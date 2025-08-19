"Cừu đen" Garnacho, kẻ lỳ lợm Antony, "cục nợ" Sancho khiến MU như ngồi trên lửa

Hàng công Man United đang trở nên chật chội với sự xuất hiện của bộ 3 mới trị giá gần 200 triệu bảng. Trong bối cảnh tình hình tài chính ảm đạm, không được tham dự các đấu trường cúp châu Âu mùa tới, đồng thời quỹ lương tăng vọt, “Quỷ đỏ” bắt buộc phải thanh lý những cái tên bị “ghẻ lạnh” khỏi kế hoạch tương lai. Họ cần bán những Antony, Jadon Sancho hay Alejandro Garnacho, nếu không muốn đối mặt cơn khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Tuy nhiên suốt hơn 2 tháng hè qua, Sir Jim Ratcliffe cùng các cộng sự vẫn giậm chân tại chỗ trong việc tìm đầu ra cho 3 “quả bom nổ chậm” trên.

Garnacho bị “chôn vùi” vì thái độ

Theo nguồn tin từ Manchester Evening News, Garnacho đã trải qua một mùa hè 2025 đầy thất vọng khi lần lượt bị ba CLB lớn là Arsenal, Tottenham và Atletico Madrid “gạt khỏi danh sách mua sắm”. Cả ba đội bóng này đều dành thời gian theo dõi sát tình hình ngôi sao người Argentina, nhưng rốt cuộc không CLB nào thực sự nghiêm túc trên bàn đám phán.

Arsenal ưu tiên chiêu mộ Noni Madueke từ Chelsea và tiếp tục nhắm Eberechi Eze (Crystal Palace). Tottenham cũng hướng sự quan tâm tới Eze, đồng thời đàm phán mua Savinho của Man City. Trong khi đó, Atletico Madrid, bến đỗ cũ của Garnacho, cân nhắc phương án tái hợp ngôi sao này, nhưng cuối cùng chọn Alex Baena (Villarreal).

Garnacho liên tiếp bị chối bỏ.

Nguyên nhân chính khiến Garnacho bị “ngó lơ” nằm ở yếu tố ngoài sân cỏ. Cả ba CLB đều lo ngại thái độ “cừu đen” của cầu thủ 21 tuổi này, người đã nhiều lần chống đối HLV Ruben Amorim. Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu rạn nứt từ tháng 12/2024, khi Garnacho cùng Marcus Rashford bị loại khỏi trận gặp Man City vì thái độ kém chuyên nghiệp.

Anh còn gây tranh cãi với loạt bài đăng trên mạng xã hội, bao gồm việc mặc áo Aston Villa in tên Rashford. Đỉnh điểm là sau thất bại ở chung kết Europa League trước Tottenham, Garnacho công khai bất mãn khi phải ngồi dự bị, khiến Amorim bật đèn xanh cho anh ra đi từ tháng 5.

Hiện tại, Chelsea được xem là bến đỗ tiềm năng duy nhất có thể giúp Garnacho cứu vãn sự nghiệp. Đại diện của cầu thủ này đã làm việc với đội bóng thành London từ tháng 1, nhưng suốt hai tuần qua, thương vụ vẫn giậm chân tại chỗ do Man United kiên quyết không nhượng bộ về mức phí chuyển nhượng. Tương lai của Garnacho tại Old Trafford vì thế vẫn mịt mù. Mới nhất, Garnacho cùng Antony, Sancho đều vắng bóng trong danh sách trận “Quỷ đỏ” thua Arsenal ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/2026.

Bất lực với Antony

Antony đang khiến ban lãnh đạo Man United sốt ruột khi suốt cả mùa hè 2025 chỉ hướng về bến đỗ duy nhất, Real Betis. Đội chủ sân Villamarin chính là nơi giúp ngôi sao người Brazil phần nào lấy lại cảm hứng chơi bóng ở nửa cuối mùa trước, khi được Man United cho mượn, anh đóng góp 9 bàn cùng 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Sự hòa hợp với HLV Manuel Pellegrini khiến Antony chỉ muốn trở lại xứ Andalucia, bất chấp nhiều lựa chọn khác hấp dẫn hơn.

Betis cũng muốn ký hợp đồng với chân chạy cánh 25 tuổi, nhưng rào cản lớn nhất nằm ở điều khoản mua đứt. “Quỷ đỏ” đồng ý để Antony ra đi theo dạng cho mượn mùa 2025/26, nhưng yêu cầu khoản phí mua đứt trị giá 45 triệu euro khi hợp đồng kết thúc. Trong khi đó, Betis chỉ sẵn sàng chi từ 25 đến 30 triệu euro, mức chênh lệch khiến các công tác đàm phán đình trệ.

