ASEAN Cup 2026 khởi tranh: Khi tất cả nhòm ngó ngôi vương của tuyển Việt Nam

Ba tháng trước, tiền vệ Chanathip Songkrasin lên tiếng thách thức tuyển Việt Nam: ""Chúng tôi muốn vô địch ASEAN Cup vì người hâm mộ Thái Lan. Tôi biết nó không dễ nhưng Thái Lan sẽ làm tất cả để nâng cao chiếc cúp thêm một lần nữa".

Cách đây không lâu, đến lượt các thành viên của Indonesia thể hiện tham vọng vô địch ASEAN Cup 2026, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch lần đầu góp mặt tại sân chơi lớn nhất khu vực. Tiền vệ Thom Haye tuyên bố: "Chúng tôi muốn phá dớp 5 lần về nhì, trở thành nhà vô địch của ASEAN Cup 2026".

"Soi giò" đối thủ chính của tuyển Việt Nam

Chanathip nói "Thái Lan sẽ làm tất cả vì chức vô địch" nhưng thực tế, sự chuẩn bị của "Voi chiến" cho giải đấu năm nay trái ngược hoàn toàn. Theo kế hoạch ban đầu của HLV Hudson và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), họ vẫn triệu tập các cựu binh như Chanathip và Theerathon. Dù vậy, các CLB tại Thai League và J.League quyết giữ chân trụ cột.

Siam Sports tiết lộ HLV Hudson muốn triệu tập 50 cầu thủ cho đội hình sơ bộ Thái Lan dự ASEAN Cup 2026. Tuy vậy, có tới 20 cầu thủ bị CLB chủ quản giữ lại vì lý do ASEAN Cup 2026 nằm ngoài lịch trình FIFA Days. FAT nỗ lực đàm phán cùng các CLB để gỡ rối cho HLV Hudson nhưng bất lực.

Lời tuyên bố của Chanathip không thành sự thật

Thái Lan dự ASEAN Cup 2026 mà không có sự phục vụ của Chanathip, Supachok, Suphanat, Theerathon và Nicholas Mickelson. Sức mạnh tổng lực của "Voi chiến" vì thế giảm sút nhiều phần, vì HLV Hudson đã xây dựng lối chơi xoay quanh kinh nghiệm của Theerathon và Chanathip.

Đoàn quân của HLV Hudson sẽ chờ đợi các trụ cột còn lại như Pasa Hemviboon, Tom Bihr, Worachit Kanitsribampen, Sarach Yooyen, Yotsakorn Burapha và Patrik Gustavsson. Tiếp đó là các nhân tố trẻ đang lên của bóng đá xứ chùa vàng như Chawanwit Saelao, hay Kakana Khamyok.

Tương tự Thái Lan, Indonesia bắt tay chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026 từ rất sớm. HLV John Herdman lập danh sách sơ bộ 50 cầu thủ và ông được các CLB trong nước tạo điều kiện tối đa. HLV Herdman, Liên đoàn Bóng đá Indonesia tiếp tục đặt tham vọng triệu tập dàn sao nhập tịch đang chơi bóng tại Hà Lan, Italia nhưng thất bại vì các CLB buộc giữ chân cầu thủ cho giai đoạn tiền mùa giải.

HLV Herdman gánh trên vai trọng trách rất lớn

Indonesia sẽ là đội bóng đột phá nhất so với ASEAN Cup 2024. Hai năm qua, một loạt cầu thủ nhập tịch của Indonesia lần lượt đặt chân đến Liga Indonesia. HLV Herdman không gặp khó khăn để triệu tập cầu thủ đang chơi ở giải quốc nội. Thậm chí, Liga Indonesia còn lùi ngày khai mạc để dọn đường cho đội tuyển tập trung nguồn lực dự ASEAN Cup 2026.

Indonesia sẽ đối đầu với tuyển Việt Nam từ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Hai năm trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ đội bóng xứ vạn đảo 1-0. Đó là lúc Indonesia ra sân với phần lớn cầu thủ ở độ tuổi U23, chỉ có một số nhân tố kinh nghiệm như Marselino Ferdinan. Lần này, bộ mặt của "đại bàng Garuda" sẽ khác.

Tuyển Malaysia dự ASEAN Cup 2026 với những bất ổn. Họ bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe làm HLV tạm quyền. "Hổ Malay" chỉ có 8 ngày tập luyện với đầy đủ quân số trước giải đấu. Sau bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ, bị trừ điểm dẫn đến mất suất dự VCK Asian Cup 2027, Malaysia bị CĐV nhà quay lưng.

Hội CĐV Ultras Malaya tuyên bố không đồng hành cùng thầy trò ông Tan ở chiến dịch này. Tại Malaysia, chưa có đài truyền hình nắm quyền phát sóng ASEAN Cup 2026. Chưa bao giờ đội bóng áo vàng đen dự giải đấu số 1 khu vực trong không khí ảm đạm như hiện tại. Và họ đang bị đặt ở cửa dưới trong nhóm ứng viên vô địch, bên cạnh Việt Nam, Thái Lan và Indonesia.

"Cơn bão" cầu thủ nhập tịch đổ bộ

Đây sẽ là kỳ ASEAN Cup 2026 quy tụ nhiều cầu thủ nhập tịch nhất. Tuyển Indonesia gọi lên dàn sao nhập tịch nổi trội đang chơi ở Liga Indonesia, gồm: Thom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Shayne Pattynama, Eliano Reijinders...

Tuyển Campuchia vừa nhập tịch thành công tiền đạo gốc Brazil Iago Bento Fernandes - được CĐV và giới chuyên môn nước này kỳ vọng rất cao tại ASEAN Cup 2026. Trước đó, Yudai Ogawa (gốc Nhật), Alisher Mirzaev (gốc Uzbekistan) và Abdel Coulibaly (gốc Bờ Biển Ngà) đã nhập tịch Campuchia và góp phần giúp đội tuyển này tiến bộ rõ.

Tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 với bộ tứ cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên, Xuân Son, Patrik Lê Giang và Tài Lộc. Hai năm trước, Xuân Son là nhân tố nhập tịch duy nhất, lần đầu chinh chiến ở ASEAN Cup và tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đỏ.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào ASEAN Cup 2026

Sự hiện diện của Hoàng Hên và Tài Lộc hứa hẹn giúp tuyển Việt Nam tiếp tục cải thiện sức mạnh. Hai vị trí này chính là điểm mới trong hệ thống của HLV Kim mang đến ASEAN Cup 2026. Các trang báo lớn trong khu vực như Siam Sports (Thái), NST News (Malaysia) và Bola Sport (Indonesia) đã điểm tên bộ ba Son - Hên - Lộc.

Bola đánh giá tuyển Việt Nam chỉ có 3 nhân tố nhập tịch nhưng đều chất lượng, sẽ là hệ thống nâng cấp so với hành trình chinh phục ngôi vương của "Chiến binh sao vàng" ở ASEAN Cup 2026.

HLV Kim đã dẫn dắt tuyển Việt Nam chinh phục đỉnh cao ASEAN Cup 2024. Phía trước tuyển Việt Nam là thử thách bảo vệ ngôi vương khu vực, điều chúng ta chưa từng làm được trong lịch sử. ASEAN Cup 2026 sẽ là cuộc chiến của sự khẳng định: HLV Hudson cần một danh hiệu để làm cú hích, tạo thêm uy tín trong mắt người Thái. Tương tự là Herdman, HLV Indonesia khao khát một chiến thắng để đánh bóng chiếc ghế của mình ở đội tuyển.

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