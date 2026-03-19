Malaysia gọi 13 cầu thủ con lai, nhập tịch tái đấu tuyển Việt Nam

ANTD.VN - Không có thêm cầu thủ nhập tịch mới nào, Malaysia tiếp tục cậy nhờ vào 13 cầu thủ con lai, nhập tịch cũ trong danh sách 28 cầu thủ được triệu tập để hy vọng đạt kết quả tốt khi tái đấu tuyển Việt Nam tại Thiên Trường ngày 31-3.

Chiều 19-3, đội tuyển Malaysia chính thức công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam trên sân Thiên Trường ngày 31-3 tới, thuộc lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Trước giờ công bố danh sách, tuyển Malaysia bị AFC trừ 6 điểm, xử thua cùng tỉ số 0-3 ở hai trận đã đấu với Việt Nam và Nepal do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép.

Diễn biến này khiến Malaysia chính thức bị loại trong khi Việt Nam chắc chắn giành tấm vé duy nhất bảng F dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Do đó, trận tái đấu ngày 31-3 xem như đá thủ tục.

Không có thêm cầu thủ nhập tịch mới, Malaysia cậy nhờ 13 cầu thủ con lai, nhập tịch cũ để tái đấu tuyển Việt Nam

HLV Cklamovski triệu tập tổng cộng 28 cầu thủ gồm 4 thủ môn, 13 hậu vệ, 6 tiền vệ và 5 tiền đạo, trong đó 22 người đã được gọi ở trận thắng Nepal 1-0 gần đây.

So với trận lượt đi, Malaysia không còn sự giúp sức của 7 cầu thủ mới nhập tịch bị FIFA treo giò (vì giả mạo giấy tờ), trong khi 2 cầu thủ nước ngoài có trên 5 năm thi đấu tại Malaysia là Bergson (Brazil) và Giancarlo Gallifuoco (Australia) không kịp nhập tịch.

Tuyển Malaysia chủ yếu cậy nhờ các cựu binh, trong đó nổi bật là 10 cầu thủ lai gồm Daniel Ting, Stuart Wilkin, Ryan Lambert, Declan Lambert (gốc Anh), La'Vere Corbin-Ong (Barbados), Junior Eldstal (Thụy Điển), Quentin Cheng, Dominic Tan (Trung Quốc), Dion Cools (Bỉ), Nooa Laine (Phần Lan); cùng 3 cầu thủ nhập tịch là Endrick, Paulo Josue (cùng gốc Brazil) và Sergio Aguero (Argentina).

Trong 28 cầu thủ được triệu tập vào tuyển Malaysia có 4 cái tên đang thi đấu nước ngoài gồm: hậu vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka - Nhật Bản), Daniel Ting (Ratchaburi FC - Thái Lan), Sergio Aguero (Kanchanaburi Power - Thái Lan) và Endrick dos Santos (Công an TP.HCM).

HLV Cklamovski kỳ vọng kinh nghiệm của bộ tứ này sẽ giúp đội nhà đạt được kết quả tích cực trong chuyến du đấu Việt Nam vào ngày 31-3.

-19/03/2026 15:31 PM (GMT+7)
