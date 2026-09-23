Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Kết quả thi đấu League A

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Hà Lan Đức 25/09 01:45 Serbia Hy Lạp 25/09 01:45 Na Uy Đan Mạch 25/09 01:45 Bồ Đào Nha Xứ Wales 26/09 01:45 Italia Bỉ 26/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ Pháp 27/09 01:45 CH Czech Croatia 27/09 01:45 Anh Tây Ban Nha Lượt trận thứ 2 28/09 23:00 Serbia Hà Lan 28/09 01:45 Đức Hy Lạp 28/09 01:45 Đan Mạch Xứ Wales 28/09 01:45 Na Uy Bồ Đào Nha 29/09 01:45 Bỉ Pháp 29/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ Italia 30/09 01:45 CH Czech Anh 30/09 01:45 Tây Ban Nha Croatia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Đức Serbia 02/10 01:45 Hy Lạp Hà Lan 02/10 01:45 Đan Mạch Bồ Đào Nha 02/10 01:45 Xứ Wales Na Uy 03/10 01:45 Bỉ Thổ Nhĩ Kỳ 03/10 01:45 Pháp Italia 04/10 23:00 Croatia Anh 04/10 01:45 Tây Ban Nha CH Czech Lượt trận thứ 4 05/10 01:45 Hy Lạp Đức 05/10 01:45 Hà Lan Serbia 05/10 01:45 Bồ Đào Nha Na Uy 05/10 01:45 Xứ Wales Đan Mạch 07/10 01:45 Croatia Tây Ban Nha 07/10 01:45 Anh CH Czech 07/10 01:45 Bỉ Pháp 07/10 01:45 Italia Thổ Nhĩ Kỳ Lượt trận thứ 5 12/11 01:45 CH Czech Tây Ban Nha 13/11 00:00 Thổ Nhĩ Kỳ Bỉ 13/11 02:45 Anh Croatia 13/11 02:45 Italia Pháp 13/11 02:45 Hà Lan Hy Lạp 14/11 02:45 Serbia Đức 15/11 01:00 Na Uy Xứ Wales 15/11 02:45 Bồ Đào Nha Đan Mạch Lượt trận thứ 6 15/11 02:45 Bỉ Italia 15/11 02:45 Pháp Thổ Nhĩ Kỳ 16/11 02:45 Croatia CH Czech 16/11 02:45 Tây Ban Nha Anh 17/11 02:45 Đức Hà Lan 17/11 02:45 Hy Lạp Serbia 18/11 02:45 Đan Mạch Na Uy 18/11 02:45 Xứ Wales Bồ Đào Nha

Kết quả thi đấu League B

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Áo Israel 25/09 01:45 Kosovo Cộng hòa Ireland 25/09 21:00 Georgia Bắc Ireland 26/09 01:45 Hungary Ukraine 26/09 01:45 Ba Lan Bosnia & Herzegovina 26/09 01:45 Thụy Điển Romania 26/09 20:00 Slovenia Scotland 27/09 01:45 Bắc Macedonia Thụy Sĩ Lượt trận thứ 2 28/09 21:00 Georgia Ukraine 28/09 23:00 Áo Kosovo 29/09 01:45 Israel Cộng hòa Ireland 29/09 01:45 Romania Bosnia & Herzegovina 29/09 01:45 Thụy Điển Ba Lan 29/09 02:45 Bắc Ireland Hungary 30/09 01:45 Scotland Thụy Sĩ 30/09 01:45 Slovenia Bắc Macedonia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Israel Kosovo 02/10 01:45 Cộng hòa Ireland Áo 03/10 01:45 Hungary Georgia 03/10 01:45 Ukraine Bắc Ireland 03/10 01:45 Bosnia & Herzegovina Thụy Điển 03/10 01:45 Ba Lan Romania 04/10 01:45 Bắc Macedonia Scotland 04/10 01:45 Thụy Sĩ Slovenia Lượt trận thứ 4 05/10 23:00 Kosovo Áo 06/10 01:45 Cộng hòa Ireland Israel 06/10 01:45 Bosnia & Herzegovina Ba Lan 06/10 01:45 Ukraine Hungary 06/10 02:45 Bắc Ireland Georgia 06/10 02:45 Romania Thụy Điển 07/10 01:45 Scotland Slovenia 07/10 01:45 Thụy Sĩ Bắc Macedonia Lượt trận thứ 5 14/11 02:45 Scotland Bắc Macedonia 14/11 02:45 Slovenia Thụy Sĩ 14/11 21:00 Georgia Hungary 15/11 02:45 Bắc Ireland Ukraine 15/11 02:45 Kosovo Israel 15/11 02:45 Áo Cộng hòa Ireland 15/11 02:45 Romania Ba Lan 15/11 02:45 Thụy Điển Bosnia & Herzegovina Lượt trận thứ 6 17/11 02:45 Bắc Macedonia Slovenia 17/11 02:45 Thụy Sĩ Scotland 18/11 02:45 Hungary Bắc Ireland 18/11 02:45 Ukraine Georgia 18/11 02:45 Israel Áo 18/11 02:45 Cộng hòa Ireland Kosovo 18/11 02:45 Bosnia & Herzegovina Romania 18/11 02:45 Ba Lan Thụy Điển

