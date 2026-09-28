Bão chấn thương càn quét MU, Dorgu gia nhập danh sách bệnh binh

Dorgu được HLV Brian Riemer bố trí ở hành lang phải của Đan Mạch trong cuộc tiếp đón xứ Wales, nhưng chỉ thi đấu khoảng 30 phút trước khi phải tập tễnh rời sân. Cầu thủ 21 tuổi nằm xuống và ôm phía sau đùi trái khi Đan Mạch đang tổ chức tấn công, sau đó vẫn ngồi trên sân trong lúc xứ Wales phản công. Đan Mạch nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát bóng, trước khi Joakim Maehle chủ động đưa bóng ra ngoài khi đang dẫn bóng về phía người đồng đội gặp vấn đề.

Patrick Dorgu tập tễnh rời sân vì nghi chấn thương gân kheo

Hai thành viên ban huấn luyện Đan Mạch vào sân để chăm sóc Dorgu trước khi xác định anh không thể tiếp tục thi đấu. Một trong hai người sau đó dìu sao trẻ MU rời sân, sau khi Mohammed Daramy được tung vào thay ở phút 30.

Bình luận viên Simon Davies của BBC (Anh) cho biết Dorgu là cầu thủ “tham gia vào phần lớn những gì Đan Mạch đã thể hiện cho đến lúc đó”. Đồng nghiệp Nia Jones nói thêm: “Họ sẽ không mạo hiểm với Patrick Dorgu”.

Dorgu dường như đã gặp vấn đề vài phút trước đó, sau khi thực hiện pha băng lên chồng biên bên ngoài Maehle. Cầu thủ 21 tuổi cuối cùng nhận bóng, nhanh chóng chuyền đi trước khi tập tễnh trở lại vị trí.

Khoảng một phút sau, sau khi thực hiện đường chọc khe bằng chân trái, Dorgu quyết định nằm xuống sân. Sao trẻ MU chỉ đứng dậy sau khi được các nhân viên y tế kiểm tra. Sau đó, cầu thủ 21 tuổi được thay ra và tập tễnh đi thẳng vào đường hầm.

Mức độ nghiêm trọng của chấn thương vẫn chưa được xác định. Theo Manchester Evening News (Anh), Dorgu được cho là gặp vấn đề ở gân kheo. Đây tiếp tục là một tổn thất không mong muốn đối với MU, trong bối cảnh “Quỷ đỏ” vốn đã mất một số cầu thủ trụ cột vì chấn thương.

Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều rút khỏi ĐT Anh trong đợt tập trung này vì chấn thương. Benjamin Sesko cũng không thể góp mặt và vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương ống đồng kéo dài.

Bruno Fernandes dính chấn thương trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và xứ Wales vào tuần trước, trong khi Amad Diallo và Matthijs De Ligt không được triệu tập lên đội tuyển Hà Lan do đang tiếp tục hồi phục những vấn đề chấn thương trước đó.

MU không thể để tình trạng chấn thương tiếp tục gia tăng, trong bối cảnh HLV Michael Carrick đang chịu áp lực phải giúp đội chủ sân Old Trafford cải thiện kết quả sau khởi đầu mùa giải chậm chạp. Trước khi bước vào kỳ nghỉ FIFA Days, “Quỷ đỏ” đứng thứ 12 tại Premier League với 5 điểm sau 5 trận và đã bị loại khỏi League Cup.

Các trận đấu với Tottenham, Atletico Madrid và Leeds United có thể đóng vai trò quan trọng đối với tương lai của Carrick. Ông sẽ hy vọng có trong tay lực lượng mạnh nhất có thể khi MU bước vào những cuộc đối đầu quan trọng này.