu gương mặt đại diện cho thế hệ mới tạo nên sức hút đặc biệt cho trận cầu liên lục địa.

Ban đầu, trận Finalissima được lên lịch diễn ra ngày 27=3 tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh gần đây tại khu vực Trung Đông khiến kế hoạch này phải thay đổi.

UEFA cùng các đối tác sau đó lập tức tìm kiếm phương án thay thế. Nhiều thành phố lớn tại châu Âu được cân nhắc như Rome hay Lisbon. Tuy nhiên, Madrid nhanh chóng nổi lên như lựa chọn hợp lý nhất nhờ hạ tầng hoàn chỉnh và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá tầm cỡ.

Lần gần nhất tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại Bernabeu là trận giao hữu hòa Brazil 3-3 năm 2014. Còn Argentina từng đến Madrid năm 2018 và giành chiến thắng đậm 6-1 trước chính Tây Ban Nha trên sân Metropolitano.

Nếu Finalissima chính thức diễn ra tại Bernabeu, Madrid sẽ trở thành sân khấu cho một cuộc đối đầu mang tính biểu tượng, nơi huyền thoại của bóng đá thế giới và ngôi sao trẻ đầy triển vọng có cơ hội đứng chung trên một sân khấu.