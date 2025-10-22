Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Shin Tae-yong sẵn sàng trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia

(PLO)- Chiến lược gia người Hàn Quốc Shin Tae-yong sẵn sàng trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia nếu có cơ hội.

HLV Shin Tae-yong đã công khai bày tỏ mong muốn trở lại dẫn dắt đội tuyển Indonesia. Người hâm mộ Garuda rất mong chiến lược gia người Hàn Quốc trở lại sau khi tuyển Indonesia không thể giành vé tham dự World Cup 2026.

Shin Tae-yong đã công khai bày tỏ mong muốn trở lại dẫn dắt tuyển Indonesia. Chiến dịch của đội tuyển Indonesia đã dừng lại ở vòng loại thứ tư (play-off) World Cup 2026 khu vực châu Á sau những 2 trận thua 2-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Iraq. Kết quả này dẫn đến việc Patrick Kluivert bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng, tiếp theo là toàn bộ ban huấn luyện của HLV người Hà Lan cũng bị sa thải.

Sau khi Patrick Kluivert bị liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải, Shin Tae-yong đã trở thành ứng cử viên được đề cử rộng rãi, bao gồm cả cựu Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan, còn được gọi là Iwan Bule. Người đàn ông từng giữ chức Chủ tịch PSSI giai đoạn 2019-2023 từng tuyển dụng ông Shin Tae-yong vào năm 2020. Bây giờ, ông tiếp tục đề xuất với PSSI, hiện do Erick Thohir làm chủ tịch, tái bổ nhiệm Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển Indonesia.

Liệu HLV Shin Tae-yong có được trao cơ hội trở lại dẫn dắt tuyển Indonesia? ẢNH: BOLA

Có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia

Shin Tae-yong có năm năm kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia. Vị HLV người Hàn Quốc này cũng sở hữu thành tích ấn tượng khi dẫn dắt Indonesia lọt vượt qua vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 và vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Shin Tae-yong đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trong sáu trận đấu ở vòng loại thứ ba World Cup 2026, thắng một, hòa hai và thua ba. Sau đó, PSSI đã đưa ra quyết định bất ngờ thay thế Shin Tae-yong bằng Patrick Kluivert vào tháng 1 năm 2025.

Trong 5 năm ở Indonesia, Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển nước này 57 trận chính thức, thắng 26, hòa 14 và thua 17. Ông đạt trung bình 1,61 điểm mỗi trận.

Đội tuyển Indonesia vẫn chưa mời Shin Tae-yong

Vậy, Shin Tae-yong đã phản ứng thế nào khi được tái đề cử làm HLV tuyển Indonesia nhiệm kỳ thứ hai? Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Goalpost, vị HLV người Hàn Quốc thừa nhận ông sẽ ưu tiên Indonesia là lựa chọn hàng đầu.

"Nếu có lời đề nghị nào, tất nhiên tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nguyên tắc của tôi là, nếu có lời đề nghị tốt, tôi sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì", Shin Tae-yong nói.

"Thành thật mà nói, trái tim tôi luôn hướng về Indonesia. Ngay cả khi có lời đề nghị tốt hơn từ một quốc gia khác, nhưng nếu Indonesia chân thành đề nghị, Indonesia sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi", vị HLV 55 tuổi người Hàn nói thêm.

Tuy nhiên, cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018 thừa nhận rằng cho đến nay vẫn chưa có lời đề nghị nào từ PSSI để đưa ông trở lại Indonesia. "Chưa hề có cuộc gọi điện thoại hay lời đề nghị chính thức nào cả. Hoàn toàn không có gì cả", Shin Tae-yong nói.

22/10/2025 11:49 AM (GMT+7)
