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Kết quả thi đấu bóng đá Conference League 2026/2027 mới nhất

Sự kiện: Europa Conference League

Cập nhật nhanh, chính xác nhất kết quả cúp C3 châu Âu, UEFA Conference League 2026/2027 từ 7/2026 tới 5/2027.

Kết quả thi đấu Conference League 2026/27

Thời gian

Trận đấu/Kết quả

Trực tiếp

Vòng loại

23/07

23:00

Neftci Baku (Azerbaijan)

Dinamo Minsk (Belarus)

23/07

00:45

Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)

Inter Turku (Phần Lan)

23/07

02:00

Zeleznicar Pancevo (Serbia)

Braga (Bồ Đào Nha)

23/07

21:30

Malisheva (Kosovo)

Hibernian (Scotland)

23/07

22:00

Alashkert (Armenia)

CFR Cluj (Romania)

23/07

22:00

FK Liepaja (Latvia)

Austria Vienna (Áo)

23/07

23:00

HJK Helsinki (Phần Lan)

Coleraine (Bắc Ireland)

23/07

23:30

AEK Larnaca (Síp)

Beitar Jerusalem (Israel)

23/07

23:30

Rakow Czestochowa (Ba Lan)

Valletta (Malta)

24/07

00:00

BATE Borisov (Belarus)

Sion (Thụy Sĩ)

24/07

00:00

FC Santa Coloma (Andorra)

Rapid Vienna (Áo)

24/07

00:00

GAIS (Thụy Điển)

Nordsjaelland (Đan Mạch)

24/07

00:45

FCSB (Romania)

Auda (Latvia)

24/07

01:00

Paks (Hungary)

Panathinaikos (Hy Lạp)

24/07

01:00

Polissya Zhytomyr (Ukraine)

FC Copenhagen (Đan Mạch)

24/07

01:00

Vojvodina (Serbia)

Ajax (Hà Lan)

24/07

01:30

Hapoel Tel Aviv (Israel)

Ludogorets (Bulgaria)

24/07

01:30

LNZ Cherkasy (Ukraine)

Gent (Bỉ)

24/07

01:30

Lugano (Thụy Sĩ)

Dukagjini (Kosovo)

24/07

01:45

Motherwell (Scotland)

HB Torshavn (Quần đảo Faroe)

24/07

01:45

Rijeka (Croatia)

Derry City (Bắc Ireland)

24/07

02:00

Partizan Belgrade (Serbia)

UNA Strassen (Luxembourg)

