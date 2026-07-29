Seasia Goal nêu kịch bản tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

ASEAN Cup 2026 đang bước vào lượt trận thứ 2/4 vòng bảng với nhiều trận đấu hấp dẫn, song cũng dần lộ diện các ứng viên vô địch.

Ở bảng A, đội tuyển Việt Nam và Indonesia được đánh giá sáng giá cho hai tấm vé vào bán kết. Trong khi Thái Lan, Malaysia được gọi tên ở bảng B.

Seasia Goal - diễn đàn bóng đá Đông Nam Á có trụ sở tại Indonesia với hơn 132.000 người theo dõi, mới đây đã đưa ra dự đoán về đội vô địch ASEAN Cup 2026.

Đáng chú ý, Seasia Goal nêu 2 kịch bản Việt Nam hoặc Indonesia vô địch, với điều kiện là đội đó giành ngôi nhất bảng A.

Seasia Goal nêu 2 kịch bản Việt Nam hoặc Indonesia vô địch, với điều kiện là đội đó giành ngôi nhất bảng A.

Ở kịch bản thứ nhất, Seasia Goal dự đoán Indonesia nhất bảng còn Việt Nam nhì bảng A, trong khi Thái Lan và Philippines lần lượt nhất, nhì bảng B. Kế đó, Việt Nam sẽ loại Thái Lan ở bán kết còn Indonesia loại Philippines. Chung kết Indonesia thắng Việt Nam và giành chức vô địch.

Với kịch bản còn lại, Việt Nam nhất bảng còn Indonesia nhì bảng A, trong khi Thái Lan và Malaysia lần lượt nhất, nhì bảng B. Kế đó, Indonesia thua Thái Lan tại bán kết còn Việt Nam thắng Malaysia. Chung kết, Việt Nam thắng Thái Lan và giành chức vô địch.

Hai kịch bản của Seasia Goal tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi thông qua các bình luận trên chính diễn đàn này.

Điều này cũng dễ hiểu bởi xét về lý thuyết, Indonesia và Việt Nam là hai đội sở hữu đội hình đắt giá nhất, nhì giải đấu. Indonesia sở hữu tới 7 cái tên trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải đấu, bao gồm toàn bộ 5 cầu thủ nhóm đầu.

Việt Nam mang đến giải đội hình gần như mạnh nhất hiện tại, trong khi Indonesia cũng có tới 14 cầu thủ con lai cùng khát khao lần đầu vô địch giải đấu 30 năm tuổi này.

Điểm chung trong 2 kịch bản là Việt Nam cùng vào chung kết. Điều đó cho thấy Seasia Goal đánh giá cao sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik - đương kim vô địch.

Tất nhiên, cũng không thể bỏ qua Thái Lan, đội giàu thành tích nhất giải với 7 lần đăng quang. Dù không có được đội hình mạnh nhất do một số CLB không chịu nhả quân, song Thái Lan với sự kết hợp giữa cựu binh và tài năng trẻ cũng được đánh giá là ứng viên vô địch.

Chủ nhân chiếc cúp vàng sẽ được xác định sau trận chung kết lượt về ngày 26-8 tới.