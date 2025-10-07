MU nhắm thủ môn mới năm 2026, Lammens ra mắt ấn tượng vẫn dễ dự bị

🧤 MU chưa chốt thủ môn số 1

Trong kỳ chuyển nhượng hè, MU đã chi 18,1 triệu bảng để chiêu mộ Senne Lammens từ CLB Royal Antwerp. Tuy nhiên, thủ môn người Bỉ không được trao suất bắt chính ngay lập tức mà thay vào đó, Altay Bayindir được HLV Ruen Amorim chọn cho vị trí "người gác đền" số 1 suốt giai đoạn đầu mùa giải.

Mãi đến trận gặp Sunderland cuối tuần qua, Lammens mới có cơ hội ra sân. Kết quả, anh đã chơi ấn tượng, giúp MU giữ sạch lưới và thắng 2-0.

Lammens gây ấn tượng ngay trận bắt chính đầu tiên cho MU

Dù vậy, theo tiết lộ từ chuyên gia chuyển nhượng Dean Jones trên TEAMtalk, ngôi sao 23 tuổi vẫn chưa được coi là lựa chọn số 1 lâu dài. Anh hiện chỉ tạm vượt qua Bayindir trong cuộc đua cạnh tranh vị trí, và mọi thứ vẫn có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

"Lammens chưa phải là lựa chọn thủ môn số 1 dài hạn, nhưng cậu ấy đã tự tạo cơ hội để bắt chính trận tiếp theo. Đó là tất cả những gì Lammens nên tập trung vào lúc này", Jones khẳng định.

🔄 "Quỷ đỏ" có thể mua thêm thủ môn trong năm 2026

Nguồn tin từ Dean Jones cũng tiết lộ, MU có thể chiêu mộ thêm một thủ môn mới trong năm 2026, thậm chí ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới nếu tìm ra phương án phù hợp. Lý do vì CLB muốn duy trì sự cạnh tranh công bằng cho vị trí trong khung thành, thay vì trao cơ hội cố định cho bất kỳ ai.

"MU dường như kiên quyết không muốn chốt ai là thủ môn số 1 lâu dài, bởi họ muốn có sự cạnh tranh thực sự cho vị trí này mỗi tuần. Quyết định trao cơ hội cho Lammens là điều nên làm từ trước, và cậu ấy đã tận dụng tốt. Tuy nhiên, tôi không thể khẳng định cậu ấy sẽ giữ chắc vị trí vì Bayindir vẫn có thể được sử dụng, và CLB vẫn đang tìm kiếm thủ môn mới.

Tôi gần như chắc chắn rằng một thủ môn mới sẽ được mang về trong mùa hè, hoặc thậm chí ngay trong tháng 1 nếu họ tìm ra người phù hợp. Đây là câu chuyện về cạnh tranh và chiều sâu đội hình".

Theo Dean Jones, dù Lammens được đánh giá cao về tiềm năng lâu dài, anh vẫn cần phải thể hiện phong độ ổn định và tốt trong nhiều trận đấu liên tiếp nếu muốn giữ vị thế số 1.

Lammens hoặc Bayindir có thể "ra rìa" nếu MU mua thủ môn mới

👀 3 tháng bước ngoặt của Lammens - Bayindir

Mùa hè vừa qua, MU đã đẩy Andre Onana tới Trabzonspor, đồng thời nhắm đến hàng loạt cái tên cho vị trí thủ môn như Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Emiliano Martinez (Aston Villa) trước khi chốt mua Lammens.

Hiện tại, dù chưa có thông tin chính thức, việc "Quỷ đỏ" vẫn mở cửa với phương án mua thủ môn mới là điều hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, quãng thời gian 3 tháng cho đến kỳ chuyển nhượng mùa đông rất quan trọng với Lammens lẫn Bayindir, để chứng minh ai mới đủ sức đảm nhiệm vai trò trấn giữ khung thành "Quỷ đỏ".