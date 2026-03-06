Messi diện kiến Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng, được ca ngợi đặc biệt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Messi diện kiến Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng, được ca ngợi đặc biệt

Sự kiện: Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS Inter Miami Lionel Messi

Toàn bộ thành viên Inter Miami, bao gồm Lionel Messi trở thành khách mời đặc biệt của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Messi và Inter Miami diện kiến Tổng thống Trump ở Nhà Trắng

Rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón Lionel Messi cùng các thành viên của CLB Inter Miami tại Nhà Trắng. Cuộc gặp gỡ này nhằm chúc mừng chức vô địch bóng đá Mỹ (MLS) mà Inter Miami giành được mùa trước. Thời điểm đó, đội bóng đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết MLS Cup.

Messi diện kiến&nbsp;Tổng thống Donald Trump

Messi diện kiến Tổng thống Donald Trump

Tham dự sự kiện còn có chủ sở hữu Inter Miami là Jorge Mas và Ủy viên MLS Don Garber. Tại buổi lễ, ông Garber trao tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu màu hồng số 47 của Inter Miami cùng chiếc cúp kỷ niệm.

Đồng sở hữu Inter Miami, cựu danh thủ David Beckham không có mặt tại sự kiện. Theo CNN, Beckham đang ở Paris cùng vợ Victoria Beckham để tham dự buổi trình diễn thời trang của cô tại Paris Fashion Week ngày 6/3.

Tổng thống Trump ngưỡng mộ Messi

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump  không quên dành sự ngưỡng mộ cho Messi: “Anh chàng này đã chiến thắng. Cậu ấy đến đây trong sự chào đón nồng nhiệt, và rồi họ đã giành chức vô địch. Thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Xin chúc mừng".

Ông Trump cũng nói thêm với siêu sao sinh năm 1987: “Cậu có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Cậu có thể chọn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Nhưng cậu đã chọn Miami, và tôi không trách cậu vì điều đó”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến một số cầu thủ đã góp công lớn trong hành trình vô địch của Inter Miami. Sau khi chúc mừng tiền vệ Rodrigo De Paul với bàn thắng quyết định trong trận chung kết, ông Trump hài hước nhận xét rằng đội hình Inter Miami dường như “không có cầu thủ nào trông xấu cả”. Tổng thống Mỹ cũng nhắc tới thành tích của Tadeo Allende với 9 bàn thắng ở vòng play-off vô địch.

Inter Miami dành tặng món quà đặc biệt cho Tổng thống Mỹ

Inter Miami dành tặng món quà đặc biệt cho Tổng thống Mỹ

Sau sự kiện tại Nhà Trắng, toàn đội Inter Miami di chuyển lên phía Bắc để chuẩn bị cho trận đấu với D.C. United tại Baltimore vào ngày 7/3.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024
Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước ngưỡng cửa chinh phục cột mốc vĩ đại tiếp theo trong sự nghiệp theo cách có thể ấn tượng hơn cả kình địch Cristiano...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 06:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Messi thi đấu ở giải bóng đá Mỹ - MLS Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN