Kết quả thi đấu bóng đá Conference League 2026/2027 mới nhất
Cập nhật nhanh, chính xác nhất kết quả cúp C3 châu Âu, UEFA Conference League 2026/2027 từ 7/2026 tới 5/2027.
Kết quả thi đấu Conference League 2026/27
|
Thời gian
|
Trận đấu/Kết quả
|
Trực tiếp
|
Vòng loại
|
23/07
23:00
|
Neftci Baku (Azerbaijan)
|
Dinamo Minsk (Belarus)
|
23/07
00:45
|
Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)
|
Inter Turku (Phần Lan)
|
23/07
02:00
|
Zeleznicar Pancevo (Serbia)
|
Braga (Bồ Đào Nha)
|
23/07
21:30
|
Malisheva (Kosovo)
|
Hibernian (Scotland)
|
23/07
22:00
|
Alashkert (Armenia)
|
CFR Cluj (Romania)
|
23/07
22:00
|
FK Liepaja (Latvia)
|
Austria Vienna (Áo)
|
23/07
23:00
|
HJK Helsinki (Phần Lan)
|
Coleraine (Bắc Ireland)
|
23/07
23:30
|
AEK Larnaca (Síp)
|
Beitar Jerusalem (Israel)
|
23/07
23:30
|
Rakow Czestochowa (Ba Lan)
|
Valletta (Malta)
|
24/07
00:00
|
BATE Borisov (Belarus)
|
Sion (Thụy Sĩ)
|
24/07
00:00
|
FC Santa Coloma (Andorra)
|
Rapid Vienna (Áo)
|
24/07
00:00
|
GAIS (Thụy Điển)
|
Nordsjaelland (Đan Mạch)
|
24/07
00:45
|
FCSB (Romania)
|
Auda (Latvia)
|
24/07
01:00
|
Paks (Hungary)
|
Panathinaikos (Hy Lạp)
|
24/07
01:00
|
Polissya Zhytomyr (Ukraine)
|
FC Copenhagen (Đan Mạch)
|
24/07
01:00
|
Vojvodina (Serbia)
|
Ajax (Hà Lan)
|
24/07
01:30
|
Hapoel Tel Aviv (Israel)
|
Ludogorets (Bulgaria)
|
24/07
01:30
|
LNZ Cherkasy (Ukraine)
|
Gent (Bỉ)
|
24/07
01:30
|
Lugano (Thụy Sĩ)
|
Dukagjini (Kosovo)
|
24/07
01:45
|
Motherwell (Scotland)
|
HB Torshavn (Quần đảo Faroe)
|
24/07
01:45
|
Rijeka (Croatia)
|
Derry City (Bắc Ireland)
|
24/07
02:00
|
Partizan Belgrade (Serbia)
|
UNA Strassen (Luxembourg)
Kết quả thi đấu UEFA Conference League 2025/2026
|
Thời gian
|
Trận đấu/kết quả
|
Trực tiếp
|
Chung kết
|
28/05
02:00
|
Crystal Palace
|1-0
|
Rayo Vallecano
|
TV360, On Football
|
Vòng bán kết lượt về
|
08/05
02:00
|
Crystal Palace
|
2-1
|
Shakhtar Donetsk
|
08/05
02:00
|
Strasbourg
|
0-1
|
Rayo Vallecano
|
Vòng bán kết lượt đi
|
01/05
02:00
|
Rayo Vallecano
|
1-0
|
Strasbourg
|
01/05
02:00
|
Shakhtar Donetsk
|
1-3
|
Crystal Palace
|
Vòng tứ kết - lượt về
|
16/04
23:45
|
AZ Alkmaar
|
2-2
|
Shakhtar Donetsk
|
17/04
02:00
