Liverpool thua 3 trận liên tiếp: Bài học trắng tay như MU thời Sir Alex

Bài học lịch sử

3 thất bại liên tiếp đang đặt Liverpool vào một cuộc khủng hoảng mini. Những trận thua trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea bộc lộ một loạt vấn đề của đội bóng, nhưng là những vấn đề không ít fan đã nhìn thấy từ những trận trước khi họ thường xuyên thắng phút cuối, hay thậm chí từ 3 tháng cuối của mùa giải 2024/25.

Rắc rối đang lớn dần tại Liverpool

Điều đáng nói là với mùa giải này, Liverpool đã có thêm dàn viện binh đắt giá với mức phí chuyển nhượng hơn 400 triệu bảng được bỏ ra. Dàn cầu thủ mới trải đều các tuyến và có người đã khởi đầu tốt ở CLB mới: Ekitike ghi bàn ngay trận ra mắt và sau đó tiếp tục duy trì phong độ lập công, Isak ghi bàn ở League Cup và có kiến tạo trước Chelsea.

Dù vậy mọi thách thức của việc đón quá nhiều tân binh cùng lúc đều đang ập tới cho Liverpool. Các tân binh đều cần thời gian thích nghi, có người là với sơ đồ mới và đồng đội mới, nhưng cũng có người là với cả một môi trường bóng đá mới và những vấn đề ngoài sân cỏ. Và Liverpool vẫn được kỳ vọng bảo vệ danh hiệu trong lúc đưa các cầu thủ này dần hòa nhập.

Giai đoạn hiện tại của Liverpool gợi nhớ MU mùa 2001/02. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu Premier League năm thứ 3 liên tiếp, MU vẫn bỏ ra tới 1/3 doanh thu của cả CLB để chiêu mộ ngôi sao, đưa về một dàn danh thủ gồm Ruud Van Nistelrooy, Juan Veron, Diego Forlan và Laurent Blanc.

Nhưng MU chật vật, vào thời điểm này của mùa giải khi Liverpool đã thua liền 3 trận thì MU đã thua tới 5 trận. Trong khi cuộc khủng hoảng mini của Liverpool đang đến vào đầu tháng 10, MU 2001/02 thậm chí còn thảm hơn khi có giai đoạn họ thua 5 hòa 1 trong 7 vòng Premier League, và sau 4 lượt trận vòng bảng Cúp C1 thì họ đã thua tới 2.

Dành 1/3 doanh thu mùa giải để đầu tư chuyển nhượng nhưng MU 2001/02 trắng tay

Quyết định tân trang đội hình của Sir Alex Ferguson được dựa trên việc MU đã có nhiều trụ cột đang dần già đi và cần “thay máu” để duy trì thế thống trị. Nhưng MU rốt cuộc chỉ về thứ 3 Premier League mùa 2001/02, mùa giải mà Arsenal lên ngôi và Liverpool thậm chí cũng đè đầu cưỡi cổ MU cả về thứ hạng lẫn đối đầu trực tiếp.

Khi Liverpool phá 2 kỷ lục chuyển nhượng liên tiếp để mua Florian Wirtz và Alexander Isak, đã có những bình luận rằng họ phải đoạt cú ăn 3 hoặc ăn 4 để xứng với những sự đầu tư này. Thực tế cho thấy chẳng có đội bóng nào mua sắm rầm rộ như thế thành công ngay lập tức, MU 2001/02 trắng tay và Real Madrid 2009/10 cũng không có cúp nào.

Có “gan” thay đổi

3 trận thua liên tiếp, đây là điều đang xảy ra không chỉ với Liverpool mà còn với cá nhân HLV Arne Slot. Trong sự nghiệp cầm quân Slot chưa từng thua đến 3 trận liên tiếp kể cả khi còn làm việc tại Hà Lan, và việc nó xảy ra trong mùa thứ 2 ở Anh khiến chuyên môn của Slot đang bị ngờ vực bởi dư luận.

Arne Slot đang đối mặt thách thức ngày một lớn trong mùa thứ 2 tại Anh

Nhưng chức vô địch cho Liverpool vẫn chưa phải mục tiêu quá tầm, họ vẫn là nhà ĐKVĐ và vẫn đang có đội hình giàu chất lượng. Chelsea, đội vừa thắng Liverpool, đã từng có 3 vòng liên tiếp không thắng ở giai đoạn đầu mùa 2016/17, nhưng sự thay đổi đấu pháp của HLV Antonio Conte đã đưa họ đến chức vô địch. Sự thay đổi là điều Liverpool cần lúc này, cũng như Chelsea 2016/17.

Vấn đề ở chỗ Slot có thực sự muốn thay đổi, khi nhiều dấu hiệu đang cho thấy ông này cũng “ngoan cố” không kém gì Ruben Amorim? Chủ đề chính là việc Slot vẫn tin dùng những cầu thủ phong độ rất tệ, nổi cộm là Mohamed Salah và Cody Gakpo, mặc dù các fan thấy rõ họ cần phải tạm thời lên ghế dự bị để cho những ngôi sao hiệu quả hơn vào đá.

Ngay cả khi bị các phỏng vấn viên đặt vấn đề trực tiếp, Slot vẫn nói rằng ông giữ Gakpo và Salah trong đội hình xuất phát vì “họ đá rất tốt”. Không biết định nghĩa của “tốt” là thế nào với Slot, bởi ngay phía Chelsea, cụ thể là Marc Cucurella, đã nói đấu pháp của họ với Liverpool được xây dựng quanh việc Salah lười lùi về phòng ngự, do đó họ khoét cánh trái liên tục, bao gồm bàn thắng quyết định của Estevao.

Salah là một trong những vấn đề nổi cộm nhất của Liverpool hiện tại

Trong lúc phong độ tệ, Sir Alex Ferguson cũng đủ cứng rắn để đuổi những cầu thủ đá kém lên ghế dự bị. Ngay trong mùa 2001/02, Ferguson đã đẩy David Beckham lẫn Paul Scholes lên ghế dự bị trong giai đoạn phong độ kém của họ, và đây là trước khi xảy ra sự cố “giày bay” dẫn tới mối quan hệ đổ vỡ giữa Fergie với Beckham.