Kết quả thi đấu UEFA Conference League 2025/2026

Thời gian

Trận đấu/kết quả

Trực tiếp

Chung kết

28/05

02:00

Crystal Palace

 1-0

Rayo Vallecano

TV360, On Football

Vòng bán kết lượt về

08/05

02:00

Crystal Palace

2-1

Shakhtar Donetsk

08/05

02:00

Strasbourg

0-1

Rayo Vallecano

Vòng bán kết lượt đi

01/05

02:00

Rayo Vallecano

1-0

Strasbourg

01/05

02:00

Shakhtar Donetsk

1-3

Crystal Palace

Vòng tứ kết - lượt về

16/04

23:45

AZ Alkmaar

2-2

Shakhtar Donetsk

17/04

02:00

AEK Athens

3-1

Rayo Vallecano

17/04

02:00

Fiorentina

2-1

Crystal Palace

17/04

02:00

Strasbourg

4-0

Mainz

Vòng tứ kết - lượt đi

10/04

02:00

Crystal Palace

3-0

Fiorentina

10/04

02:00

Mainz

2-0

Strasbourg

10/04

02:00

Rayo Vallecano

3-0

AEK Athens

10/04

02:00

Shakhtar Donetsk

3-0

AZ Alkmaar

Vòng 1/8 - lượt về

20/03

00:45

AEK Athens

0-2

Celje

20/03

00:45

AEK Larnaca

1-2

Crystal Palace

20/03

00:45

Mainz

2-0

Sigma Olomouc

20/03

00:45

Rakow

1-2

Fiorentina

20/03

03:00

Rayo Vallecano

0-1

Samsunspor

20/03

03:00

Shakhtar Donetsk

1-2

Lech Poznan

20/03

03:00

Sparta Prague

0-4

AZ Alkmaar

20/03

03:00

Strasbourg

1-1

Rijeka

Vòng 1/8 - lượt đi

13/03

00:45

AZ Alkmaar

2-1

Sparta Prague

13/03

00:45

Lech Poznan

1-3

Shakhtar Donetsk

13/03

00:45

Rijeka

1-2

Strasbourg

13/03

00:45

Samsunspor

1-3

Rayo Vallecano

13/03

03:00

Celje

0-4

AEK Athens

13/03

03:00

Crystal Palace

0-0

AEK Larnaca

13/03

03:00

Fiorentina

2-1

Rakow

13/03

03:00

Sigma Olomouc

0-0

Mainz

Vòng 1/16 - knock-out lượt về

27/02

00:45

Celje

3-2

Drita

27/02

00:45

Fiorentina

2-4

Jagiellonia

27/02

00:45

Rijeka

3-1

Omonia

27/02

00:45

Samsunspor

4-0

Shkendija

27/02

03:00

AZ Alkmaar

4-0

Noah

27/02

03:00

Crystal Palace

2-0

Zrinjski

27/02

03:00

Lausanne

1-2

Sigma Olomouc

27/02

03:00

Lech Poznan

1-0

KuPS

Vòng 1/16 - knock-out lượt đi

20/02

00:45

KuPS

0-2

Lech Poznan

20/02

00:45

Noah

1-0

AZ Alkmaar

20/02

00:45

Sigma Olomouc

1-1

Lausanne

20/02

00:45

Zrinjski

1-1

Crystal Palace

20/02

03:00

Drita

2-3

Celje

20/02

03:00

Jagiellonia

0-3

Fiorentina

20/02

03:00

Omonia

0-1

Rijeka

20/02

03:00

Shkendija

0-1

Samsunspor

Lượt trận cuối vòng bảng

19/12

03:00

AEK Athens FC

3-2

Univ. Craiova

19/12

03:00

AEK Larnaca

1-0

Shkendija

19/12

03:00

AZ Alkmaar

0-0

Jagiellonia

19/12

03:00

Celje

0-0

Shelbourne

19/12

03:00

Crystal Palace

2-2

KuPS

19/12

03:00

Dyn. Kyiv

2-0

Noah

19/12

03:00

Lausanne

1-0

Fiorentina

19/12

03:00

Legia

4-1

Lincoln Red Imps

19/12

03:00

Mainz

2-0

Samsunspor

19/12

03:00

Omonia

0-1

Rakow

19/12

03:00

Rayo Vallecano

3-0

Drita

19/12

03:00

Shakhtar Donetsk

0-0

Rijeka

19/12

03:00