|
AEK Athens
|
3-1
|
Rayo Vallecano
|
17/04
02:00
|
Fiorentina
|
2-1
|
Crystal Palace
|
17/04
02:00
|
Strasbourg
|
4-0
|
Mainz
|
Vòng tứ kết - lượt đi
|
10/04
02:00
|
Crystal Palace
|
3-0
|
Fiorentina
|
10/04
02:00
|
Mainz
|
2-0
|
Strasbourg
|
10/04
02:00
|
Rayo Vallecano
|
3-0
|
AEK Athens
|
10/04
02:00
|
Shakhtar Donetsk
|
3-0
|
AZ Alkmaar
|
Vòng 1/8 - lượt về
|
20/03
00:45
|
AEK Athens
|
0-2
|
Celje
|
20/03
00:45
|
AEK Larnaca
|
1-2
|
Crystal Palace
|
20/03
00:45
|
Mainz
|
2-0
|
Sigma Olomouc
|
20/03
00:45
|
Rakow
|
1-2
|
Fiorentina
|
20/03
03:00
|
Rayo Vallecano
|
0-1
|
Samsunspor
|
20/03
03:00
|
Shakhtar Donetsk
|
1-2
|
Lech Poznan
|
20/03
03:00
|
Sparta Prague
|
0-4
|
AZ Alkmaar
|
20/03
03:00
|
Strasbourg
|
1-1
|
Rijeka
|
Vòng 1/8 - lượt đi
|
13/03
00:45
|
AZ Alkmaar
|
2-1
|
Sparta Prague
|
13/03
00:45
|
Lech Poznan
|
1-3
|
Shakhtar Donetsk
|
13/03
00:45
|
Rijeka
|
1-2
|
Strasbourg
|
13/03
00:45
|
Samsunspor
|
1-3
|
Rayo Vallecano
|
13/03
03:00
|
Celje
|
0-4
|
AEK Athens
|
13/03
03:00
|
Crystal Palace
|
0-0
|
AEK Larnaca
|
13/03
03:00
|
Fiorentina
|
2-1
|
Rakow
|
13/03
03:00
|
Sigma Olomouc
|
0-0
|
Mainz
|
Vòng 1/16 - knock-out lượt về
|
27/02
00:45
|
Celje
|
3-2
|
Drita
|
27/02
00:45
|
Fiorentina
|
2-4
|
Jagiellonia
|
27/02
00:45
|
Rijeka
|
3-1
|
Omonia
|
27/02
00:45
|
Samsunspor
|
4-0
|
Shkendija
|
27/02
03:00
|
AZ Alkmaar
|
4-0
|
Noah
|
27/02
03:00
|
Crystal Palace
|
2-0
|
Zrinjski
|
27/02
03:00
|
Lausanne
|
1-2
|
Sigma Olomouc
|
27/02
03:00
|
Lech Poznan
|
1-0
|
KuPS
|
Vòng 1/16 - knock-out lượt đi
|
20/02
00:45
|
KuPS
|
0-2
|
Lech Poznan
|
20/02
00:45
|
Noah
|
1-0
|
AZ Alkmaar
|
20/02
00:45
|
Sigma Olomouc
|
1-1
|
Lausanne
|
20/02
00:45
|
Zrinjski
|
1-1
|
Crystal Palace
|
20/02
03:00
|
Drita
|
2-3
|
Celje
|
20/02
03:00
|
Jagiellonia
|
0-3
|
Fiorentina
|
20/02
03:00
|
Omonia
|
0-1
|
Rijeka
|
20/02
03:00
|
Shkendija
|
0-1
|
Samsunspor
|
Lượt trận cuối vòng bảng
|
19/12
03:00
|
AEK Athens FC
|
3-2
|
Univ. Craiova
|
19/12
03:00
|
AEK Larnaca
|
1-0
|
Shkendija
|
19/12
03:00
|
AZ Alkmaar
|
0-0
|
Jagiellonia
|
19/12
03:00
|
Celje
|
0-0
|
Shelbourne
|
19/12
03:00
|
Crystal Palace
|
2-2
|
KuPS
|
19/12
03:00
|
Dyn. Kyiv
