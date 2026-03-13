Siêu đại chiến Messi - Yamal chuyển từ Doha sang Madrid

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Siêu đại chiến Messi - Yamal chuyển từ Doha sang Madrid

Sự kiện: Lionel Messi Lamine Yamal

Trận tranh Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa ĐKVĐ Nam Mỹ - Argentina và ĐKVĐ châu Âu - Tây Ban Nha sẽ được tổ chức tại sân Bernabeu ở Madrid thay vì Doha (Qatar) như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân xuất phát từ những lo ngại liên quan đến an ninh tại Trung Đông trong thời gian gần đây.

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, các cuộc thương thảo cuối cùng về địa điểm thi đấu đã đi đến bước gần như hoàn tất. Phương án chuyển trận đấu tới thủ đô Madrid được các bên thống nhất, chỉ còn một số chi tiết liên quan đến công tác an ninh cần hoàn tất trước khi thông báo chính thức được đưa ra.

Messi đấu Yamal tại Bernabeu - trận Finalissima bất ngờ đổi địa điểm

Messi đấu Yamal tại Bernabeu - trận Finalissima bất ngờ đổi địa điểm

Finalissima là trận đấu danh giá giữa nhà vô địch châu Âu và nhà vô địch Nam Mỹ. Cuộc chạm trán giữa Argentina và Tây Ban Nha lần này càng được chú ý khi mang đậm dấu ấn biểu tượng của hai nền bóng đá lớn, đồng thời chứng kiến màn gặp gỡ giữa hai thế hệ cầu thủ.

Tâm điểm dĩ nhiên vẫn là Lionel Messi, chủ nhân 8 Quả bóng vàng và biểu tượng sống của bóng đá Argentina suốt hai thập kỷ qua. Đối diện anh sẽ là Lamine Yamal, tài năng trẻ mới 18 tuổi đang nổi lên mạnh mẽ trong màu áo Tây Ban Nha. Viễn cảnh ngôi sao huyền thoại đối đầu gương mặt đại diện cho thế hệ mới tạo nên sức hút đặc biệt cho trận cầu liên lục địa.

Ban đầu, trận Finalissima được lên lịch diễn ra ngày 27=3 tại Doha, Qatar. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh gần đây tại khu vực Trung Đông khiến kế hoạch này phải thay đổi.

UEFA cùng các đối tác sau đó lập tức tìm kiếm phương án thay thế. Nhiều thành phố lớn tại châu Âu được cân nhắc như Rome hay Lisbon. Tuy nhiên, Madrid nhanh chóng nổi lên như lựa chọn hợp lý nhất nhờ hạ tầng hoàn chỉnh và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá tầm cỡ.

Lần gần nhất tuyển Tây Ban Nha thi đấu tại Bernabeu là trận giao hữu hòa Brazil 3-3 năm 2014. Còn Argentina từng đến Madrid năm 2018 và giành chiến thắng đậm 6-1 trước chính Tây Ban Nha trên sân Metropolitano.

Nếu Finalissima chính thức diễn ra tại Bernabeu, Madrid sẽ trở thành sân khấu cho một cuộc đối đầu mang tính biểu tượng, nơi huyền thoại của bóng đá thế giới và ngôi sao trẻ đầy triển vọng có cơ hội đứng chung trên một sân khấu.

Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD
Messi kiếm 80 triệu USD cao nhất MLS, Inter Miami được định giá hơn 1 tỷ USD

Lionel Messi được cho là nhận tổng thu nhập lên tới 70–80 triệu USD mỗi năm tại Inter Miami khi tính cả lương, thưởng và quyền sở hữu cổ phần trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Vinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/03/2026 22:28 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Lionel Messi Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN