Liverpool tất tay để Florian Wirtz tỏa sáng, Salah phải hy sinh cho "bao tải tiền"

Chiến thắng 2-0 của Liverpool trước West Ham đánh dấu màn trình diễn thuyết phục nhất của Florian Wirtz kể từ khi gia nhập đội bóng. Bản hợp đồng 116 triệu bảng thể hiện vai trò nổi bật, đồng thời chứng minh rằng HLV Arne Slot có thể xoay chuyển tình thế nếu xây dựng đội bóng xoay quanh tiền vệ 21 tuổi.

🔎 Lần đầu được đá "số 10" đúng nghĩa

Wirtz được Liverpool chiêu mộ để sắm vai trò cầu nối giữa các tuyến và điều phối nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên trận thắng West Ham mới là lần đầu tiên anh được bố trí đá vị trí "số 10" đúng nghĩa, với Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister án ngữ phía sau.

Florian Wirtz có trận đấu hay nhất từ đầu mùa khi được trao toàn bộ quyền sáng tạo

Trước đó, khi Wirtz được đặt trong bộ 3 tiền vệ trung tâm, sự cân bằng của Liverpool bị phá vỡ. Mỗi lần cầu thủ người Đức mất bóng, đội nhà lập tức đối mặt với tình huống phản công nguy hiểm, còn sự kết nối giữa các tuyến gần như không tồn tại.

Tại sân London, cấu trúc đội hình Liverpool được cải thiện rõ rệt. Các pha phối hợp giữa Wirtz với hàng tiền vệ cũng dần ăn khớp hơn dù West Ham thực tế không gây áp lực quá lớn, tạo điều kiện cho anh thoải mái di chuyển và nhận bóng.

Thông số chuyền bóng ở 1/3 cuối sân hay trong vòng cấm không khác nhiều so với mức trung bình của Wirtz mùa này, nhưng tốc độ, độ chính xác và sự mạnh mẽ trong cách Wirtz xử lý bóng lại được cải thiện đáng kể.

📍 Tầm ảnh hưởng lớn hơn

Wirtz vốn có thói quen xuất phát ở cánh rồi bó vào trung lộ khi khoác áo Leverkusen lẫn tuyển Đức. Điểm thay đổi lớn trong trận đấu vừa qua chính là việc cầu thủ 21 tuổi thường xuyên xuất hiện ở cánh trái, kết nối tốt với Cody Gakpo và Milos Kerkez.

Biểu đồ những pha chạm bóng của Florian Wirtz ở tình huống bóng sống (không tính tình huống cố định)

Không phải ngẫu nhiên mà đây cũng là trận Kerkez chơi nổi bật nhất kể từ khi gia nhập Liverpool, bởi Wirtz liên tục "tìm thấy" hậu vệ người Hungary khi đội bóng khai thác mạnh hành lang phải của West Ham. Sự nguy hiểm từ biên trái tăng lên rõ rệt, một phần vì Wirtz không còn phải lo hỗ trợ quá nhiều ở cánh phải, nơi Szoboszlai và Joe Gomez đã thể hiện sự chắc chắn, ổn định.

🎯 Những đường chuyền đã có "địa chỉ" chính xác

Khả năng chuyền bóng của Wirtz tiếp tục là điểm sáng. Trong 44 đường chuyền mà anh thực hiện tại trận thắng West Ham, chỉ 2 đường chuyền không thành công – đều là những tình huống cố gắng đưa bóng vào vòng cấm và suýt tạo cơ hội ghi bàn.

Thống kê về những đường chuyền của Florian Wirtz ở 2 trận gặp Crystal Palace (27/9, Liverpool thua 1-2) và gặp West Ham (30/11)

Tỷ lệ chuyền chính xác 95% của Wirtz vượt trội so với các trận mờ nhạt trước Brentford hay Crystal Palace, nơi anh chỉ đạt tỷ lệ lần lượt 76% và 84%. Đáng chú ý, dù thi đấu thời lượng tương đương, anh lại mất bóng ít hơn nhiều, đặc biệt là không mắc sai lầm nguy hiểm ở sân nhà như trước Brentford.

Dù cần thêm thời gian để xác định đây có phải bước ngoặt hay không, màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ thi đấu lùi sâu là tín hiệu tích cực dành cho Wirtz, còn HLV Arne Slot dường như đã tìm ra công thức giúp cậu học trò phát huy tối đa phẩm chất.

❓Salah phải "hy sinh" để Wirtz tỏa sáng

HLV Arne Slot xứng đáng nhận lời khen khi dám đưa ra điều chỉnh táo bạo: Cất Mohamed Salah trên ghế dự bị, thậm chí không cho tiền đạo người Ai Cập thi đấu phút nào

Salah sẽ phải làm quen với băng ghế dự bị nhiều hơn nếu Liverpool muốn "tất tay" cho Wirtz

Đó là quyết định dễ phản tác dụng, nhất là khi Slot đang chịu sức ép sau 3 trận thua liên tiếp với cách biệt 3 bàn. Nếu Liverpool lại thất bại, việc để Salah ngồi ngoài 90 phút có thể tạo ra “bão" dư luận nhắm vào ông lẫn Wirtz.

Giờ đây, khi "canh bạc" mang về chiến thắng cho Liverpool, Slot lại đối mặt câu hỏi mới trước cuộc tiếp đón Sunderland ở vòng 14 Ngoại hạng Anh: Có nên vội vàng đưa Salah trở lại đội hình chính?

Loại Salah 1 trận có thể được xem là ý đồ xoay tua cần thiết; nhưng điều này lặp lại hẳn sẽ tạo chấn động trong nội bộ Liverpool. Phải chăng đã đến thời điểm Slot cụ thể hoá tham vọng đưa đội bóng thoát khỏi "kỷ nguyên Salah" để chuyển mình sang giai giai mới với biểu tượng là Wirtz?