Shamrock Rovers

3-1

Hamrun

19/12

03:00

Sigma Olomouc

1-2

Lech Poznan

19/12

03:00

Slovan Bratislava

1-0

Hacken

19/12

03:00

Sparta Prague

3-0

Aberdeen

19/12

03:00

Strasbourg

3-1

Breidablik

19/12

03:00

Zrinjski

1-1

SK Rapid

Lượt trận 5 vòng bảng

12/12

00:45

Breidablik

 3-1

Shamrock Rovers

12/12

00:45

Drita

 0-3

AZ Alkmaar

12/12

00:45

Fiorentina

 2-1

Dyn. Kyiv

12/12

00:45

Hacken

 1-1

AEK Larnaca

12/12

00:45

Jagiellonia

 1-2

Rayo Vallecano

12/12

00:45

Noah

 2-1

Legia

12/12

00:45

Samsunspor

 1-2

AEK Athens FC

12/12

00:45

Shkendija

 2-0

Slovan Bratislava

12/12

00:45

Univ. Craiova

 1-2

Sparta Prague

12/12

03:00

Aberdeen

 0-1

Strasbourg

12/12

03:00

Hamrun

 0-2

Shakhtar Donetsk

12/12

03:00

KuPS

 0-0

Lausanne

12/12

03:00

Lech Poznan

 1-1

Mainz

12/12

03:00

Lincoln Red Imps

 2-1

Sigma Olomouc

12/12

03:00

Rakow

 1-0

Zrinjski

12/12

03:00

Rijeka

 3-0

Celje

12/12

03:00

Shelbourne

 0-3

Crystal Palace

12/12

03:00

SK Rapid

 0-1

Omonia

Lượt trận 4 vòng bảng

28/11

00:45

AZ Alkmaar

2-0

Shelbourne

28/11

00:45

Hamrun

3-1

Lincoln Red Imps

28/11

00:45

Lech Poznan

2-0

Lausanne

28/11

00:45

Omonia

2-0

Dyn. Kyiv

28/11

00:45

Rakow

4-1

SK Rapid

28/11

00:45

Sigma Olomouc

2-1

Celje

28/11

00:45

Slovan Bratislava

2-1

Rayo Vallecano

28/11

00:45

Univ. Craiova

0-2

Mainz

28/11

00:45

Zrinjski

2-1

Hacken

28/11

03:00

Aberdeen

1-1

Noah

28/11

03:00

Breidablik

2-2

Samsunspor

28/11

03:00

Drita

1-0

Shkendija

28/11

03:00

Fiorentina

0-1

AEK Athens FC

28/11

03:00

Jagiellonia

1-0

KuPS

28/11

03:00

Legia

0-1

Sparta Prague

28/11

03:00

Rijeka

0-0

AEK Larnaca

28/11

03:00

Shamrock Rovers

1-2

Shakhtar Donetsk

28/11

03:00

Strasbourg

2-1

Crystal Palace

Lượt trận 3 vòng bảng

07/11

00:45

AEK Athens FC

1-1

Shamrock Rovers

07/11

00:45

AEK Larnaca

0-0

Aberdeen

07/11

00:45

Celje

2-1

Legia

07/11

00:45

KuPS

3-1

Slovan Bratislava

07/11

00:45

Mainz

2-1

Fiorentina

07/11

00:45

Noah

1-2

Sigma Olomouc

07/11

00:45

Samsunspor

3-0

Hamrun

07/11

00:45

Shakhtar Donetsk

2-0

Breidablik

07/11

00:45

Sparta Prague

0-0

Rakow

07/11

03:00

Crystal Palace

3-1

AZ Alkmaar

07/11

03:00

Dyn. Kyiv

6-0

Zrinjski

07/11

03:00

Hacken

1-2

Strasbourg

07/11

03:00

Lausanne

1-1

Omonia

07/11

03:00

Lincoln Red Imps

1-1

Rijeka

07/11

03:00

Rayo Vallecano

3-2

Lech Poznan

07/11

03:00

Shelbourne

0-1

Drita

07/11

03:00

Shkendija

1-1

Jagiellonia

07/11

03:00

SK Rapid

0-1

Univ. Craiova

Lượt trận 2 vòng bảng

23/10

23:45

AEK Athens FC

6-0

Aberdeen

23/10

23:45

Breidablik

0-0

KuPS

23/10

23:45

Drita

1-1

Omonia

23/10

23:45

Hacken

2-2

Rayo Vallecano

23/10

