Bán kết tennis đỉnh cao: Alcaraz đại chiến Medvedev, Sinner quyết đấu Zverev

Carlos Alcaraz - Daniil Medvedev: Khoảng 5h, 15/3 (Bán kết đơn nam Indian Wells)

Cuộc đối đầu giữa Alcaraz và Medvedev ở bán kết Indian Wells 2026 hứa hẹn là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất giải. Hai tay vợt hàng đầu ATP Tour tái ngộ trong bối cảnh đều đang đạt phong độ rất cao ở mùa giải năm nay.

Alcaraz - Medvedev cặp đấu dự kiến diễn ra hấp dẫn

Alcaraz bước vào trận đấu với chuỗi 16 trận thắng liên tiếp, sau khi đã giành hai danh hiệu tại Australian Open và Qatar Open. Trên đường vào bán kết tại Indian Wells, tay vợt số 1 thế giới lần lượt vượt qua Grigor Dimitrov, Arthur Rinderknech, Casper Ruud và Cameron Norrie. Với lối đánh tấn công biến hóa và khả năng thay đổi nhịp độ linh hoạt, Alcaraz tiếp tục cho thấy vì sao Indian Wells là một trong những sân đấu sở trường của anh.

Ở phía bên kia lưới, Medvedev cũng có mùa giải 2026 rất ấn tượng với 17 chiến thắng sau 20 trận, cùng hai danh hiệu tại Brisbane International và Dubai Tennis Championships. Tay vợt người Nga vào bán kết sau khi lần lượt đánh bại Alejandro Tabilo, Sebastian Baez, Alex Michelsen và nhà vô địch năm ngoái Jack Draper.

Dù vậy, lịch sử đối đầu đang nghiêng rõ rệt về phía Alcaraz. Tay vợt Tây Ban Nha dẫn 6-2 sau 8 lần gặp, đồng thời thắng 4 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng ở chung kết Indian Wells 2023 và 2024. Lối chơi giàu sáng tạo của Alcaraz thường khiến Medvedev gặp khó trong việc duy trì nhịp phòng ngự quen thuộc.

Với phong độ hiện tại cùng thành tích ấn tượng tại Indian Wells, Alcaraz vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trước cuộc tái đấu này.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng sau 2 set.

Jannik Sinner - Alexander Zverev: Khoảng 3h30, 15/3 (Bán kết đơn nam Indian Wells)

Bán kết còn lại chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev. Hai hạt giống số 2 và số 3 đều đang chơi thứ tennis ổn định, và người thắng trong cặp đấu này sẽ lần đầu tiên góp mặt ở chung kết Indian Wells.

Zverev - Sinner bộ đôi hứa hẹn tạo ra trận bán kết gay cấn

Sinner bước vào trận bán kết với thành tích 11 thắng, 2 thua mùa giải này. Tay vợt người Ý từng vào bán kết Australian Open đầu năm trước khi thua Novak Djokovic, và tiếp tục duy trì phong độ cao tại Indian Wells. Trên đường vào bán kết, Sinner lần lượt vượt qua Dalibor Svrcina, Denis Shapovalov, Joao Fonseca và Learner Tien. Đặc biệt ở tứ kết, anh áp đảo hoàn toàn Tien với chiến thắng 6-1, 6-2, thắng 73% điểm giao bóng và 51% điểm trả giao.

Ở phía bên kia lưới, Zverev cũng đang có mùa giải khá ổn định với 11 chiến thắng sau 14 trận. Tay vợt người Đức vào bán kết sau khi lần lượt đánh bại Matteo Berrettini, Brandon Nakashima, Frances Tiafoe và Arthur Fils. Trước Fils ở tứ kết, Zverev không mất game giao bóng nào và thắng 71% điểm giao bóng, cho thấy sự ổn định của vũ khí quan trọng nhất trong lối chơi của anh.

Lịch sử đối đầu hiện nghiêng nhẹ về phía Sinner. Sau 10 lần gặp nhau, tay vợt người Ý dẫn 6-4, đồng thời thắng 5 trận gần nhất trước Zverev, bao gồm chiến thắng 6-4, 6-3 tại ATP Finals năm ngoái. Kể từ năm 2024, sự vượt trội của Sinner trong các pha bóng bền và khả năng điều khiển nhịp độ từ cuối sân thường khiến Zverev gặp nhiều khó khăn.

Để tạo bất ngờ, Zverev cần duy trì tỷ lệ giao bóng một cao và gây áp lực sớm trong các game trả giao, đặc biệt nhắm vào phía thuận tay đôi lúc thiếu ổn định của Sinner. Ngược lại, nếu giữ được nhịp giao bóng và tiếp tục chiếm ưu thế trong các pha bóng bền, Sinner nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng sau 2 set.