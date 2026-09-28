Ronaldo giận dữ vì ngồi dự bị cả trận, không tri ân HLV Jesus và người hâm mộ

Video phản ứng của Ronaldo khi ngồi dự bị

Ronaldo không xuất hiện ở màn tri ân người hâm mộ

Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận Na Uy - Bồ Đào Nha tại lượt trận thứ hai Nations League, Ronaldo lập tức trở vào phòng thay đồ.

Vẻ giận dữ của Ronaldo

Trong khi đó, những cầu thủ dự bị khác tiến ra giữa sân để chúc mừng các đồng đội, sau đó hướng về phía khán đài cảm ơn người hâm mộ, đặc biệt là nhóm CĐV phía sau khung thành do Diogo Costa trấn giữ trong hiệp 2.

Tuy nhiên, Ronaldo không xuất hiện trong những khoảnh khắc này. Tiền đạo 41 tuổi chỉ có mặt trên băng ghế dự bị và không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 của Bồ Đào Nha.

Đây là lần hiếm hoi Ronaldo phải ngồi ngoài trọn vẹn một trận đấu của đội tuyển trong thời gian dài.

Lần gần nhất Ronaldo ngồi dự bị trọn trận từ năm 2024

Lần gần nhất Ronaldo trải qua trọn 90 phút trên băng ghế dự bị của tuyển Bồ Đào Nha là tháng 6/2024, trong trận giao hữu với Croatia tại Jamor, ngay trước thềm EURO 2024.

Ronaldo khởi động nhưng không được sử dụng

Còn trong một trận đấu chính thức, lần gần nhất Ronaldo không được ra sân đã diễn ra từ EURO 2008. Khi đó, Bồ Đào Nha thất bại trước Thụy Sĩ ở lượt trận cuối vòng bảng, nhưng đã chắc chắn giành quyền đi tiếp trước khi trận đấu diễn ra.

Vẻ giận dữ của Ronaldo khi ngồi dự bị

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