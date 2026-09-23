Kết quả thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất
Kết quả Nations League 2026/27 cập nhật diễn biến từng lượt trận, từ vòng bảng đến các trận play-off và vòng chung kết, giúp người hâm mộ nhanh chóng nắm được đội thắng, đội thua và cuộc đua thăng hạng.
Kết quả thi đấu League A
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Hà Lan
|
Đức
|
25/09
01:45
|
Serbia
|
Hy Lạp
|
25/09
01:45
|
Na Uy
|
Đan Mạch
|
25/09
01:45
|
Bồ Đào Nha
|
Xứ Wales
|
26/09
01:45
|
Italia
|
Bỉ
|
26/09
01:45
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Pháp
|
27/09
01:45
|
CH Czech
|
Croatia
|
27/09
01:45
|
Anh
|
Tây Ban Nha
|
Lượt trận thứ 2
|
28/09
23:00
|
Serbia
|
Hà Lan
|
28/09
01:45
|
Đức
|
Hy Lạp
|
28/09
01:45
|
Đan Mạch
|
Xứ Wales
|
28/09
01:45
|
Na Uy
|
Bồ Đào Nha
|
29/09
01:45
|
Bỉ
|
Pháp
|
29/09
01:45
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Italia
|
30/09
01:45
|
CH Czech
|
Anh
|
30/09
01:45
|
Tây Ban Nha
|
Croatia
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
01:45
|
Đức
|
Serbia
|
02/10
01:45
|
Hy Lạp
|
Hà Lan
|
02/10
01:45
|
Đan Mạch
|
Bồ Đào Nha
|
02/10
01:45
|
Xứ Wales
|
Na Uy
|
03/10
01:45
|
Bỉ
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
03/10
01:45
|
Pháp
|
Italia
|
04/10
23:00
|
Croatia
|
Anh
|
04/10
01:45
|
Tây Ban Nha
|
CH Czech
|
Lượt trận thứ 4
|
05/10
01:45
|
Hy Lạp
|
Đức
|
05/10
01:45
|
Hà Lan
|
Serbia
|
05/10
01:45
|
Bồ Đào Nha
|
Na Uy
|
05/10
01:45
|
Xứ Wales
|
Đan Mạch
|
07/10
01:45
|
Croatia
|
Tây Ban Nha
|
07/10
01:45
|
Anh
|
CH Czech
|
07/10
01:45
|
Bỉ
|
Pháp
|
07/10
01:45
|
Italia
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Lượt trận thứ 5
|
12/11
01:45
|
CH Czech
|
Tây Ban Nha
|
13/11
00:00
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Bỉ
|
13/11
02:45
|
Anh
|
Croatia
|
13/11
02:45
|
Italia
|
Pháp
|
13/11
02:45
|
Hà Lan
|
Hy Lạp
|
14/11
02:45
|
Serbia
|
Đức
|
15/11
01:00
|
Na Uy
|
Xứ Wales
|
15/11
02:45
|
Bồ Đào Nha
|
Đan Mạch
|
Lượt trận thứ 6
|
15/11
02:45
|
Bỉ
|
Italia
|
15/11
02:45
|
Pháp
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
16/11
02:45
|
Croatia
|
CH Czech
|
16/11
02:45
|
Tây Ban Nha
|
Anh
|
17/11
02:45
|
Đức
|
Hà Lan
|
17/11
02:45
|
Hy Lạp
|
Serbia
|
18/11
02:45
|
Đan Mạch
|
Na Uy
|
18/11
02:45
|
Xứ Wales
|
Bồ Đào Nha
Kết quả thi đấu League B
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Áo
|
Israel
|
25/09
01:45
|
Kosovo
|
Cộng hòa Ireland
|
25/09
21:00
|
Georgia
|
Bắc Ireland
|
26/09
01:45
|
Hungary
|
Ukraine
|
26/09
01:45
|
Ba Lan
|
Bosnia & Herzegovina
|
26/09
01:45
|
Thụy Điển
|
Romania
|
26/09
20:00
|
Slovenia
|
