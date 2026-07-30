FIFA thay đổi lớn, bóng đá Việt Nam có thể được hưởng lợi

Theo thông tin chính thức trên trang chủ FIFA, tổ chức này đang có kế hoạch tăng khoản hỗ trợ cho các Liên đoàn thành viên trên toàn thế giới, trong đó có Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ảnh minh họa: Reuters.

Theo đó, số tiền hỗ trợ mà FIFA dành cho tất cả các Liên đoàn thành viên sẽ được tăng lên đáng kể nếu Liên đoàn nào đồng ý tham dự chương trình mang tên FIFA Fast Forward Programme.

Cụ thể, mỗi Liên đoàn thành viên sẽ có cơ hội nhận ngay khoản tiền 20 triệu USD trong giai đoạn 2027-2030 nếu đồng ý tham dự FIFA Fast Forward Programme. Sau đó, số tiền sẽ còn tăng lên 22 triệu USD trong giai đoạn 2031-2034 và 24 triệu USD cho giai đoạn 2035-2038.

FIFA nhấn mạnh đây là dự án giúp phát triển bóng đá đến "mọi ngóc ngách" của thế giới và các Liên đoàn thành viên hoàn toàn chủ động trong việc có tham gia hay không.

Theo FIFA, những khoản tiền này sẽ được dùng vào các mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển bóng đá trẻ. Tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới cũng lấy ví dụ về việc Curacao hay Cape Verde đã được hưởng lợi thế nào từ những khoản hỗ trợ của FIFA, để rồi từ đó giành quyền tham dự World Cup 2026.

Bên cạnh đó, FIFA cũng tiếp tục tin tưởng công ty con FIFA Forward Enterprise sẽ giúp tổ chức này hoàn toàn chủ động và kiểm soát tốt nguồn thu thông qua những hoạt động thương mại, bán bản quyền giải đấu để từ đó FIFA tiếp tục có tiền đầu tư cho các Liên đoàn bóng đá thành viên.