Nóng nhất thể thao sáng 30/7: Lộ diện 4 giải đấu tiếp theo Alcaraz tham dự

Lộ diện 4 giải đấu tiếp theo Alcaraz tham dự

Theo Tennis 365, Carlos Alcaraz đã rất gần với việc trở lại sau 5 tháng nghỉ dưỡng thương. Tay vợt người Tây Ban Nha ấn định ngày trở lại tại Cincinnati Open (11-23/8) và ngay sau đó là US Open (23/8 – 13/9). Hai giải đấu khác mà Alcaraz cũng xác nhận tham dự là Laver Cup (25-27/9) và giải giao hữu Six King Slam (21-24/12).

Carlos Alcaraz

Cựu sao UFC phải nộp bảo lãnh nửa triệu USD

Cựu võ sĩ UFC, Anthony Smith vừa được thả khỏi nhà tù hạt Sarpy thuộc bang Nebraska sau khi nộp khoản bảo lãnh lên tới nửa triệu USD. Trước đó, Smith bị bắt giữ với ba tội hình sự bao gồm cố ý hành hung gia đình cấp độ một, đe dọa khủng bố và giam giữ trái phép.

Bại tướng của Anthony Joshua trở nên nổi tiếng

Kristian Prenga, người vừa bị Anthony Joshua knock-out chưa đầy 2 hiệp, đang trở nên nổi tiếng. Trước đó, võ sĩ này gần như vô danh dù thắng 20/21 trận bằng knock-out. Lý do Prenga được chú ý là bởi phong cách tấn công vũ bão khiến Joshua ngã tới 2 lần trong hiệp một được nhiều người thích thú.

Jon Jones tiết lộ bị Lewis Hamilton chặn trên mạng xã hội

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, cựu vô địch hạng nặng của sàn UFC, Jon Jones tiết lộ đã bị Lewis Hamilton chặn trên mạng xã hội từ năm năm trước. Nguyên nhân là bởi võ sĩ người Mỹ khoe chiến tích săn được một con lợn rừng bằng cách bắn súng khi ngồi trên trực thăng. Jon Jones tiết lộ Hamilton đã gọi anh là “kẻ hèn nhát” vì dùng súng để săn động vật.