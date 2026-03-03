Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Iran khả năng không dự World Cup 2026, ĐT Indonesia mơ thế chỗ

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia

Khủng hoảng tại Trung Đông đang phủ bóng đen lên vòng chung kết World Cup 2026. Trong bối cảnh ĐT Iran cân nhắc rút lui, nhiều CĐV châu Á hy vọng về một suất “thế chỗ”, trong đó có cả người hâm mộ ĐT Indonesia.

Căng thẳng leo thang, ĐT Iran úp mở khả năng rút lui

Iran được cho là đang cân nhắc tẩy chay World Cup 2026 sau khi căng thẳng giữa quốc gia này với Mỹ và Israel leo thang nghiêm trọng.

ĐT Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026

ĐT Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026

Xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel bùng phát dữ dội từ cuối tuần trước, khi nhiều thành phố lớn, bao gồm Tehran, trở thành mục tiêu tấn công quân sự phối hợp. Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là tuyên bố sẽ đáp trả bằng “sức mạnh chưa từng có”.

Đáp lại, Iran phóng tên lửa vào một số mục tiêu tại các quốc gia láng giềng như Saudi Arabia và Qatar. Máy bay chiến đấu của Anh cũng được điều động nhằm bảo vệ đồng minh trước nguy cơ trả đũa. Ít nhất năm quốc gia dự kiến góp mặt tại World Cup bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng.

Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn ba tháng nữa sẽ khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, Mehdi Taj, thừa nhận khả năng rút lui là có thật. “Với những gì đang diễn ra hôm nay và các cuộc tấn công từ Mỹ, chúng tôi không thể tham dự World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về các nhà lãnh đạo thể thao”, ông nói.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập.

Nếu Iran rút lui, Indonesia có cơ hội?

Khả năng Iran bỏ giải lập tức làm dấy lên hy vọng tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc và Indonesia. Không ít người hâm mộ mơ về viễn cảnh đội tuyển nước nhà được trao suất thay thế tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

ĐT Indonesia mơ cơ hội giành vé vàng

ĐT Indonesia mơ cơ hội giành vé vàng

Tuy nhiên, tờ Superball của Indonesia cho rằng điều đó gần như bất khả thi. Theo phân tích của tờ báo này, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) có quy định rõ ràng về việc chọn đội thay thế.

“Trong trường hợp Iran rút lui hoặc bị loại khỏi giải, FIFA sẽ ưu tiên đội thua trực tiếp ở vòng play-off liên quan hoặc đội có thứ hạng cao nhất ở bảng đấu nhưng chưa giành quyền đi tiếp”.

Iraq sáng cửa, Indonesia gần như hết hy vọng

Hiện tại, Iraq đang góp mặt ở vòng play-off liên lục địa tranh vé dự World Cup 2026. Ở vòng loại thứ tư khu vực châu Á, Iraq xếp trên Indonesia, trước khi tiếp tục đánh bại UAE ở vòng loại thứ năm.

Cơ hội cho ĐT Indonesia (áo đỏ) không thực sự khả thi

Cơ hội cho ĐT Indonesia (áo đỏ) không thực sự khả thi

Điều đó đồng nghĩa nếu Iran chính thức rút lui, Iraq nhiều khả năng sẽ được đôn lên tham dự thẳng vòng chung kết. Khi ấy, UAE sẽ thế chỗ Iraq ở vòng play-off liên lục địa.

Với kịch bản này, cơ hội để Indonesia góp mặt tại World Cup 2026 gần như không tồn tại. Giấc mơ thế chỗ Iran, vì thế, có lẽ chỉ dừng lại ở kỳ vọng của người hâm mộ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran Mehdi Taj cho biết khả năng tuyển quốc gia nước này tham dự World Cup 2026 này là “không cao”.

03/03/2026 08:46 AM (GMT+7)
