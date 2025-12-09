Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Salah chán Liverpool nguy cơ bị tống khứ sang Ả Rập, chờ tái ngộ Nunez

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Liverpool Mohamed Salah

Liverpool sẵn sàng cân nhắc bán Mohamed Salah cho một CLB ở Saudi Arabia ngay kỳ chuyển nhượng đông 2026, sau cuộc phỏng vấn gây sốc của ngôi sao người Ai Cập gần đây.

   

Theo tờ Express (Anh) cho biết, Liverpool hiện cởi mở trong việc bán Salah. Thông tin này bùng lên sau cuộc phỏng vấn nảy lửa của Salah với các phóng viên thân cận, diễn ra ngay sau trận hòa điên rồ với tỷ số 3-3 giữa Liverpool và Leeds United tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Đây đã là lần thứ 2 trong 3 trận gần nhất Salah chỉ ngồi dự bị và không được thi đấu.

Phát biểu của Salah đã gây chấn động toàn giải đấu khi anh công  khai chỉ trích Liverpool và HLV Slot. Ngôi sao 33 tuổi khẳng định mình bị “ném xuống gầm xe buýt” bởi HLV trưởng và ban lãnh đạo, đồng thời thừa nhận mối quan hệ với vị thuyền trưởng người Hà Lan đã hoàn toàn đổ vỡ.

Salah chán ngấy cảnh dự bị ở Liverpool

Salah chán ngấy cảnh dự bị ở Liverpool

Al Hilal muốn có Salah trong đội hình, nhưng họ chưa có những đàm phán nghiêm túc. Lý do bởi tiền đạo người Ai Cập khá bận rộn khi sắp tới phải trở lại ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Al Hilal ngỏ lời mua Salah. Vào năm 2023, Liverpool đòi giá lên tới 150 triệu bảng nên đội bóng Ả Rập từ bỏ việc chiêu mộ "Vua  Ai Cập". Hiện nay hợp đồng của Salah chỉ còn tới hè năm 2027, chưa kể anh không còn trẻ nên Al Hilal sẽ dễ thương lượng mức giá tốt hơn. 

Còn nhớ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, đã chiêu mộ thành công Darwin Nunez từ Liverpool hè vừa qua với giá 46 triệu bảng. Nếu "The Kop" bán Salah cho Al Hilal, Nunez sẽ tái hợp đồng đội cũ. 

Khi được hỏi trực tiếp về khả năng chuyển sang Saudi Arabia ngay tháng 1, Salah đáp: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì CLB sẽ đẩy tôi vào thế khó. Tôi không nói là tình hình không thể cứu vãn được, nhưng với cảm giác hiện tại, sau tất cả những gì tôi đã làm cho CLB, tôi yêu người hâm mộ và yêu CLB đến thế, tôi thực sự không biết tương lai sẽ ra sao".

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
Liverpool tất tay để Florian Wirtz tỏa sáng, Salah phải hy sinh cho "bao tải tiền"
Liverpool tất tay để Florian Wirtz tỏa sáng, Salah phải hy sinh cho "bao tải tiền"

Chiến thắng trước West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh cho thấy, Liverpool vẫn có thể giành chiến thắng nếu biết cách sử dụng Florian Wirtz. Dù vậy, HLV...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/12/2025 11:53 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN