Messi diện kiến Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng, được ca ngợi đặc biệt

Messi và Inter Miami diện kiến Tổng thống Trump ở Nhà Trắng

Rạng sáng 6/3 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón Lionel Messi cùng các thành viên của CLB Inter Miami tại Nhà Trắng. Cuộc gặp gỡ này nhằm chúc mừng chức vô địch bóng đá Mỹ (MLS) mà Inter Miami giành được mùa trước. Thời điểm đó, đội bóng đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trong trận chung kết MLS Cup.

Messi diện kiến Tổng thống Donald Trump

Tham dự sự kiện còn có chủ sở hữu Inter Miami là Jorge Mas và Ủy viên MLS Don Garber. Tại buổi lễ, ông Garber trao tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu màu hồng số 47 của Inter Miami cùng chiếc cúp kỷ niệm.

Đồng sở hữu Inter Miami, cựu danh thủ David Beckham không có mặt tại sự kiện. Theo CNN, Beckham đang ở Paris cùng vợ Victoria Beckham để tham dự buổi trình diễn thời trang của cô tại Paris Fashion Week ngày 6/3.

Tổng thống Trump ngưỡng mộ Messi

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump không quên dành sự ngưỡng mộ cho Messi: “Anh chàng này đã chiến thắng. Cậu ấy đến đây trong sự chào đón nồng nhiệt, và rồi họ đã giành chức vô địch. Thật là một điều đáng ngưỡng mộ. Xin chúc mừng".

Ông Trump cũng nói thêm với siêu sao sinh năm 1987: “Cậu có thể đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Cậu có thể chọn bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Nhưng cậu đã chọn Miami, và tôi không trách cậu vì điều đó”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến một số cầu thủ đã góp công lớn trong hành trình vô địch của Inter Miami. Sau khi chúc mừng tiền vệ Rodrigo De Paul với bàn thắng quyết định trong trận chung kết, ông Trump hài hước nhận xét rằng đội hình Inter Miami dường như “không có cầu thủ nào trông xấu cả”. Tổng thống Mỹ cũng nhắc tới thành tích của Tadeo Allende với 9 bàn thắng ở vòng play-off vô địch.

Inter Miami dành tặng món quà đặc biệt cho Tổng thống Mỹ

Sau sự kiện tại Nhà Trắng, toàn đội Inter Miami di chuyển lên phía Bắc để chuẩn bị cho trận đấu với D.C. United tại Baltimore vào ngày 7/3.