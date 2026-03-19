Đội hình 11 ngôi sao lỡ cơ hội cùng ĐT Việt Nam đấu Bangladesh và Malaysia

Thủ môn Patrik Lê Giang đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch từ việt Nam, nhưng vẫn đang trong quá trình xem xét từ FIFA và các Liên đoàn bóng đá quốc gia để có thể chuyển đổi liên đoàn đại diện và thi đấu cho ĐT Việt Nam. (Ảnh: VPF)

Trung vệ Bùi Tiến Dũng là trụ cột lâu năm của ĐT Việt Nam, nhưng bỏ lỡ đợt tập trung lần này vì chấn thương. Dự kiến, cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel cần khoảng 6-8 tuần để phục hồi.

Trung vệ Phạm Lý Đức là gương mặt nổi bật đã cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, Phạm Lý Đức bỏ lỡ cơ hội lên ĐT Việt Nam do đang phải chấp hành án phạt từ AFC sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á.

Trung vệ Nguyễn Thành Chung là người gánh vác hàng thủ ĐT Việt Nam trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 và vẫn thể hiện phong độ tốt trong chuỗi chiến thắng gần đây của Hà Nội FC. Dẫu vậy, trung vệ 28 tuổi không được HLV Kim Sang Sik lựa chọn trong đợt tập trung lần này.

Cầu thủ chạy cánh phải Lê Văn Đô góp mặt trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam theo thông báo từ phía CLB CAHN, nhưng không được HLV Kim Sang Sik điền tên vào bản danh sách chính thức. Đây cũng là trường hợp duy nhất trong số các cầu thủ CLB CAHN có tên ở bản danh sách sơ bộ nhưng bị loại khi chốt danh sách chính thức.

Cầu thủ chạy cánh trái Phan Tuấn Tài có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam theo thông báo từ phía CLB Thể Công Viettel và vừa có pha kiến tạo ấn tượng cho Lucao ghi bàn duy nhất trong trận thắng Hải Phòng ở vòng 16 V-League. Dẫu vậy, Phan Tuấn Tài vẫn chưa bén duyên trở lại với màu áo ĐT Việt Nam khi không được HLV Kim Sang Sik chọn vào danh sách chính thức.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân là nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 và là đầu tàu giúp Thanh Hóa trụ vững ở V-League giữa bối cảnh khủng hoảng nhân sự vì án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA. Tuy nhiên, “máy quét” này không được triệu tập trong đợt tập trung tháng 3/2026. Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik không gọi tiền vệ phòng ngự nào, mà lựa chọn các tiền vệ trung tâm có thiên hướng tấn công để chuẩn bị cho 2 trận đấu sắp tới với Bangladesh và Malaysia.

Tiền vệ Nguyễn Đức Chiến có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam theo thông báo từ CLB Ninh Bình, nhưng không được HLV Kim Sang Sik lựa chọn khi công bố danh sách chính thức.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã tỏa sáng rực rỡ khi U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và hạng ba U23 châu Á 2026. Dù đang chịu cơn khát bàn thắng ở V-League, nhưng Đình Bắc vẫn là nhân tố quan trọng giúp CLB CAHN đứng đầu bảng. Tuy nhiên, Đình Bắc đang chịu án treo giò từ AFC vì nhận thẻ đỏ trong trận tranh hạng ba U23 châu Á với U23 Hàn Quốc.

Tiền đạo Đinh Thanh Bình có tên trong danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam theo thông báo từ CLB CA TP.HCM, nhưng không góp mặt trong danh sách chính thức. (Ảnh: VPF)

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang sa sút phong độ trong màu áo CLB CA TP.HCM và không được HLV Kim Sang Sik lựa chọn vào danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với Bangladesh và gặp ĐT Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. (Ảnh: VPF)