|
2-0
|
Noah
|
19/12
03:00
|
Lausanne
|
1-0
|
Fiorentina
|
19/12
03:00
|
Legia
|
4-1
|
Lincoln Red Imps
|
19/12
03:00
|
Mainz
|
2-0
|
Samsunspor
|
19/12
03:00
|
Omonia
|
0-1
|
Rakow
|
19/12
03:00
|
Rayo Vallecano
|
3-0
|
Drita
|
19/12
03:00
|
Shakhtar Donetsk
|
0-0
|
Rijeka
|
19/12
03:00
|
Shamrock Rovers
|
3-1
|
Hamrun
|
19/12
03:00
|
Sigma Olomouc
|
1-2
|
Lech Poznan
|
19/12
03:00
|
Slovan Bratislava
|
1-0
|
Hacken
|
19/12
03:00
|
Sparta Prague
|
3-0
|
Aberdeen
|
19/12
03:00
|
Strasbourg
|
3-1
|
Breidablik
|
19/12
03:00
|
Zrinjski
|
1-1
|
SK Rapid
|
Lượt trận 5 vòng bảng
|
12/12
00:45
|
Breidablik
|3-1
|
Shamrock Rovers
|
12/12
00:45
|
Drita
|0-3
|
AZ Alkmaar
|
12/12
00:45
|
Fiorentina
|2-1
|
Dyn. Kyiv
|
12/12
00:45
|
Hacken
|1-1
|
AEK Larnaca
|
12/12
00:45
|
Jagiellonia
|1-2
|
Rayo Vallecano
|
12/12
00:45
|
Noah
|2-1
|
Legia
|
12/12
00:45
|
Samsunspor
|1-2
|
AEK Athens FC
|
12/12
00:45
|
Shkendija
|2-0
|
Slovan Bratislava
|
12/12
00:45
|
Univ. Craiova
|1-2
|
Sparta Prague
|
12/12
03:00
|
Aberdeen
|0-1
|
Strasbourg
|
12/12
03:00
|
Hamrun
|0-2
|
Shakhtar Donetsk
|
12/12
03:00
|
KuPS
|0-0
|
Lausanne
|
12/12
03:00
|
Lech Poznan
|1-1
|
Mainz
|
12/12
03:00
|
Lincoln Red Imps
|2-1
|
Sigma Olomouc
|
12/12
03:00
|
Rakow
|1-0
|
Zrinjski
|
12/12
03:00
|
Rijeka
|3-0
|
Celje
|
12/12
03:00
|
Shelbourne
|0-3
|
Crystal Palace
|
12/12
03:00
|
SK Rapid
|0-1
|
Omonia
|
Lượt trận 4 vòng bảng
|
28/11
00:45
|
AZ Alkmaar
|
2-0
|
Shelbourne
|
28/11
00:45
|
Hamrun
|
3-1
|
Lincoln Red Imps
|
28/11
00:45
|
Lech Poznan
|
2-0
|
Lausanne
|
28/11
00:45
|
Omonia
|
2-0
|
Dyn. Kyiv
|
28/11
00:45
|
Rakow
|
4-1
|
SK Rapid
|
28/11
00:45
|
Sigma Olomouc
|
2-1
|
Celje
|
28/11
00:45
|
Slovan Bratislava
|
2-1
|
Rayo Vallecano
|
28/11
00:45
|
Univ. Craiova
|
0-2
|
Mainz
|
28/11
00:45
|
Zrinjski
|
2-1
|
Hacken
|
28/11
03:00
|
Aberdeen
|
1-1
|
Noah
|
28/11
03:00
|
Breidablik
|
2-2
|
Samsunspor
|
28/11
03:00
|
Drita
|
1-0
|
Shkendija
|
28/11
03:00
|
Fiorentina
|
0-1
|
AEK Athens FC
|
28/11
03:00
|
Jagiellonia
|
1-0
|
KuPS
|
28/11
03:00
|
Legia
|
0-1
|
Sparta Prague
|
28/11
03:00
|
Rijeka
|
0-0
|
AEK Larnaca
|
28/11
03:00
|
Shamrock Rovers
|
1-2
|
Shakhtar Donetsk
