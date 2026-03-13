Nóng nhất thể thao sáng 13/3: Mike Tyson chấn thương, đại chiến với Mayweather hoãn vô thời hạn

Mike Tyson chấn thương, đại chiến với Mayweather hoãn vô thời hạn

Giới mộ điệu từng dậy sóng khi trận đấu giữa hai huyền thoại của làng quyền anh, Floyd Mayweather và Mike Tyson được công bố. Nguồn tin cho biết trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày 25/4 tới. Tuy nhiên, kế hoạch đang bị hoãn lại vô thời hạn do Mike Tyson dính chấn thương. Huyền thoại người Mỹ cho biết gặp vấn đề khi đang tập luyện và chưa rõ ngày trở lại.

Đại chiến giữa Tyson và Mayweather hoãn vô thời hạn

Lộ ngày trở lại của "Gã điên" McGregor trên sàn UFC

Sau khi chủ tịch Dana White không thể sắp xếp cho Conor McGregor thi đấu tại sự kiện diễn ra ở Nhà Trắng, võ sĩ người Ireland nhanh chóng được lên lịch thi đấu. Theo đó, McGregor sẽ tái xuất trong sự kiện International Fight Week được tổ chức vào ngày 11/7 tại Las Vegas. Đối thủ của võ sĩ người Ireland có thể là Nate Diaz hoặc Max Holloway.

Chủ của PSG định lấn sân sang bóng rổ

Theo L'Equipe, Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI), chủ sở hữu của PSG, đang nộp đơn xin nhượng quyền thương hiệu NBA Europe. NBA là giải bóng rổ uy tín nhất hành tinh và manh nha ý định lấn sân sang châu Âu từ lâu. Họ vốn định tổ chức một giải đấu với 12 đội tham dự thường trực và 4 vé vòng loại vào năm 2027 tại Pháp. Bởi vậy, lời đề nghị của PSG rất hợp ý với NBA.

Huyền thoại quần vợt kiếm bộn từ bất động sản

Theo báo chí Mỹ, huyền thoại quần vợt Andre Agassi đã bán một khu đất rộng 1,8 mẫu Anh (khoảng 4,4 ha) tại khu Summit Club với giá 18,15 triệu USD. Trước đó, gia đình Agassi mua mảnh đất này với giá chỉ 6 triệu USD vào năm 2018. Như vậy, Agassi cùng vợ đã bỏ túi hơn 12 triệu USD tiền lãi.