Antony đẩy Man United vào thế khó.

Điều khiến “Quỷ đỏ” càng bất mãn là Antony không thiếu đội bóng theo đuổi. Brighton, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Benfica, cùng nhiều đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Pro League đã liên hệ. Đáng chú ý, Al Nassr ở Saudi Arabia không chỉ sẵn sàng đáp ứng mức giá MU yêu cầu mà còn đưa ra đãi ngộ “khủng” để thuyết phục Antony. Tuy nhiên, cựu sao Ajax vẫn “lì lợm” từ chối tất cả, quyết tâm trở lại Betis.

Sự cứng rắn này đang đẩy Man United vào thế bị đối tác gây sức ép hạ giá. Betis dự tính chờ tới cuối kỳ chuyển nhượng để tận dụng áp lực thời gian, nhưng đội chủ sân Old Trafford muốn phá chiến lược này bằng cách đưa ra tối hậu thư, hoặc Antony rời đi với giá 30-40 triệu euro, hoặc ở lại nhưng bị “đóng băng” đến tháng 1/2026, đồng nghĩa đối mặt nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Cục nợ Sancho

Không giống như Antony, người “chỉ mơ” về Real Betis, Jadon Sancho sẵn sàng đến bất cứ CLB nào trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 chỉ để thoát khỏi Old Trafford. Tuy nhiên, mức lương khổng lồ lên tới 300.000 bảng/tuần, cùng phong độ phập phù suốt nhiều mùa giải qua đang biến ước muốn đó thành bài toán nan giải.

Mùa hè này, không ít đội bóng đã tiếp cận Sancho. Juventus từng tính đưa anh về Allianz, nhưng sớm rút lui khi biết yêu cầu đãi ngộ. Napoli bày tỏ sự quan tâm nhưng không chấp nhận mức lương “trên trời” của cầu thủ người Anh. Borussia Dortmund, đội bóng cũ nơi Sancho từng thăng hoa cũng tham gia đàm phán, song tình hình tài chính không cho phép.

Mức lương cao khiến Sancho khó rời Man United

Mới nhất, AS Roma bất ngờ trở thành CLB được cho tiến gần tới chữ ký của ngôi sao 25 tuổi. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Sancho đã “bật đèn xanh” cho thương vụ, trong khi HLV Gian Piero Gasperini muốn có anh ngay mùa hè này.

Tuy vậy, Roma chỉ chấp nhận trả khoảng 20 triệu euro, con số bằng đúng một phần tư số tiền 80 triệu euro mà MU bỏ ra để chiêu mộ Sancho từ Dortmund năm 2021. Nếu chốt giá này, “Quỷ đỏ” sẽ chịu khoản lỗ lớn cho một trong những thương vụ thất bại nhất lịch sử CLB.

Sancho từng được kỳ vọng là lời giải cho hàng công MU, nhưng sau 83 lần ra sân chỉ ghi 12 bàn, anh bị HLV Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch. Với quỹ lương khổng lồ và giá trị chuyển nhượng lao dốc, con đường rời Old Trafford của Sancho vẫn mờ mịt, ngay cả khi anh chấp nhận khoác áo bất kỳ đội bóng nào.

Man United “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”

“Quỷ đỏ” mắc kẹt với Garnacho và Antony, phần lớn nguyên nhân đến từ chính cầu thủ. Garnacho công khai chống đối HLV Ruben Amorim, khiến các đối tác lo lắng. Antony “một lòng” trở lại Real Betis, bất chấp nhiều lời đề nghị hấp dẫn hơn. Sự cố chấp khiến Man United gần như không có quyền chủ động trên bàn đàm phán.

Câu chuyện của Sancho lại bắt nguồn từ chính Man United. Việc trao mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần, con số phi lý cho một cầu thủ chưa từng chơi bóng ở Premier League nay trở thành rào cản lớn, khiến các đội bóng tiềm năng lần lượt rút lui.

Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo mới đang “mướt mồ hôi” dọn dẹp những di sản sai lầm của người tiền nhiệm. Nhưng có 1 sự thật khó chối cãi, ngay cả khi tống khứ thành công cả 3, đội chủ sân Old Trafford chắc chắn vẫn ghi nhận khoản lỗ tài chính khổng lồ.