23:45

Rijeka

hủy

Sparta Prague

23/10

23:45

Shakhtar Donetsk

1-2

Legia

23/10

23:45

Shkendija

1-0

Shelbourne

23/10

23:45

SK Rapid

0-3

Fiorentina

23/10

23:45

Strasbourg

1-1

Jagiellonia

24/10

02:00

AZ Alkmaar

1-0

Slovan Bratislava

24/10

02:00

Crystal Palace

0-1

AEK Larnaca

24/10

02:00

Hamrun

0-1

Lausanne

24/10

02:00

Lincoln Red Imps

2-1

Lech Poznan

24/10

02:00

Mainz

1-0

Zrinjski

24/10

02:00

Samsunspor

3-0

Dyn. Kyiv

24/10

02:00

Shamrock Rovers

0-2

Celje

24/10

02:00

Sigma Olomouc

1-1

Rakow

24/10

02:00

Univ. Craiova

1-1

Noah

Lượt trận 1 vòng bảng

02/10

23:45

Dyn. Kyiv

0-2

Crystal Palace

02/10

23:45

Jagiellonia

1-0

Hamrun

02/10

23:45

KuPS

1-1

Drita

02/10

23:45

Lausanne

3-0

Breidablik

02/10

23:45

Lech Poznan

4-1

SK Rapid

02/10

23:45

Noah

1-0

Rijeka

02/10

23:45

Omonia

0-1

Mainz

02/10

23:45

Rayo Vallecano

2-0

Shkendija

02/10

23:45

Zrinjski

5-0

Lincoln Red Imps

03/10

02:00

Aberdeen

2-3

Shakhtar Donetsk

03/10

02:00

AEK Larnaca

4-0

AZ Alkmaar

03/10

02:00

Celje

3-1

AEK Athens FC

03/10

02:00

Fiorentina

2-0

Sigma Olomouc

03/10

02:00

Legia

0-1

Samsunspor

03/10

02:00

Rakow

2-0

Univ. Craiova

03/10

02:00

Shelbourne

0-0

Hacken

03/10

02:00

Slovan Bratislava

1-2

Strasbourg

03/10

02:00

Sparta Prague

4-1

Shamrock Rovers

Play-off lượt đi

21/08

23:00

Rosenborg (Na Uy)

2-1

Mainz (Đức)

22/08

00:00

Gyor (Hungary)

2-1

SK Rapid (Áo)

22/08

00:00

Hacken (Thụy Điển)

7-2

CFR Cluj (Romania)

22/08

00:00

Hamrun (Malta)

1-0

RFS (Latvia)

22/08

00:00

Wolfsberger AC (Áo)

2-1

Omonia (Síp)

22/08

00:45

Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)

1-2

Univ. Craiova (Romania)

22/08

01:00

Anderlecht (Bỉ)

1–1

AEK Athens FC (Hy Lạp)

22/08

01:00

Breidablik (Iceland)

2–1

Virtus (San Marino)

22/08

01:00

Celje (Slovenia)

1–0

Ostrava (Séc)

22/08

01:00

Drita (Kosovo)

2-1

Differdange (Luxembourg)

22/08

01:00

Levski Sofia (Bulgaria)

0–2

AZ Alkmaar (Hà Lan)

22/08

01:00

Neman (Belarus)

0-1

Rayo Vallecano (Tây Ban Nha)

22/08

01:00

O. Ljubljana (Slovenia)

1-4

Noah (Armenia)

22/08

01:00

Polissya Zhytomyr (Ukraine)

0–3

Fiorentina (Ý)

22/08

01:00

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

1–1

Servette (Thụy Sĩ)

22/08

01:00

Sparta Prague (Séc)

2–0

Riga FC (Latvia)

22/08

01:00

Strasbourg (Pháp)

0-0

Brondby (Đan Mạch)

22/08

01:15

Jagiellonia (Ba Lan)

3–0

Dinamo Tirana (Albania)

22/08

01:15

Lausanne (Thụy Sĩ)

1–1

Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ)

22/08

01:45

Shelbourne (Ireland)

3–1

Linfield (Bắc Ireland)

22/08

02:00

Crystal Palace (Anh)

1–0

Fredrikstad (Na Uy)

22/08

02:00

Hibernian (Scotland)

1–2

Legia (Ba Lan)