Scotland
|
27/09
01:45
|
Bắc Macedonia
|
Thụy Sĩ
|
Lượt trận thứ 2
|
28/09
21:00
|
Georgia
|
Ukraine
|
28/09
23:00
|
Áo
|
Kosovo
|
29/09
01:45
|
Israel
|
Cộng hòa Ireland
|
29/09
01:45
|
Romania
|
Bosnia & Herzegovina
|
29/09
01:45
|
Thụy Điển
|
Ba Lan
|
29/09
02:45
|
Bắc Ireland
|
Hungary
|
30/09
01:45
|
Scotland
|
Thụy Sĩ
|
30/09
01:45
|
Slovenia
|
Bắc Macedonia
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
01:45
|
Israel
|
Kosovo
|
02/10
01:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Áo
|
03/10
01:45
|
Hungary
|
Georgia
|
03/10
01:45
|
Ukraine
|
Bắc Ireland
|
03/10
01:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Thụy Điển
|
03/10
01:45
|
Ba Lan
|
Romania
|
04/10
01:45
|
Bắc Macedonia
|
Scotland
|
04/10
01:45
|
Thụy Sĩ
|
Slovenia
|
Lượt trận thứ 4
|
05/10
23:00
|
Kosovo
|
Áo
|
06/10
01:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Israel
|
06/10
01:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Ba Lan
|
06/10
01:45
|
Ukraine
|
Hungary
|
06/10
02:45
|
Bắc Ireland
|
Georgia
|
06/10
02:45
|
Romania
|
Thụy Điển
|
07/10
01:45
|
Scotland
|
Slovenia
|
07/10
01:45
|
Thụy Sĩ
|
Bắc Macedonia
|
Lượt trận thứ 5
|
14/11
02:45
|
Scotland
|
Bắc Macedonia
|
14/11
02:45
|
Slovenia
|
Thụy Sĩ
|
14/11
21:00
|
Georgia
|
Hungary
|
15/11
02:45
|
Bắc Ireland
|
Ukraine
|
15/11
02:45
|
Kosovo
|
Israel
|
15/11
02:45
|
Áo
|
Cộng hòa Ireland
|
15/11
02:45
|
Romania
|
Ba Lan
|
15/11
02:45
|
Thụy Điển
|
Bosnia & Herzegovina
|
Lượt trận thứ 6
|
17/11
02:45
|
Bắc Macedonia
|
Slovenia
|
17/11
02:45
|
Thụy Sĩ
|
Scotland
|
18/11
02:45
|
Hungary
|
Bắc Ireland
|
18/11
02:45
|
Ukraine
|
Georgia
|
18/11
02:45
|
Israel
|
Áo
|
18/11
02:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Kosovo
|
18/11
02:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Romania
|
18/11
02:45
|
Ba Lan
|
Thụy Điển
Kết quả thi đấu League C
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
23:00
|
Armenia
|
Latvia
|
26/09
01:45
|
Montenegro
|
Cyprus
|
26/09
01:45
|
Bulgaria
|
Luxembourg
|
26/09
01:45
|
Iceland
|
Estonia
|
26/09
23:00
|
San Marino
|
Phần Lan
|
27/09
01:45
|
Albania
|
Belarus
|
27/09
01:45
|
Slovakia
|
Moldova
|
27/09
01:00
|
Quần đảo Faroe
|
Kazakhstan
|
Lượt trận thứ 2
|
29/09
23:00
|
Armenia
|
Montenegro
|
30/09
01:45
|
Latvia
|
Cyprus
|
30/09
01:45
|
Moldova
|
Quần đảo Faroe
|
30/09
01:45
|
Slovakia
|
Kazakhstan
|
30/09
01:45
|
Phần Lan
|
Belarus
|
30/09
01:45
|
San Marino
|
Albania
|
30/09
01:45
|
Bulgaria
|
Estonia
|
30/09
01:45
|
Luxembourg
|
Iceland
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
23:00
|
Kazakhstan
|
Moldova
|
03/10
01:45
|
Quần đảo Faroe
|
Slovakia
|
03/10
01:45
|
Cyprus
|
Armenia
|
03/10
01:45
|
Latvia
