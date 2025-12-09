Salah chán Liverpool nguy cơ bị tống khứ sang Ả Rập, chờ tái ngộ Nunez

Theo tờ Express (Anh) cho biết, Liverpool hiện cởi mở trong việc bán Salah. Thông tin này bùng lên sau cuộc phỏng vấn nảy lửa của Salah với các phóng viên thân cận, diễn ra ngay sau trận hòa điên rồ với tỷ số 3-3 giữa Liverpool và Leeds United tại vòng 15 Ngoại hạng Anh. Đây đã là lần thứ 2 trong 3 trận gần nhất Salah chỉ ngồi dự bị và không được thi đấu.

Phát biểu của Salah đã gây chấn động toàn giải đấu khi anh công khai chỉ trích Liverpool và HLV Slot. Ngôi sao 33 tuổi khẳng định mình bị “ném xuống gầm xe buýt” bởi HLV trưởng và ban lãnh đạo, đồng thời thừa nhận mối quan hệ với vị thuyền trưởng người Hà Lan đã hoàn toàn đổ vỡ.

Salah chán ngấy cảnh dự bị ở Liverpool

Al Hilal muốn có Salah trong đội hình, nhưng họ chưa có những đàm phán nghiêm túc. Lý do bởi tiền đạo người Ai Cập khá bận rộn khi sắp tới phải trở lại ĐTQG để tham dự giải vô địch châu Phi CAN 2025.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên Al Hilal ngỏ lời mua Salah. Vào năm 2023, Liverpool đòi giá lên tới 150 triệu bảng nên đội bóng Ả Rập từ bỏ việc chiêu mộ "Vua Ai Cập". Hiện nay hợp đồng của Salah chỉ còn tới hè năm 2027, chưa kể anh không còn trẻ nên Al Hilal sẽ dễ thương lượng mức giá tốt hơn.

Còn nhớ ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, đã chiêu mộ thành công Darwin Nunez từ Liverpool hè vừa qua với giá 46 triệu bảng. Nếu "The Kop" bán Salah cho Al Hilal, Nunez sẽ tái hợp đồng đội cũ.

Khi được hỏi trực tiếp về khả năng chuyển sang Saudi Arabia ngay tháng 1, Salah đáp: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, vì CLB sẽ đẩy tôi vào thế khó. Tôi không nói là tình hình không thể cứu vãn được, nhưng với cảm giác hiện tại, sau tất cả những gì tôi đã làm cho CLB, tôi yêu người hâm mộ và yêu CLB đến thế, tôi thực sự không biết tương lai sẽ ra sao".