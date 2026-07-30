Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thay đổi danh sách trước SEA V Cup

Danh sách tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu tại chặng 1 SEA V Cup 2026 có sự thay đổi vào phút chót. Theo đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập Lưu Thị Huệ thay cho VĐV trẻ Nguyễn Phương Quỳnh. Phương Quỳnh đã gặp phải một chấn thương và không kịp bình phục trước giải khu vực.

Như vậy, 4 phụ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại chặng 1 SEA V Cup 2026 gồm: Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Lê Như Anh và Lưu Thị Huệ. Việc Phương Quỳnh chia tay chỉ vài ngày trước khi giải đấu khởi tranh là điều rất đáng tiếc. Trong thời gian qua, tay đập của VietinBank tiến bộ vượt bậc.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho chặng 1 SEA V Cup 2026.

Trước đó, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lựa chọn 14 VĐV tham dự chặng 1 SEA V Cup 2026, gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Vi Thị Yến Nhi, Nguyễn Khánh Đang, Cà Thị Tư, Nguyễn Thị Trà My, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo, Trần Thị Bích Thủy, Lê Như Anh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Phương Quỳnh.

Đây là đội hình được đánh giá là tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, có sự kết hợp giữa các VĐV giàu kinh nghiệm và VĐV trẻ. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng trao cơ hội cho những VĐV đang đạt phong độ cao, thay vì những cái tên quen thuộc nhưng không đảm bảo được về chuyên môn.

Chặng 1 SEA V Cup 2026 tổ chức từ ngày 31/7 tới 2/8, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Giải đấu tiếp tục thu hút 4 đội bóng chuyền nữ hàng đầu Đông Nam Á tham gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines. Năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt giành chức vô địch lịch sử ở chặng 2, sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết được tổ chức ở Ninh Bình.