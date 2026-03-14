Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Olympique Marseille vs Auxerre
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Inter Milan vs Atalanta
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Borussia Dortmund vs Augsburg
Burnley vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Atlético de Madrid vs Getafe
Napoli vs Lecce
Arsenal vs Everton
Chelsea vs Newcastle United
Udinese vs Juventus
West Ham United vs Manchester City
Real Madrid vs Elche
Monaco vs Brest
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Á vận hội bất ngờ thay đổi ở môn bóng đá, Indonesia và Malaysia cũng được tham dự như Việt Nam

Sự kiện: Asiad 2023 Bóng đá Indonesia U23 Việt Nam

TPO - Trong cuộc họp mới nhất, Uỷ ban Olympic châu Á (OCA) và chủ nhà Nhật Bản đã thống nhất thay đổi số lượng đội tham dự môn bóng đá tại Á vận hội 2026. Theo đó, thay vì chỉ có tối đa 16 thì bóng đá sẽ không giới hạn số lượng đội tham dự.

Ban đầu, ban tổ chức quy định chỉ có 16 đội tham dự nội dung bóng đá nam và 12 đội góp mặt ở nội dung bóng đá nữ. Ở sân chơi dành cho phái mạnh, 16 đội cũng được tính là 16 cái tên đã tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đông Nam Á sẽ chỉ có Việt Nam và Thái Lan tranh tài.

Indonesia có thể tham dự Á vận hội

Indonesia có thể tham dự Á vận hội

Tuy nhiên, cách bố trí này đã khiến nhiều nước không hài lòng vì ở những kỳ Á vận hội trước, chủ nhà không giới hạn quốc gia đang đăng ký thi đấu. Hơn nữa, phương án 16 đội gặp phải khó khăn là Australia tham dự giải U23 châu Á và có suất thi đấu bóng đá ở ASIAD nhưng quốc gia này lại không phải là thành viên của OCA. Bên cạnh đó là khả năng tham dự không lớn của Iran sau vụ xung đột Trung Đông.

Á vận hội bất ngờ thay đổi ở môn bóng đá, Indonesia và Malaysia cũng được tham dự như Việt Nam - 2

Trong cuộc họp mới đây, những nhà tổ chức ASIAD 2026 đã ngồi lại và đi đến thay đổi quan trọng. Theo tờ South China Morning Post, Liên đoàn Bóng đá Hồng Kông Trung Quốc (HKFA) đã nhận thông báo chính thức từ OCA cho phép đội tuyển nam và nữ Hồng Kông Trung Quốc dự ASIAD 2026. Điều đó có nghĩa rằng ban tổ chức đã mở cổng đăng ký cho các quốc gia tự do tranh tài và tiêu chí cũ sẽ không còn được áp dụng.

Quyết định này giúp nhiều đội tuyển không nằm trong nhóm dự VCK U23 châu Á 2026 vẫn có cơ hội góp mặt tại ASIAD. Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore, Philippines Indonesia hay Malaysia có thể đăng ký tham dự. Tại khu vực Tây Á, Bahrain, Oman… có thể tranh tài. Dự kiến, số lượng các đội tham dự bóng đá nam sẽ nhiều hơn vượt trội so với con số 16 ban đầu.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 14/9. Ở nội dung bóng đá nam, các đội sẽ cử dàn cầu thủ U23 đi tranh tài, được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. Về phần mình, dự kiến U23 Việt Nam sẽ tham dự với thành phần chủ yếu là lứa U21 như Lê Phát, Thành Trung hay Văn Thuận…

Theo Đặng Lai

