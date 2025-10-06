Liverpool thua 3 trận liên tiếp: Bài học trắng tay như MU thời Sir Alex

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Liverpool thua 3 trận liên tiếp: Bài học trắng tay như MU thời Sir Alex

Sự kiện: Liverpool Manchester United HLV Arne Slot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

3 trận thua khiến Liverpool bắt đầu cảm nhận sức nóng trong mùa giải mà họ được kỳ vọng đoạt nhiều danh hiệu do đầu tư rầm rộ cho chuyển nhượng.

   

Bài học lịch sử

3 thất bại liên tiếp đang đặt Liverpool vào một cuộc khủng hoảng mini. Những trận thua trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea bộc lộ một loạt vấn đề của đội bóng, nhưng là những vấn đề không ít fan đã nhìn thấy từ những trận trước khi họ thường xuyên thắng phút cuối, hay thậm chí từ 3 tháng cuối của mùa giải 2024/25.

Rắc rối đang lớn dần tại Liverpool

Rắc rối đang lớn dần tại Liverpool

Điều đáng nói là với mùa giải này, Liverpool đã có thêm dàn viện binh đắt giá với mức phí chuyển nhượng hơn 400 triệu bảng được bỏ ra. Dàn cầu thủ mới trải đều các tuyến và có người đã khởi đầu tốt ở CLB mới: Ekitike ghi bàn ngay trận ra mắt và sau đó tiếp tục duy trì phong độ lập công, Isak ghi bàn ở League Cup và có kiến tạo trước Chelsea.

Dù vậy mọi thách thức của việc đón quá nhiều tân binh cùng lúc đều đang ập tới cho Liverpool. Các tân binh đều cần thời gian thích nghi, có người là với sơ đồ mới và đồng đội mới, nhưng cũng có người là với cả một môi trường bóng đá mới và những vấn đề ngoài sân cỏ. Và Liverpool vẫn được kỳ vọng bảo vệ danh hiệu trong lúc đưa các cầu thủ này dần hòa nhập.

Giai đoạn hiện tại của Liverpool gợi nhớ MU mùa 2001/02. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Premier League năm thứ 3 liên tiếp, MU vẫn bỏ ra tới 1/3 doanh thu của cả CLB để chiêu mộ ngôi sao, đưa về một dàn danh thủ gồm Ruud Van Nistelrooy, Juan Veron, Diego Forlan và Laurent Blanc.

Nhưng MU chật vật, vào thời điểm này của mùa giải khi Liverpool đã thua liền 3 trận thì MU đã thua tới 5 trận. Trong khi cuộc khủng hoảng mini của Liverpool đang đến vào đầu tháng 10, MU 2001/02 thậm chí còn thảm hơn khi có giai đoạn họ thua 5 hòa 1 trong 7 vòng Premier League, và sau 4 lượt trận vòng bảng Cúp C1 thì họ đã thua tới 2.

Dành 1/3 doanh thu mùa giải để đầu tư chuyển nhượng nhưng MU 2001/02 trắng tay

Dành 1/3 doanh thu mùa giải để đầu tư chuyển nhượng nhưng MU 2001/02 trắng tay

Quyết định tân trang đội hình của Sir Alex Ferguson được dựa trên việc MU đã có nhiều trụ cột đang dần già đi và cần “thay máu” để duy trì thế thống trị. Nhưng MU rốt cuộc chỉ về thứ 3 Premier League mùa 2001/02, mùa giải mà Arsenal lên ngôi và Liverpool thậm chí cũng đè đầu cưỡi cổ MU cả về thứ hạng lẫn đối đầu trực tiếp.

Khi Liverpool phá 2 kỷ lục chuyển nhượng liên tiếp để mua Florian Wirtz và Alexander Isak, đã có những bình luận rằng họ phải đoạt cú ăn 3 hoặc ăn 4 để xứng với những sự đầu tư này. Thực tế cho thấy chẳng có đội bóng nào mua sắm rầm rộ như thế thành công ngay lập tức, MU 2001/02 trắng tay và Real Madrid 2009/10 cũng không có cúp nào.

Có “gan” thay đổi

3 trận thua liên tiếp, đây là điều đang xảy ra không chỉ với Liverpool mà còn với cá nhân HLV Arne Slot. Trong sự nghiệp cầm quân Slot chưa từng thua đến 3 trận liên tiếp kể cả khi còn làm việc tại Hà Lan, và việc nó xảy ra trong mùa thứ 2 ở Anh khiến chuyên môn của Slot đang bị ngờ vực bởi dư luận.

Arne Slot đang đối mặt thách thức ngày một lớn trong mùa thứ 2 tại Anh

Arne Slot đang đối mặt thách thức ngày một lớn trong mùa thứ 2 tại Anh

Nhưng chức vô địch cho Liverpool vẫn chưa phải mục tiêu quá tầm, họ vẫn là nhà ĐKVĐ và vẫn đang có đội hình giàu chất lượng. Chelsea, đội vừa thắng Liverpool, đã từng có 3 vòng liên tiếp không thắng ở giai đoạn đầu mùa 2016/17, nhưng sự thay đổi đấu pháp của HLV Antonio Conte đã đưa họ đến chức vô địch. Sự thay đổi là điều Liverpool cần lúc này, cũng như Chelsea 2016/17.

Vấn đề ở chỗ Slot có thực sự muốn thay đổi, khi nhiều dấu hiệu đang cho thấy ông này cũng “ngoan cố” không kém gì Ruben Amorim? Chủ đề chính là việc Slot vẫn tin dùng những cầu thủ phong độ rất tệ, nổi cộm là Mohamed Salah và Cody Gakpo, mặc dù các fan thấy rõ họ cần phải tạm thời lên ghế dự bị để cho những ngôi sao hiệu quả hơn vào đá.

Ngay cả khi bị các phỏng vấn viên đặt vấn đề trực tiếp, Slot vẫn nói rằng ông giữ Gakpo và Salah trong đội hình xuất phát vì “họ đá rất tốt”. Không biết định nghĩa của “tốt” là thế nào với Slot, bởi ngay phía Chelsea, cụ thể là Marc Cucurella, đã nói đấu pháp của họ với Liverpool được xây dựng quanh việc Salah lười lùi về phòng ngự, do đó họ khoét cánh trái liên tục, bao gồm bàn thắng quyết định của Estevao.

Salah là&nbsp;một trong những vấn đề nổi cộm nhất của Liverpool hiện tại

Salah là một trong những vấn đề nổi cộm nhất của Liverpool hiện tại

Trong lúc phong độ tệ, Sir Alex Ferguson cũng đủ cứng rắn để đuổi những cầu thủ đá kém lên ghế dự bị. Ngay trong mùa 2001/02, Ferguson đã đẩy David Beckham lẫn Paul Scholes lên ghế dự bị trong giai đoạn phong độ kém của họ, và đây là trước khi xảy ra sự cố “giày bay” dẫn tới mối quan hệ đổ vỡ giữa Fergie với Beckham.

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
Salah bị chấm điểm 4/10 trước Chelsea, Liverpool phải gạt bỏ ở đại chiến với MU
Salah bị chấm điểm 4/10 trước Chelsea, Liverpool phải gạt bỏ ở đại chiến với MU

Mohamed Salah tiếp tục mất hút trong những tuần gần đây. Màn trình diễn nhạt nhòa ở thất bại 1-2 của Liverpool trên sân Chelsea có lẽ là giọt nước...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN