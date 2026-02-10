Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFC ra tay nặng với futsal Indonesia và Việt Nam

Sự kiện: Futsal Việt Nam Bóng đá Indonesia

(NLĐO) - Hàng loạt án phạt nặng về vi phạm kỷ luật tại VCK futsal châu Á 2026 vừa được AFC ban hành

Theo quyết định từ Ủy ban Kỷ luật AFC, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị phạt tổng cộng 14.000 USD (khoảng 350 triệu đồng) vì các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh và trật tự trong suốt giải đấu. Đây được xem là một trong những án phạt mạnh tay nhất dành cho chủ nhà của một giải futsal châu lục trong nhiều năm trở lại đây.

Indonesia nhận án phạt nặng từ AFC sau khi giành ngôi á quân futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Indonesia nhận án phạt nặng từ AFC sau khi giành ngôi á quân futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC)

Cụ thể, PSSI bị phạt 3.000 USD vì để người không có giấy phép xâm nhập khu vực kỹ thuật sau trận Indonesia gặp Hàn Quốc ngày 27-1. Một lỗi tương tự khi khán giả tràn xuống sân khiến họ tiếp tục bị phạt thêm 3.000 USD.

Nghiêm trọng hơn, AFC áp mức phạt 5.000 USD vì PSSI không đảm bảo an toàn trật tự khi có khán giả xuất hiện ngay trên sân thi đấu. Sau trận Iran gặp Afghanistan ngày 1-2, nước chủ nhà bị phạt thêm 3.000 USD do có tới 5 khán giả tự ý xâm nhập sân.

Futsal Việt Nam bị phạt 2.000 USD vì làm hư hại phòng thay đồ (Ảnh: AFC)

Futsal Việt Nam bị phạt 2.000 USD vì làm hư hại phòng thay đồ (Ảnh: AFC)

Đáng chú ý, phía Indonesia đã hoàn toàn chấp nhận án phạt và không kháng cáo. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời phản ánh quan điểm "không khoan nhượng" của AFC trong bối cảnh futsal châu Á ngày càng chuyên nghiệp hóa.

Mặt khác, dù ở mức độ nhẹ hơn, tuyển futsal Việt Nam cũng không thoát khỏi án phạt từ AFC. Theo CNN Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bị phạt 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) vì làm hư hại phòng thay đồ sau trận thắng Kuwait với tỉ số 5-4 diễn ra vào ngày 27-1.

Bên cạnh đó, cầu thủ Dương Ngọc Linh bị treo giò một trận và phải nộp phạt 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) do nhận 2 thẻ vàng trong trận gặp Lebanon ngày 29-1.

Dương Ngọc Linh phải nộp phạt 1.000 USD và bị treo giò 1 trận

Dương Ngọc Linh phải nộp phạt 1.000 USD và bị treo giò 1 trận

Tại VCK futsal châu Á 2026 diễn ra ở Indonesia, thầy trò HLV Diego Giustozzi dừng bước ở tứ kết khi để thua đội chủ nhà với tỉ số 2-3. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, futsal Việt Nam sẽ chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là Giải futsal Đông Nam Á 2026 vào tháng 4 tại Thái Lan.

Động thái cứng rắn của AFC một lần nữa chứng minh vấn đề kỷ luật và an ninh sân bãi không còn là câu chuyện được xem nhẹ, đặc biệt ở các sân chơi châu lục. Đây là bài học lớn cho PSSI và VFF trong việc quản lý đội tuyển.

Hoàng Hiệp

Nguồn: [Link nguồn]

10/02/2026 13:14 PM (GMT+7)