|
28/11
03:00
|
Strasbourg
|
2-1
|
Crystal Palace
|
Lượt trận 3 vòng bảng
|
07/11
00:45
|
AEK Athens FC
|
1-1
|
Shamrock Rovers
|
07/11
00:45
|
AEK Larnaca
|
0-0
|
Aberdeen
|
07/11
00:45
|
Celje
|
2-1
|
Legia
|
07/11
00:45
|
KuPS
|
3-1
|
Slovan Bratislava
|
07/11
00:45
|
Mainz
|
2-1
|
Fiorentina
|
07/11
00:45
|
Noah
|
1-2
|
Sigma Olomouc
|
07/11
00:45
|
Samsunspor
|
3-0
|
Hamrun
|
07/11
00:45
|
Shakhtar Donetsk
|
2-0
|
Breidablik
|
07/11
00:45
|
Sparta Prague
|
0-0
|
Rakow
|
07/11
03:00
|
Crystal Palace
|
3-1
|
AZ Alkmaar
|
07/11
03:00
|
Dyn. Kyiv
|
6-0
|
Zrinjski
|
07/11
03:00
|
Hacken
|
1-2
|
Strasbourg
|
07/11
03:00
|
Lausanne
|
1-1
|
Omonia
|
07/11
03:00
|
Lincoln Red Imps
|
1-1
|
Rijeka
|
07/11
03:00
|
Rayo Vallecano
|
3-2
|
Lech Poznan
|
07/11
03:00
|
Shelbourne
|
0-1
|
Drita
|
07/11
03:00
|
Shkendija
|
1-1
|
Jagiellonia
|
07/11
03:00
|
SK Rapid
|
0-1
|
Univ. Craiova
|
Lượt trận 2 vòng bảng
|
23/10
23:45
|
AEK Athens FC
|
6-0
|
Aberdeen
|
23/10
23:45
|
Breidablik
|
0-0
|
KuPS
|
23/10
23:45
|
Drita
|
1-1
|
Omonia
|
23/10
23:45
|
Hacken
|
2-2
|
Rayo Vallecano
|
23/10
23:45
|
Rijeka
|
hủy
|
Sparta Prague
|
23/10
23:45
|
Shakhtar Donetsk
|
1-2
|
Legia
|
23/10
23:45
|
Shkendija
|
1-0
|
Shelbourne
|
23/10
23:45
|
SK Rapid
|
0-3
|
Fiorentina
|
23/10
23:45
|
Strasbourg
|
1-1
|
Jagiellonia
|
24/10
02:00
|
AZ Alkmaar
|
1-0
|
Slovan Bratislava
|
24/10
02:00
|
Crystal Palace
|
0-1
|
AEK Larnaca
|
24/10
02:00
|
Hamrun
|
0-1
|
Lausanne
|
24/10
02:00
|
Lincoln Red Imps
|
2-1
|
Lech Poznan
|
24/10
02:00
|
Mainz
|
1-0
|
Zrinjski
|
24/10
02:00
|
Samsunspor
|
3-0
|
Dyn. Kyiv
|
24/10
02:00
|
Shamrock Rovers
|
0-2
|
Celje
|
24/10
02:00
|
Sigma Olomouc
|
1-1
|
Rakow
|
24/10
02:00
|
Univ. Craiova
|
1-1
|
Noah
|
Lượt trận 1 vòng bảng
|
02/10
23:45
|
Dyn. Kyiv
|
0-2
|
Crystal Palace
|
02/10
23:45
|
Jagiellonia
|
1-0
|
Hamrun
|
02/10
23:45
|
KuPS
|
1-1
|
Drita
|
02/10
23:45
|
Lausanne
|
3-0
|
Breidablik
|
02/10
23:45
|
Lech Poznan
|
4-1
|
SK Rapid
|
02/10
23:45
|
Noah
|
1-0
|
Rijeka
|
02/10
23:45
|
Omonia
|
0-1
|
Mainz
|
02/10
23:45
|
Rayo Vallecano
|
2-0
|
Shkendija
|
02/10
23:45
|
Zrinjski
|
5-0
|
Lincoln Red Imps
|
03/10
02:00
|
