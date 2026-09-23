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ASIAD 2026

Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Sự kiện: UEFA Nations League

Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.

Kết quả thi đấu League A

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Hà Lan

Đức

25/09

01:45

Serbia

Hy Lạp

25/09

01:45

Na Uy

Đan Mạch

25/09

01:45

Bồ Đào Nha

Xứ Wales

26/09

01:45

Italia

Bỉ

26/09

01:45

Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp

27/09

01:45

CH Czech

Croatia

27/09

01:45

Anh

Tây Ban Nha

Lượt trận thứ 2

28/09

23:00

Serbia

Hà Lan

28/09

01:45

Đức

Hy Lạp

28/09

01:45

Đan Mạch

Xứ Wales

28/09

01:45

Na Uy

Bồ Đào Nha

29/09

01:45

Bỉ

Pháp

29/09

01:45

Thổ Nhĩ Kỳ

Italia

30/09

01:45

CH Czech

Anh

30/09

01:45

Tây Ban Nha

Croatia

Lượt trận thứ 3

02/10

01:45

Đức

Serbia

02/10

01:45

Hy Lạp

Hà Lan

02/10

01:45

Đan Mạch

Bồ Đào Nha

02/10

01:45

Xứ Wales

Na Uy

03/10

01:45

Bỉ

Thổ Nhĩ Kỳ

03/10

01:45

Pháp

Italia

04/10

23:00

Croatia

Anh

04/10

01:45

Tây Ban Nha

CH Czech

Lượt trận thứ 4

05/10

01:45

Hy Lạp

Đức

05/10

01:45

Hà Lan

Serbia

05/10

01:45

Bồ Đào Nha

Na Uy

05/10

01:45

Xứ Wales

Đan Mạch

07/10

01:45

Croatia

Tây Ban Nha

07/10

01:45

Anh

CH Czech

07/10

01:45

Bỉ

Pháp

07/10

01:45

Italia

Thổ Nhĩ Kỳ

Lượt trận thứ 5

12/11

01:45

CH Czech

Tây Ban Nha

13/11

00:00

Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ

13/11

02:45

Anh

Croatia

13/11

02:45

Italia

Pháp

13/11

02:45

Hà Lan

Hy Lạp

14/11

02:45

Serbia

Đức

15/11

01:00

Na Uy

Xứ Wales

15/11

02:45

Bồ Đào Nha

Đan Mạch

Lượt trận thứ 6

15/11

02:45

Bỉ

Italia

15/11

02:45

Pháp

Thổ Nhĩ Kỳ

16/11

02:45

Croatia

CH Czech

16/11

02:45

Tây Ban Nha

Anh

17/11

02:45

Đức

Hà Lan

17/11

02:45

Hy Lạp

Serbia

18/11

02:45

Đan Mạch

Na Uy

18/11

02:45

Xứ Wales

Bồ Đào Nha

Kết quả thi đấu League B

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Áo

Israel

25/09

01:45

Kosovo

Cộng hòa Ireland

25/09

21:00

Georgia

Bắc Ireland

26/09

01:45

Hungary

Ukraine

26/09

01:45

Ba Lan

Bosnia & Herzegovina

26/09

01:45

Thụy Điển

Romania

26/09

20:00

Slovenia

Scotland

27/09

01:45

Bắc Macedonia

Thụy Sĩ

Lượt trận thứ 2

28/09

21:00

Georgia

Ukraine

28/09

23:00

Áo

Kosovo

29/09

01:45

Israel

Cộng hòa Ireland

29/09

01:45

Romania

Bosnia & Herzegovina

29/09

01:45

Thụy Điển

Ba Lan

29/09

02:45

Bắc Ireland

Hungary

30/09

01:45

Scotland

Thụy Sĩ

30/09

01:45

Slovenia

Bắc Macedonia

Lượt trận thứ 3

02/10

01:45

Israel

Kosovo

02/10

01:45

Cộng hòa Ireland

Áo

03/10

01:45

Hungary

Georgia

03/10

01:45

Ukraine

Bắc Ireland

03/10

01:45

Bosnia & Herzegovina

Thụy Điển

03/10

01:45

Ba Lan

Romania

04/10

01:45

Bắc Macedonia

Scotland

04/10

01:45

Thụy Sĩ

Slovenia

Lượt trận thứ 4

05/10

23:00

Kosovo

Áo

06/10

01:45

Cộng hòa Ireland

Israel

06/10

01:45

Bosnia & Herzegovina

Ba Lan

06/10

01:45

Ukraine

Hungary

06/10

02:45

Bắc Ireland

Georgia

06/10

02:45

Romania

Thụy Điển

07/10

01:45

Scotland

Slovenia

07/10

01:45

Thụy Sĩ

Bắc Macedonia

Lượt trận thứ 5

14/11

02:45

Scotland

Bắc Macedonia

14/11

02:45

Slovenia

Thụy Sĩ

14/11

21:00

Georgia

Hungary

15/11

02:45

Bắc Ireland

Ukraine

15/11

02:45

Kosovo

Israel

15/11

02:45

Áo

Cộng hòa Ireland

15/11

02:45

Romania

Ba Lan

15/11

02:45

Thụy Điển

Bosnia & Herzegovina

Lượt trận thứ 6

17/11

02:45

Bắc Macedonia

Slovenia

17/11

02:45

Thụy Sĩ

Scotland

18/11

02:45

Hungary

Bắc Ireland

18/11

02:45

Ukraine