22/08

02:00

Rakow (Ba Lan)

1–0

Arda (Bulgaria)

22/08

02:00

Santa Clara (Bồ Đào Nha)

1–2

Shamrock Rovers (Ireland)

Play-off lượt về

27/08

23:45

Riga FC (Latvia)

1-0

Sparta Prague (Séc)

28/08

23:00

Fredrikstad (Na Uy)

0-0

Crystal Palace (Anh)

28/08

23:00

Noah (Armenia)

3-2

O. Ljubljana (Slovenia)

28/08

23:00

Omonia (Síp)

2-0

Wolfsberger AC (Áo)

29/08

00:00

Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ)

0-1

Lausanne (Thụy Sĩ)

29/08

00:00

RFS (Latvia)

2-2

Hamrun (Malta)

29/08

00:00

SK Rapid (Áo)

2-0

Gyor (Hungary)

29/08

00:30

AZ Alkmaar (Hà Lan)

4-1

Levski Sofia (Bulgaria)

29/08

00:30

CFR Cluj (Romania)

1-0

Hacken (Thụy Điển)

29/08

00:30

Univ. Craiova (Romania)

3-1

Basaksehir (Thổ Nhĩ Kỳ)

29/08

01:00

AEK Athens FC (Hy Lạp)

2-0

Anderlecht (Bỉ)

29/08

01:00

Arda (Bulgaria)

1-2

Rakow (Ba Lan)

29/08

01:00

Brondby (Đan Mạch)

2-3

Strasbourg (Pháp)

29/08

01:00

Differdange (Luxembourg)

0-1

Drita (Kosovo)

29/08

01:00

Fiorentina (Ý)

3-2

Polissya Zhytomyr (Ukraine)

29/08

01:00

Ostrava (Séc)

0-2

Celje (Slovenia)

29/08

01:00

Rayo Vallecano (Tây Ban Nha)

4-0

Neman (Belarus)

29/08

01:45

Dinamo Tirana (Albania)

1-1

Jagiellonia (Ba Lan)

29/08

01:45

Linfield (Bắc Ireland)

0-2

Shelbourne (Ireland)

29/08

02:00

Legia (Ba Lan)

3-3

Hibernian (Scotland)

29/08

02:00

Mainz (Đức)

4-1

Rosenborg (Na Uy)

29/08

02:00

Servette (Thụy Sĩ)

1-2

Shakhtar Donetsk (Ukraine)

29/08

02:00

Shamrock Rovers (Ireland)

0-0

Santa Clara (Bồ Đào Nha)

29/08

02:00

Virtus (San Marino)

1-3

Breidablik (Iceland)

Lịch trình rút gọn UEFA Conference League 2026/27:

Vòng loại 1: Lượt đi 9/7/2026; lượt về 16/7/2026

Vòng loại 2: Lượt đi 23/7/2026; lượt về 30/7/2026

Vòng loại 3: Lượt đi 6/8/2026; lượt về 13/8/2026

Vòng play-off: Lượt đi 20/8/2026; lượt về 27/8/2026

Vòng League Phase: Từ 15/10/2026 đến 17/12/2025 (6 lượt trận)

Play-off knock-out: Lượt đi 18/2/2027; lượt về 25/2/2027

Vòng 1/8: Lượt đi 11/3/2027; lượt về 18/3/2027

Tứ kết: Lượt đi 8/4/2027; lượt về 15/4/2027

Bán kết: Lượt đi 29/4/2027; lượt về 6/5/2027

Chung kết: 2/6/2027 tại Besiktas Park, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất
Kết quả thi đấu bóng đá chung kết Cúp C1 - Champions League 2026/2027 mới nhất

Trân trọng giới thiệu tới độc giả kết quả Cúp C1 – Champions League mùa bóng 2026/2027 chính xác nhất.

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Theo QH ([Tên nguồn])

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-28/05/2026 02:40 AM (GMT+7)
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