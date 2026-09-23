Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Bảng xếp hạng League A Đội Số trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hệ số Điểm Bảng 1 1 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 2 1 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 3 1 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0 4 CH Czech 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 4 1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Xứ Wales 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng xếp hạng League B Đội Số trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hệ số Điểm Bảng 1 1 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bắc Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 2 1 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 3 1 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 CH Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 4 1 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng xếp hạng League C Đội Số trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hệ số Điểm Bảng 1 1 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 2 1 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Cyprus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 3 1 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Quần đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 4 1 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng xếp hạng League D Đội Số trận Thắng Hòa Bại Bàn thắng Bàn bại Hệ số Điểm Bảng 1 1 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 Bảng 2 1 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Nations League 2026/27 là căn cứ xác định các đội đi tiếp, thăng hạng, xuống hạng và dự play-off. 54 đội tuyển được chia vào 4 League, trong đó League A, B và C có 16 đội, còn League D có 6 đội.

Tại mỗi bảng, thứ hạng được xác định chủ yếu dựa trên điểm số, sau đó lần lượt xét thành tích đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng theo quy định của UEFA.

League A là hạng đấu duy nhất có vòng tứ kết. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp. Các đội đứng thứ ba có thể phải đá play-off xuống hạng, còn đội cuối bảng đối diện nguy cơ xuống League B.

Ở League B và C, đội đầu bảng được thăng hạng trực tiếp. Đội cuối bảng League B xuống League C. League C có 4 bảng nhưng League D chỉ có 2 bảng nên hai đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất tại League C sẽ xuống hạng trực tiếp.

Bên cạnh đó, các suất thăng hạng và xuống hạng còn được quyết định qua những cặp play-off hai lượt. Vì vậy, vị trí trên bảng xếp hạng sau mỗi lượt trận đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hành trình của từng đội.