Thái Lan mất tiền đạo chủ lực ở 3 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự ASEAN Cup 2026 mà không có đội hình mạnh nhất do các CLB chủ quản không chịu "nhả" quân. Trong 25 cái tên nhận lời lên tuyển, ngoài một số cựu binh kém tên tuổi, đa số là cầu thủ trẻ.

Không dừng ở đó, theo truyền thông Thái Lan, "Voi chiến" sẽ mất tiền đạo chủ lực Patrik Gustavsson ở 3 trong 4 trận vòng bảng.

"Patrik Gustavsson chỉ được BG Pathum Utd cho lên tuyển sau khi cùng CLB chủ quản hoàn thành nhiệm vụ đợt tập huấn trước mùa giải mới 2026/27, trong đó tâm điểm là trận giao hữu quốc tế với đương kim vô địch UEFA Europa League - Aston Villa tại sân vận động True BG tối ngày 4-8", tờ Daily News (Thái Lan) thông tin.

Patrik Gustavsson không cùng Thái Lan đá 3 trận đầu ASEAN Cup 2026

Như vậy, Patrik Gustavsson sẽ vắng mặt 3 trận Thái Lan gặp Lào (ngày 25-7), Malaysia (1-8), Philippines (4-8), và chỉ có thể thi đấu từ lượt trận cuối bảng B gặp Myanmar (8-8) ở vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng tranh vé bán kết của tuyển Thái Lan.

Patrik Gustavsson sinh 2001 tại Thụy Điển, là cầu thủ Thái kiều chất lượng, quen mặt với bóng đá Đông Nam Á. Ở ASEAN Cup 2024, nơi Thái Lan vào tới chung kết và giành á quân chung cuộc, tiền đạo trẻ này ghi 4 bàn thắng, trong đó có bàn duy nhất trận Thái Lan thắng Malaysia 1-0 tại vòng bảng, và một bàn trận bán kết lượt về Thái Lan thắng Philippines 3-1.