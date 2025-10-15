28/48 anh hào World Cup lộ diện: Anh dẫn đầu châu Âu, cục diện châu Phi ngã ngũ

Hai tấm vé cuối cùng tại châu Á đã có chủ nhân

Vòng loại World Cup 2026 ở tất cả các khu vực đang dần đi đến hồi kết và sau loạt trận đấu diễn ra vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/10, đã có thêm 6 đội bóng giành vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nâng tổng số đội có vé lên thành 28.

Thầy trò Lopetegui vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Tại châu Á, hai tấm vé trực tiếp cuối cùng tới World Cup 2026 đã có chủ nhân. Đó là Qatar và Saudi Arabia. Trong khi câu chuyện của Saudi Arabia khá nhẹ nhàng khi họ cầm hòa 0-0 trước Iraq và giành ngôi nhất nhờ ghi được nhiều bàn hơn, Qatar lại khó khăn hơn rất nhiều.

Họ phải trải qua trận đấu cực kỳ vất vả trước UAE và giành chiến thắng 2-1 trong thế thiếu người. Để thua trận đấu này, UAE buộc phải đá với Iraq để tranh tấm vé dự play-off liên lục địa.

Cục diện châu Phi ngã ngũ

Vòng loại khu vực châu Phi cũng đã ngã ngũ khi chủ nhân của 3 tấm vé trực tiếp cuối cùng cũng đã lộ diện. Đó là Nam Phi, Senegal và Bờ Biển Ngà. Chủ nhà của World Cup 2010 có màn bứt phá ngoạn mục khi giành chiến thắng trước Rwanda ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, đội đầu bảng Benin để thua Nigeria và rớt xuống vị trí thứ ba. "Đại bàng xanh" Nigeria chỉ có tấm vé dự play-off, còn ngôi đầu thuộc về Nam Phi.

9 tấm vé dự World Cup 2026 của châu Phi đã có chủ

Trong khi đó, Senegal và Bờ Biển Ngà đều hoàn thành tốt nhiệm vụ là thắng ở lượt đấu cuối. Senegal đè bẹp Mauritania với tỉ số 4-0, còn Bờ Biển Ngà đánh bại Kenya với tỉ số 3-0, qua đó bảo toàn được ngôi đầu. Hơi tiếc cho Cộng hòa Dân chủ Congo và Gabon khi hai đội bóng này đã chơi rất hay kể từ khi bắt đầu vòng loại nhưng chỉ có được vị trí thứ hai chung cuộc.

Họ chỉ có được tấm vé dự vòng play-off cùng với Nigeria và Cameroon. Theo kết quả bốc thăm, Gabon sẽ gặp Nigeria, còn Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ gặp Cameroon vào ngày 13/11 tới đây. Hai đội thắng sẽ gặp nhau vào ngày 16/11 để tranh tấm vé duy nhất dự play-off liên lục địa. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại Morocco. Như vậy, sẽ có ít nhất một ông lớn của bóng đá châu Phi phải ngồi nhà xem World Cup.

ĐT Anh dẫn đầu châu Âu

Vòng loại khu vực châu Âu cũng đã xác định được đại diện đầu tiên có mặt tại World Cup 2026. Đó là ĐT Anh với thành tích 6 trận toàn thắng. Họ hơn đội xếp thứ hai là Albania tới 7 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 trận đấu nữa là kết thúc.

Harry Kane giúp ĐT Anh trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Đáng nhẽ, Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo cũng giành vé sau lượt trận này. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90+1 của Szoboszlai khiến CR7 cùng các đồng đội chưa thể ăn mừng. Mặc dù vậy, khoảng cách 5 điểm hiện tại là quá đủ để Bồ Đào Nha giành vé ở lượt đấu sau. Chỉ cần không thua Ireland (2h45, 14/11), Bồ Đào Nha sẽ có vé dự World Cup 2026.

Danh sách những đội đã giành vé dự World Cup 2026