Sắp có cuộc "cách mạng VAR" trước thềm World Cup 2026

Theo thông tin từ các cuộc họp mới nhất của Hội đồng Kỹ thuật và Cố vấn Bóng đá (thuộc IFAB, cơ quan ban hành luật bóng đá toàn cầu), các thành viên đã đồng thuận rằng VAR nên được phép can thiệp trong trường hợp cầu thủ bị rút thẻ vàng thứ hai không chính xác.

Đề xuất này sẽ được trình lên Cuộc họp thường niên IFAB vào ngày 20-1-2026 tại London, sau đó cần được phê chuẩn thêm một lần nữa tại Đại hội đồng thường niên ở Cardiff vào tháng 2, trước khi chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

"Cuộc cách mạng thứ năm" của VAR sắp diễn ra với bóng đá thế giới

Nguồn tin từ The Sun cho biết FIFA - chiếm 4 trong số 8 phiếu bầu của IFAB - đang nỗ lực thúc đẩy để luật mới kịp được áp dụng ngay tại World Cup trước ngày khai mạc 11-6-2026. Nếu được thông qua, đây sẽ là "kịch bản thứ năm" cho phép VAR tham dự vào trận đấu, bên cạnh bốn tình huống can thiệp hiện tại gồm bàn thắng, phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp và xác định danh tính cầu thủ bị phạt.

Cầu thủ bị thẻ vàng thứ nhì sẽ được VAR xem xét

Mục tiêu của thay đổi này là sửa chữa những trường hợp truất quyền thi đấu oan uổng – vốn thường gây tranh cãi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu. IFAB tin rằng việc mở rộng quyền can thiệp sẽ giúp công nghệ VAR trở nên công bằng và hiệu quả hơn.

"Siết" câu giờ, hạn chế ném biên quá lâu

Song song với cải tiến VAR, các nhà làm luật cũng bàn sâu về vấn nạn câu giờ – đặc biệt là xu hướng ném biên chiến thuật đang lan rộng ở Premier League.

Theo The Guardian, IFAB đang cân nhắc giới hạn thời gian cầu thủ được phép chuẩn bị trước khi ném biên, nhằm tăng thời lượng bóng lăn thực tế.

Dù chưa có con số cụ thể, quy định mới có thể tương tự luật 8 giây dành cho thủ môn - theo đó, nếu giữ bóng quá lâu, đội vi phạm sẽ bị phạt phạt góc cho đối thủ.

Đội câu giờ qua tình huống ném biên sẽ bị phạt góc

Những mùa gần đây, các đội bóng Anh đã tận dụng lại "vũ khí ném biên xa" như một kiểu phạt góc thứ hai, khiến nhịp trận đấu bị gián đoạn đáng kể. Việc giới hạn thời gian thực hiện ném biên, được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá trở lại với nhịp độ nhanh, hấp dẫn hơn.

Luật việt vị và "Luật Wenger" tạm gác lại

Bên cạnh đó, IFAB cũng thảo luận về cải tiến luật việt vị - cụ thể là đề xuất "Luật Wenger" nhằm giảm thiểu các tình huống việt vị biên chỉ lệch vài centimet, qua đó khuyến khích lối chơi tấn công. Tuy nhiên, các thành viên thống nhất rằng vấn đề này cần thêm thời gian nghiên cứu và thử nghiệm trước khi ra quyết định cuối cùng.

VAR đang tích cực hoàn thiện theo sự phát triển của bóng đá

Bước tiến mới của công nghệ trọng tài

Từ khi được áp dụng, VAR luôn là chủ đề gây tranh cãi toàn cầu, khi hàng tuần đều xuất hiện các tình huống bị cho là "sai người - sai thời điểm". Với kế hoạch mở rộng quyền can thiệp, IFAB kỳ vọng đây sẽ là bước tiến quan trọng nhất của công nghệ trọng tài video kể từ năm 2018, giúp bảo vệ sự công bằng và minh bạch cho "môn thể thao vua".