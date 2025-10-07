Thủ môn Onana gây ấn tượng ở Thổ Nhĩ Kỳ , cơ hội lớn chấm dứt cơn ác mộng MU

🧤 Từ “người thừa” ở MU đến thủ lĩnh mới tại Trabzonspor

Chỉ vài tuần sau khi gia nhập Trabzonspor theo dạng cho mượn, Andre Onana đang dần lấy lại hình ảnh của một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Từng bị MU gạt ra rìa khi Altay Bayindir được ưu ái bắt chính và Senne Lammens “đổ bộ”, Onana buộc phải rời Old Trafford để cứu vãn sự nghiệp.

Onana thi đấu tốt ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo tờ The Sun, chỉ sau chưa đầy một tháng, Trabzonspor đã bày tỏ mong muốn giữ Onana ở lại Papara Park lâu hơn thời hạn mượn. Sau 4 trận bắt chính, đội bóng vùng Biển Đen giành được 7/12 điểm tối đa, trong đó Onana có 2 trận giữ sạch lưới và chỉ để thủng 5 bàn ở 3 trận còn lại.

Không chỉ thể hiện tốt trên sân, Onana còn gây ấn tượng mạnh ở hậu trường, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh phòng thay đồ dù mới tới đội bóng.

💰 Không có điều khoản mua đứt

Khác với các thương vụ Rasmus Hojlund (Napoli) hay Marcus Rashford (Barcelona), bản hợp đồng mượn Onana không kèm điều khoản mua đứt hay nghĩa vụ mua. Điều đó có nghĩa nếu Trabzonspor muốn ký vĩnh viễn, hai bên sẽ phải đàm phán lại từ đầu.

Giá chuyển nhượng có thể là rào cản lớn: đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng chi quá 7 triệu euro, trong khi MU từng bỏ ra tới 52 triệu euro để đưa Onana về từ Inter Milan năm 2023.

CLB Trabzonspor muốn mua đứt Onana

⚽ Khởi đầu mới, thoát khỏi áp lực tại Old Trafford

Onana và MU chọn điểm đến Trabzonspor khiến nhiều người bất ngờ, bởi đội bóng này chỉ xếp thứ 7 Super Lig mùa trước và không dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, khi thị trường chuyển nhượng lớn ở châu Âu đã đóng cửa, lựa chọn Thổ Nhĩ Kỳ xem ra còn hấp dẫn hơn tin đồn về Saudi Pro League.

Tại đây, Onana không còn phải chịu sức ép khủng khiếp như khi chơi cho MU. Giải Super Lig ít được theo dõi toàn cầu, giúp thủ môn Cameroon có cơ hội làm mới bản thân. Theo truyền thông Anh, Onana còn nhận mức đãi ngộ hấp dẫn, thậm chí gấp đôi lương tại Old Trafford nhờ các khoản thưởng hậu hĩnh.

🧱 Lammens khởi đầu suôn sẻ tại MU

Ở chiều ngược lại, Senne Lammens vừa có màn ra mắt yên ả tại MU, trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland. Thủ môn 23 tuổi người Bỉ được HLV Ruben Amorim trao cơ hội thay thế Bayindir, người liên tục mắc lỗi trong các tình huống bóng bổng.

Lammens chơi tốt trong lần ra mắt MU

Màn trình diễn chắc chắn giúp Lammens chiếm được cảm tình của người hâm mộ, và anh nhiều khả năng sẽ giữ vị trí bắt chính thời gian tới.

🔍 MU tính phương án dài hạn?

Truyền thông Tây Ban Nha còn tiết lộ MU đang để mắt tới Marc-Andre ter Stegen của Barcelona, người được cho là sẽ rời Nou Camp. Thủ môn người Đức từng từ chối Monaco hồi hè và đang được Newcastle cùng Tottenham quan tâm.