Aberdeen
|
2-3
|
Shakhtar Donetsk
|
03/10
02:00
|
AEK Larnaca
|
4-0
|
AZ Alkmaar
|
03/10
02:00
|
Celje
|
3-1
|
AEK Athens FC
|
03/10
02:00
|
Fiorentina
|
2-0
|
Sigma Olomouc
|
03/10
02:00
|
Legia
|
0-1
|
Samsunspor
|
03/10
02:00
|
Rakow
|
2-0
|
Univ. Craiova
|
03/10
02:00
|
Shelbourne
|
0-0
|
Hacken
|
03/10
02:00
|
Slovan Bratislava
|
1-2
|
Strasbourg
|
03/10
02:00
|
Sparta Prague
|
4-1
|
Shamrock Rovers
|
Play-off lượt đi
|
21/08
23:00
|
Rosenborg (Na Uy)
|
2-1
|
Mainz (Đức)
|
22/08
00:00
|
Gyor (Hungary)
|
2-1
|
SK Rapid (Áo)
|
22/08
00:00
|
Hacken (Thụy Điển)
|
7-2
|
CFR Cluj (Romania)
|
22/08
00:00
|
Hamrun (Malta)
|
1-0
|
RFS (Latvia)
|
22/08
00:00
|
Wolfsberger AC (Áo)
|
2-1
|
Omonia (Síp)
|
22/08
00:45
|
Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)
|
1-2
|
Univ. Craiova (Romania)
|
22/08
01:00
|
Anderlecht (Bỉ)
|
1–1
|
AEK Athens FC (Hy Lạp)
|
22/08
01:00
|
Breidablik (Iceland)
|
2–1
|
Virtus (San Marino)
|
22/08
01:00
|
Celje (Slovenia)
|
1–0
|
Ostrava (Séc)
|
22/08
01:00
|
Drita (Kosovo)
|
2-1
|
Differdange (Luxembourg)
|
22/08
01:00
|
Levski Sofia (Bulgaria)
|
0–2
|
AZ Alkmaar (Hà Lan)
|
22/08
01:00
|
Neman (Belarus)
|
0-1
|
Rayo Vallecano (Tây Ban Nha)
|
22/08
01:00
|
O. Ljubljana (Slovenia)
|
1-4
|
Noah (Armenia)
|
22/08
01:00
|
Polissya Zhytomyr (Ukraine)
|
0–3
|
Fiorentina (Ý)
|
22/08
01:00
|
Shakhtar Donetsk (Ukraine)
|
1–1
|
Servette (Thụy Sĩ)
|
22/08
01:00
|
Sparta Prague (Séc)
|
2–0
|
Riga FC (Latvia)
|
22/08
01:00
|
Strasbourg (Pháp)
|
0-0
|
Brondby (Đan Mạch)
|
22/08
01:15
|
Jagiellonia (Ba Lan)
|
3–0
|
Dinamo Tirana (Albania)
|
22/08
01:15
|
Lausanne (Thụy Sĩ)
|
1–1
|
Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ)
|
22/08
01:45
|
Shelbourne (Ireland)
|
3–1
|
Linfield (Bắc Ireland)
|
22/08
02:00
|
Crystal Palace (Anh)
|
1–0
|
Fredrikstad (Na Uy)
|
22/08
02:00
|
Hibernian (Scotland)
|
1–2
|
Legia (Ba Lan)
|
22/08
02:00
|
Rakow (Ba Lan)
|
1–0
|
Arda (Bulgaria)
|
22/08
02:00
|
Santa Clara (Bồ Đào Nha)
|
1–2
|
Shamrock Rovers (Ireland)
|
Play-off lượt về
|
27/08
23:45
|
Riga FC (Latvia)
|
1-0
|
Sparta Prague (Séc)
|
28/08
23:00
|
Fredrikstad (Na Uy)
|
0-0
|
Crystal Palace (Anh)
|
28/08