Georgia

18/11

02:45

Israel

Áo

18/11

02:45

Cộng hòa Ireland

Kosovo

18/11

02:45

Bosnia & Herzegovina

Romania

18/11

02:45

Ba Lan

Thụy Điển

Kết quả thi đấu League C

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

23:00

Armenia

Latvia

26/09

01:45

Montenegro

Cyprus

26/09

01:45

Bulgaria

Luxembourg

26/09

01:45

Iceland

Estonia

26/09

23:00

San Marino

Phần Lan

27/09

01:45

Albania

Belarus

27/09

01:45

Slovakia

Moldova

27/09

01:00

Quần đảo Faroe

Kazakhstan

Lượt trận thứ 2

29/09

23:00

Armenia

Montenegro

30/09

01:45

Latvia

Cyprus

30/09

01:45

Moldova

Quần đảo Faroe

30/09

01:45

Slovakia

Kazakhstan

30/09

01:45

Phần Lan

Belarus

30/09

01:45

San Marino

Albania

30/09

01:45

Bulgaria

Estonia

30/09

01:45

Luxembourg

Iceland

Lượt trận thứ 3

02/10

23:00

Kazakhstan

Moldova

03/10

01:45

Quần đảo Faroe

Slovakia

03/10

01:45

Cyprus

Armenia

03/10

01:45

Latvia

Montenegro

03/10

21:00

Estonia

Luxembourg

03/10

23:00

Iceland

Bulgaria

04/10

01:45

Phần Lan

Albania

04/10

01:00

Belarus

San Marino

Lượt trận thứ 4

06/10

23:00

Kazakhstan

Quần đảo Faroe

07/10

01:45

Moldova

Slovakia

07/10

01:45

Cyprus

Latvia

07/10

01:45

Montenegro

Armenia

07/10

01:45

Albania

San Marino

07/10

01:45

Belarus

Phần Lan

07/10

01:45

Estonia

Iceland

07/10

01:45

Luxembourg

Bulgaria

Lượt trận thứ 5

13/11

01:45

Albania

Phần Lan

13/11

01:45

San Marino

Belarus

13/11

23:00

Armenia

Cyprus

13/11

01:45

Montenegro

Latvia

14/11

01:45

Moldova

Kazakhstan

14/11

01:45

Slovakia

Quần đảo Faroe

14/11

02:45

Bulgaria

Iceland

14/11

01:45

Luxembourg

Estonia

Lượt trận thứ 6

15/11

23:00

Quần đảo Faroe

Moldova

16/11

23:00

Kazakhstan

Slovakia

16/11

21:00

Cyprus

Montenegro

16/11

21:00

Latvia

Armenia

16/11

23:00

Belarus

Albania

16/11

23:00

Phần Lan

San Marino

17/11

01:00

Estonia

Bulgaria

17/11

01:00

Iceland

Luxembourg

Kết quả thi đấu League D

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Lượt trận thứ 1

25/09

01:45

Liechtenstein

Lithuania

25/09

01:45

Andorra

Malta

Lượt trận thứ 2

27/09

20:00

Lithuania

Azerbaijan

28/09

00:00

Gibraltar

Andorra

Lượt trận thứ 3

01/10

23:00

Azerbaijan

Liechtenstein

02/10

01:45

Malta

Gibraltar

Lượt trận thứ 4

04/10

21:00

Azerbaijan

Lithuania

05/10

00:00

Malta

Andorra

Lượt trận thứ 5

13/11

01:45

Andorra

Gibraltar

13/11

01:45

Liechtenstein

Azerbaijan

Lượt trận thứ 6

16/11

23:00

Lithuania

Liechtenstein

17/11

01:45

Gibraltar

Malta

Nations League 2026/27 được chia thành 4 hạng đấu với tổng cộng 54 đội tuyển. Giai đoạn League diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026, trước khi các trận knock-out và play-off được tổ chức vào năm 2027.

Mỗi lượt trận sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua giành ngôi đầu, thăng hạng hoặc tránh xuống hạng. League A có 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết. Từ đây, 4 đội thắng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6/2027.

Ở League B, C và D, đội đứng đầu mỗi bảng được thăng hạng trực tiếp lên hạng đấu cao hơn. Trong khi đó, đội cuối bảng League A và B bị xuống hạng trực tiếp.

Ngoài các suất lên xuống hạng trực tiếp, Nations League còn có những cặp play-off. Đội đứng thứ ba League A gặp đội nhì League B, đội nhì League C gặp đội ba League B, tạo thêm cơ hội thay đổi thứ hạng giữa các League.

Bài viết cập nhật kết quả từng trận, giúp theo dõi diễn biến bảng đấu và xác định các đội giành quyền đi tiếp hoặc phải đá play-off.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2026 02:40 AM (GMT+7)
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