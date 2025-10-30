Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sân vận động 'đỉnh nóc, kịch trần' theo đúng nghĩa đen có thực sự tồn tại?

Sự kiện: World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Rất nhiều người hâm mộ đã sửng sốt trước một clip lan truyền trên mạng xã hội về sân vận động trên không đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, nó có thật hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Trong clip đăng tải, được cho là Sân vận động Neom Sky của Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ khánh thành trước World Cup 2034, một sân bóng đá được xây dựng trên đỉnh tòa tháp có chiều cao ít nhất hơn 300m, với một nửa sân nằm chơi vơi giữa không trung. Ngay lập tức, người hâm mộ bóng đá đã vô cùng kinh ngạc và sửng sốt, bởi sự hoành tráng cũng như ý tưởng thiết kế táo bạo của "sân vận động trên không" đầu tiên trên thế giới.

Sân vận động &#39;đỉnh nóc, kịch trần&#39; theo đúng nghĩa đen có thực sự tồn tại? - 1

Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng clip thực chất là một sản phẩm của AI. Thứ nhất, Sân vận động Neom Sky dự kiến đặt tại The Line, một thành phố vẫn chưa được xây dựng.

Tiếp đến, với sức chứa lên đến 46.000 chỗ ngồi, yêu cầu về khả năng chịu lực và tính an toàn là một thách thức. Nên nhớ vào năm 2023, hàng vạn khán giả có mặt tại sân vận động SoFi (Mỹ) đã tạo nên một cơn địa chấn với cường độ 0,851 khi tất cả cùng nhún nhảy theo giai điệu bản hit “Shake It Off" của Taylor Swift.

Sân vận động Neom Sky trong clip lan truyền trên mạng xã hội

Sân vận động Neom Sky trong clip lan truyền trên mạng xã hội

Thêm nữa, để di chuyển lên sân vận động trên đỉnh tòa tháp, người hâm mộ chỉ có thể di chuyển bằng thang máy tốc độ cao. Điều này có vẻ phi thực tế với số lượng khán giả 46.000 người.

Mặc dù đoạn clip có thể giả, nhưng đúng là Saudi Arabia đang triển khai dự án về một sân vận động trên không, và những hình ảnh thiết kế được đăng trên trang Facebook chính thức của Neom vào năm ngoái.

Chỉ có điều Neom Sky khác xa với clip kia. Đúng là nó được xây dựng trên đỉnh một tòa tháp, nhưng không đến mức cao tới 300m và nằm chênh vênh giữa không trung. Thay vào đó, nằm gọn ở phần trên cùng và được bao bọc một cách an toàn, đảm bảo tính khả thi trong xây dựng.

Hình ảnh sân Neom Sky trên trang chính thức của Neom

Hình ảnh sân Neom Sky trên trang chính thức của Neom

Rõ ràng, sân trông thực tế và khả thi hơn nhiều

Rõ ràng, sân trông thực tế và khả thi hơn nhiều

Công trình Sân vận động Neom Sky dự kiến ​​khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2032, hai năm trước khi World Cup 2034 được tổ chức tại Saudi Arabia. Sân vận động này là một phần của dự án 'The Line' của Saudi Arabia, một thành phố thông minh ở khu vực Neom.

Khi quốc gia Trung Đông này được trao quyền đăng cai giải đấu tại Đại hội FIFA vào cuối năm 2024, họ đã hứa hẹn về những địa điểm "độc nhất vô nhị". Tuy nhiên chỉ có 4 trong số 15 sân vận động tổ chức các trận đấu tại sự kiện danh giá này đã có sẵn, và sẽ được nâng cấp. Sân vận động Quốc tế King Salman có sức chứa 92.760 người được chọn là nơi diễn ra trận khai mạc và trận chung kết, trong khi các địa điểm khác bao gồm Sân vận động Bờ biển Qiddiya và Sân vận động Hoàng tử Mohammed bin Salman, sẽ được đặt trên một tầng thượng.

Và đầu tháng này, có thông tin cho rằng World Cup 2034 tại Saudi Arabia có thể được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12, khi nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với những tháng mùa hè.

Sắp có cuộc "cách mạng VAR" trước thềm World Cup 2026
Sắp có cuộc "cách mạng VAR" trước thềm World Cup 2026

(NLĐO) - VAR sẽ có thay đổi lịch sử tại World Cup 2026 sau khi Hội đồng Hiệp hội Bóng đá quốc tế (IFAB) đồng ý mở rộng phạm vi can thiệp của công nghệ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hải

Nguồn: [Link nguồn]

-29/10/2025 11:52 AM (GMT+7)
