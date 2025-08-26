Sao MU Garnacho bị phát hiện đi chơi với gái lạ dù đã có bồ cực xinh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Kairat vs Celtic
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Hải Phòng vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Thép Xanh Nam Định vs PVF-CAND
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Ninh Bình
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Club Brugge vs Rangers
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Benfica vs Fenerbahçe
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Công An Hà Nội vs Hà Nội
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Sao MU Garnacho bị phát hiện đi chơi với gái lạ dù đã có bồ cực xinh

Sự kiện: Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Alejandro Garnacho bị bắt gặp đi dạo phố với 2 cô gái lạ thay vì bạn gái Eva Garcia.

   

Alejandro Garnacho đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Cầu thủ người Argentina bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình một của MU kể từ khi mùa giải mới bắt đầu. Hiện tại, cầu thủ này đang cố gắng tìm bến đỗ mới trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Garnacho bị bắt gặp khi đi dạo phố với hai cô gái lạ

Garnacho bị bắt gặp khi đi dạo phố với hai cô gái lạ

Mới nhất Garnacho vừa mới đi chơi cùng một cô gái khác. Tờ The Sun của Anh bắt được cảnh tiền vệ người Argentina dạo phố tại Manchester cùng hai cô gái. Nguồn tin cho biết hai mỹ nữ này là người Tây Ban Nha và do tiền vệ người Argentina mời tới.

Một trong hai cô gái nhanh chóng được xác định danh tính là Lauri (cô gái mặc đồ màu nâu). Mỹ nhân này khá nổi tiếng tại Tây Ban Nha với 54.000 lượt theo dõi trên Instagram và hơn 31.000 lượt theo dõi trên TikTok. Lauri thường xuyên đăng những bài viết đi ngao du nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới.

Nên nhớ rằng, Garnacho đang có mối quan hệ lâu năm với Eva Garcia. Cả hai đã có với nhau 1 mặt con và mới dính tin đồn chia tay cách đây vài tuần nhưng chưa bên nào xác nhận. Nếu như Garnacho đã chia tay bạn gái và đang tìm hiểu người mới, nhiều người tiếc cho cầu thủ này bởi so về nhan sắc, Lauri không thể sánh bằng Eva Garcia.

Còn trong trường hợp Garnacho và Eva Garcia chưa chia tay, việc đi chơi công khai với gái lạ là điều cực kỳ không nên làm.

Một số hình ảnh so sánh giữa Eva Garcia (trái) và Lauri (phải)

Sao MU Garnacho bị phát hiện đi chơi với gái lạ dù đã có bồ cực xinh - 2

Sao MU Garnacho bị phát hiện đi chơi với gái lạ dù đã có bồ cực xinh - 3

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Chelsea "khôn lỏi", gạ MU đổi Garnacho lấy cầu thủ 1 năm ghi 1 bàn ở NHA
Chelsea "khôn lỏi", gạ MU đổi Garnacho lấy cầu thủ 1 năm ghi 1 bàn ở NHA

Man Utd đã khước từ cơ hội ký hợp đồng với Tyrique George trong thương vụ trao đổi liên quan đến Alejandro Garnacho, bất chấp việc cầu thủ này đang...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN