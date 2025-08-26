Sao MU Garnacho bị phát hiện đi chơi với gái lạ dù đã có bồ cực xinh

Alejandro Garnacho đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Cầu thủ người Argentina bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình một của MU kể từ khi mùa giải mới bắt đầu. Hiện tại, cầu thủ này đang cố gắng tìm bến đỗ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Garnacho bị bắt gặp khi đi dạo phố với hai cô gái lạ

Mới nhất Garnacho vừa mới đi chơi cùng một cô gái khác. Tờ The Sun của Anh bắt được cảnh tiền vệ người Argentina dạo phố tại Manchester cùng hai cô gái. Nguồn tin cho biết hai mỹ nữ này là người Tây Ban Nha và do tiền vệ người Argentina mời tới.

Một trong hai cô gái nhanh chóng được xác định danh tính là Lauri (cô gái mặc đồ màu nâu). Mỹ nhân này khá nổi tiếng tại Tây Ban Nha với 54.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 31.000 lượt theo dõi trên TikTok. Lauri thường xuyên đăng những bài viết đi ngao du nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Nên nhớ rằng, Garnacho đang có mối quan hệ lâu năm với Eva Garcia. Cả hai đã có với nhau 1 mặt con và mới dính tin đồn chia tay cách đây vài tuần nhưng chưa bên nào xác nhận. Nếu như Garnacho đã chia tay bạn gái và đang tìm hiểu người mới, nhiều người tiếc cho cầu thủ này bởi so về nhan sắc, Lauri không thể sánh bằng Eva Garcia.

Còn trong trường hợp Garnacho và Eva Garcia chưa chia tay, việc đi chơi công khai với gái lạ là điều cực kỳ không nên làm.

Một số hình ảnh so sánh giữa Eva Garcia (trái) và Lauri (phải)