23:00
|
Noah (Armenia)
|
3-2
|
O. Ljubljana (Slovenia)
|
28/08
23:00
|
Omonia (Síp)
|
2-0
|
Wolfsberger AC (Áo)
|
29/08
00:00
|
Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ)
|
0-1
|
Lausanne (Thụy Sĩ)
|
29/08
00:00
|
RFS (Latvia)
|
2-2
|
Hamrun (Malta)
|
29/08
00:00
|
SK Rapid (Áo)
|
2-0
|
Gyor (Hungary)
|
29/08
00:30
|
AZ Alkmaar (Hà Lan)
|
4-1
|
Levski Sofia (Bulgaria)
|
29/08
00:30
|
CFR Cluj (Romania)
|
1-0
|
Hacken (Thụy Điển)
|
29/08
00:30
|
Univ. Craiova (Romania)
|
3-1
|
Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)
|
29/08
01:00
|
AEK Athens FC (Hy Lạp)
|
2-0
|
Anderlecht (Bỉ)
|
29/08
01:00
|
Arda (Bulgaria)
|
1-2
|
Rakow (Ba Lan)
|
29/08
01:00
|
Brondby (Đan Mạch)
|
2-3
|
Strasbourg (Pháp)
|
29/08
01:00
|
Differdange (Luxembourg)
|
0-1
|
Drita (Kosovo)
|
29/08
01:00
|
Fiorentina (Ý)
|
3-2
|
Polissya Zhytomyr (Ukraine)
|
29/08
01:00
|
Ostrava (Séc)
|
0-2
|
Celje (Slovenia)
|
29/08
01:00
|
Rayo Vallecano (Tây Ban Nha)
|
4-0
|
Neman (Belarus)
|
29/08
01:45
|
Dinamo Tirana (Albania)
|
1-1
|
Jagiellonia (Ba Lan)
|
29/08
01:45
|
Linfield (Bắc Ireland)
|
0-2
|
Shelbourne (Ireland)
|
29/08
02:00
|
Legia (Ba Lan)
|
3-3
|
Hibernian (Scotland)
|
29/08
02:00
|
Mainz (Đức)
|
4-1
|
Rosenborg (Na Uy)
|
29/08
02:00
|
Servette (Thụy Sĩ)
|
1-2
|
Shakhtar Donetsk (Ukraine)
|
29/08
02:00
|
Shamrock Rovers (Ireland)
|
0-0
|
Santa Clara (Bồ Đào Nha)
|
29/08
02:00
|
Virtus (San Marino)
|
1-3
|
Breidablik (Iceland)
|
Lịch trình rút gọn UEFA Conference League 2026/27:
Vòng loại 1: Lượt đi 9/7/2026; lượt về 16/7/2026
Vòng loại 2: Lượt đi 23/7/2026; lượt về 30/7/2026
Vòng loại 3: Lượt đi 6/8/2026; lượt về 13/8/2026
Vòng play-off: Lượt đi 20/8/2026; lượt về 27/8/2026
Vòng League Phase: Từ 15/10/2026 đến 17/12/2025 (6 lượt trận)
Play-off knock-out: Lượt đi 18/2/2027; lượt về 25/2/2027
Vòng 1/8: Lượt đi 11/3/2027; lượt về 18/3/2027
Tứ kết: Lượt đi 8/4/2027; lượt về 15/4/2027
Bán kết: Lượt đi 29/4/2027; lượt về 6/5/2027
Chung kết: 2/6/2027 tại Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp C1 – Champions League mùa bóng 2026/2027 chính xác nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/05/2026 02:40 AM (GMT+7)