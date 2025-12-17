SAO U22 Thái Lan mạnh miệng trước chung kết: “Không có gì phải sợ Việt Nam”

U22 Thái Lan quyết tâm giành HCV

Tham dự cuộc họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 trưa ngày 17/12, trung vệ Chanapach Buaphan (cầu thủ sinh năm 2004 đang thi đấu cho CLB BG Pathum United) đã có những phát biểu đầy tự tin, cho thấy quyết tâm rất lớn của đội chủ nhà trong mục tiêu giành huy chương vàng ngay trên sân nhà.

Theo Chanapach Buaphan, đây là trận đấu mà người hâm mộ Thái Lan đã chờ đợi từ lâu, đặc biệt trong bối cảnh SEA Games 33 năm nay được tổ chức tại Thái Lan. Trung vệ 21 tuổi kêu gọi khán giả đến sân tiếp lửa cho toàn đội cũng như ban huấn luyện.

Chanapach Buaphan

“Tôi nghĩ trận đấu ngày mai là trận đấu mà người hâm mộ Thái Lan đã chờ đợi. SEA Games được tổ chức trên sân nhà, vì vậy tôi mong mọi người hãy đến cổ vũ cho các cầu thủ và ban huấn luyện”, Chanapach Buaphan chia sẻ.

Nói về tầm quan trọng của trận chung kết, cầu thủ U22 Thái Lan thừa nhận áp lực là điều không thể tránh khỏi, song toàn đội đang cố gắng biến điều đó thành động lực để thi đấu tốt hơn. “Trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi vì thi đấu tại Thái Lan.

Ở trận trước, có lẽ chúng tôi chưa chơi tốt, vì vậy toàn đội đã xem xét lại, cải thiện và điều chỉnh chiến thuật. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng và vô địch”, trung vệ Chanapach Buaphan nhấn mạnh.

Đánh giá về đối thủ U22 Việt Nam, Chanapach Buaphan dành sự tôn trọng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik, đặc biệt là khả năng tấn công hiệu quả của đội bóng áo đỏ. “Đội tuyển U22 Việt Nam rất mạnh ở mọi vị trí, nhất là hàng tiền đạo với khả năng tấn công và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Ở giải vô địch U23 Đông Nam Á trước đó, chúng tôi đã không thể vào chung kết gặp Việt Nam và điều đó khiến toàn đội rất tiếc nuối”, Chanapach nói.

Tuy nhiên, trung vệ của U22 Thái Lan khẳng định toàn đội không hề e ngại khi có dịp so tài U22 Việt Nam ở trận đấu quyết định tấm HCV SEA Games. “Bây giờ khi đối đầu với Việt Nam trong trận chung kết, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào chiến thuật và việc tận dụng cơ hội trên sân”, Chanapach Buaphan cho biết.

Không sợ U22 Việt Nam

Đáng chú ý, Chanapach Buaphan đưa ra tuyên bố đầy mạnh mẽ, thể hiện tinh thần và bản lĩnh của đội chủ nhà trước trận đấu được coi là “chung kết trong mơ” của SEA Games 33: “Chúng tôi không có gì phải sợ vì đây là Thái Lan. Chúng tôi thi đấu vì cả đất nước. Chúng tôi sẽ không chơi do dự, đó không phải là con người của chúng tôi. Nếu chúng tôi không tự tin vào bản thân, thì ai sẽ tự tin”.

Theo Chanapach, toàn đội đang chịu áp lực lớn, nhưng đó cũng là niềm tự hào và động lực để hướng tới mục tiêu cao nhất. “Như HLV Thawatchai đã nói, mọi người đều chịu áp lực, nhưng chúng tôi biến áp lực đó thành động lực để thi đấu tốt hơn, với mục tiêu giành huy chương vàng và chức vô địch”, Chanapach Buaphan chia sẻ thêm.

Khép lại cuộc họp báo, Chanapach Buaphan tiếp tục kêu gọi người hâm mộ Thái Lan đến sân cổ vũ cho đội nhà trong trận chung kết gặp U22 Việt Nam: “Chúng tôi sẽ thi đấu hơn 100% sức lực, cố gắng trong từng khoảnh khắc trên sân. Dù trận đấu diễn ra thế nào, toàn đội cũng sẽ chiến đấu hết mình để mang chức vô địch về nhà”.