Kết quả thi đấu League C

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 23:00 Armenia Latvia 26/09 01:45 Montenegro Cyprus 26/09 01:45 Bulgaria Luxembourg 26/09 01:45 Iceland Estonia 26/09 23:00 San Marino Phần Lan 27/09 01:45 Albania Belarus 27/09 01:45 Slovakia Moldova 27/09 01:00 Quần đảo Faroe Kazakhstan Lượt trận thứ 2 29/09 23:00 Armenia Montenegro 30/09 01:45 Latvia Cyprus 30/09 01:45 Moldova Quần đảo Faroe 30/09 01:45 Slovakia Kazakhstan 30/09 01:45 Phần Lan Belarus 30/09 01:45 San Marino Albania 30/09 01:45 Bulgaria Estonia 30/09 01:45 Luxembourg Iceland Lượt trận thứ 3 02/10 23:00 Kazakhstan Moldova 03/10 01:45 Quần đảo Faroe Slovakia 03/10 01:45 Cyprus Armenia 03/10 01:45 Latvia Montenegro 03/10 21:00 Estonia Luxembourg 03/10 23:00 Iceland Bulgaria 04/10 01:45 Phần Lan Albania 04/10 01:00 Belarus San Marino Lượt trận thứ 4 06/10 23:00 Kazakhstan Quần đảo Faroe 07/10 01:45 Moldova Slovakia 07/10 01:45 Cyprus Latvia 07/10 01:45 Montenegro Armenia 07/10 01:45 Albania San Marino 07/10 01:45 Belarus Phần Lan 07/10 01:45 Estonia Iceland 07/10 01:45 Luxembourg Bulgaria Lượt trận thứ 5 13/11 01:45 Albania Phần Lan 13/11 01:45 San Marino Belarus 13/11 23:00 Armenia Cyprus 13/11 01:45 Montenegro Latvia 14/11 01:45 Moldova Kazakhstan 14/11 01:45 Slovakia Quần đảo Faroe 14/11 02:45 Bulgaria Iceland 14/11 01:45 Luxembourg Estonia Lượt trận thứ 6 15/11 23:00 Quần đảo Faroe Moldova 16/11 23:00 Kazakhstan Slovakia 16/11 21:00 Cyprus Montenegro 16/11 21:00 Latvia Armenia 16/11 23:00 Belarus Albania 16/11 23:00 Phần Lan San Marino 17/11 01:00 Estonia Bulgaria 17/11 01:00 Iceland Luxembourg

Kết quả thi đấu League D

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Liechtenstein Lithuania 25/09 01:45 Andorra Malta Lượt trận thứ 2 27/09 20:00 Lithuania Azerbaijan 28/09 00:00 Gibraltar Andorra Lượt trận thứ 3 01/10 23:00 Azerbaijan Liechtenstein 02/10 01:45 Malta Gibraltar Lượt trận thứ 4 04/10 21:00 Azerbaijan Lithuania 05/10 00:00 Malta Andorra Lượt trận thứ 5 13/11 01:45 Andorra Gibraltar 13/11 01:45 Liechtenstein Azerbaijan Lượt trận thứ 6 16/11 23:00 Lithuania Liechtenstein 17/11 01:45 Gibraltar Malta

Nations League 2026/27 được chia thành 4 hạng đấu với tổng cộng 54 đội tuyển. Giai đoạn League diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026, trước khi các trận knock-out và play-off được tổ chức vào năm 2027.

Mỗi lượt trận sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua giành ngôi đầu, thăng hạng hoặc tránh xuống hạng. League A có 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết. Từ đây, 4 đội thắng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6/2027.

Ở League B, C và D, đội đứng đầu mỗi bảng được thăng hạng trực tiếp lên hạng đấu cao hơn. Trong khi đó, đội cuối bảng League A và B bị xuống hạng trực tiếp.

Ngoài các suất lên xuống hạng trực tiếp, Nations League còn có những cặp play-off. Đội đứng thứ ba League A gặp đội nhì League B, đội nhì League C gặp đội ba League B, tạo thêm cơ hội thay đổi thứ hạng giữa các League.

Bài viết cập nhật kết quả từng trận, giúp theo dõi diễn biến bảng đấu và xác định các đội giành quyền đi tiếp hoặc phải đá play-off.