|
Montenegro
|
03/10
21:00
|
Estonia
|
Luxembourg
|
03/10
23:00
|
Iceland
|
Bulgaria
|
04/10
01:45
|
Phần Lan
|
Albania
|
04/10
01:00
|
Belarus
|
San Marino
|
Lượt trận thứ 4
|
06/10
23:00
|
Kazakhstan
|
Quần đảo Faroe
|
07/10
01:45
|
Moldova
|
Slovakia
|
07/10
01:45
|
Cyprus
|
Latvia
|
07/10
01:45
|
Montenegro
|
Armenia
|
07/10
01:45
|
Albania
|
San Marino
|
07/10
01:45
|
Belarus
|
Phần Lan
|
07/10
01:45
|
Estonia
|
Iceland
|
07/10
01:45
|
Luxembourg
|
Bulgaria
|
Lượt trận thứ 5
|
13/11
01:45
|
Albania
|
Phần Lan
|
13/11
01:45
|
San Marino
|
Belarus
|
13/11
23:00
|
Armenia
|
Cyprus
|
13/11
01:45
|
Montenegro
|
Latvia
|
14/11
01:45
|
Moldova
|
Kazakhstan
|
14/11
01:45
|
Slovakia
|
Quần đảo Faroe
|
14/11
02:45
|
Bulgaria
|
Iceland
|
14/11
01:45
|
Luxembourg
|
Estonia
|
Lượt trận thứ 6
|
15/11
23:00
|
Quần đảo Faroe
|
Moldova
|
16/11
23:00
|
Kazakhstan
|
Slovakia
|
16/11
21:00
|
Cyprus
|
Montenegro
|
16/11
21:00
|
Latvia
|
Armenia
|
16/11
23:00
|
Belarus
|
Albania
|
16/11
23:00
|
Phần Lan
|
San Marino
|
17/11
01:00
|
Estonia
|
Bulgaria
|
17/11
01:00
|
Iceland
|
Luxembourg
Kết quả thi đấu League D
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Liechtenstein
|
Lithuania
|
25/09
01:45
|
Andorra
|
Malta
|
Lượt trận thứ 2
|
27/09
20:00
|
Lithuania
|
Azerbaijan
|
28/09
00:00
|
Gibraltar
|
Andorra
|
Lượt trận thứ 3
|
01/10
23:00
|
Azerbaijan
|
Liechtenstein
|
02/10
01:45
|
Malta
|
Gibraltar
|
Lượt trận thứ 4
|
04/10
21:00
|
Azerbaijan
|
Lithuania
|
05/10
00:00
|
Malta
|
Andorra
|
Lượt trận thứ 5
|
13/11
01:45
|
Andorra
|
Gibraltar
|
13/11
01:45
|
Liechtenstein
|
Azerbaijan
|
Lượt trận thứ 6
|
16/11
23:00
|
Lithuania
|
Liechtenstein
|
17/11
01:45
|
Gibraltar
|
Malta
Nations League 2026/27 được chia thành 4 hạng đấu với tổng cộng 54 đội tuyển. Giai đoạn League diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026, trước khi các trận knock-out và play-off được tổ chức vào năm 2027.
Mỗi lượt trận sẽ tác động trực tiếp tới cuộc đua giành ngôi đầu, thăng hạng hoặc tránh xuống hạng. League A có 4 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng đi tiếp vào tứ kết. Từ đây, 4 đội thắng sẽ giành quyền dự vòng chung kết Nations League vào tháng 6/2027.
Ở League B, C và D, đội đứng đầu mỗi bảng được thăng hạng trực tiếp lên hạng đấu cao hơn. Trong khi đó, đội cuối bảng League A và B bị xuống hạng trực tiếp.
Ngoài các suất lên xuống hạng trực tiếp, Nations League còn có những cặp play-off. Đội đứng thứ ba League A gặp đội nhì League B, đội nhì League C gặp đội ba League B, tạo thêm cơ hội thay đổi thứ hạng giữa các League.
Bài viết cập nhật kết quả từng trận, giúp theo dõi diễn biến bảng đấu và xác định các đội giành quyền đi tiếp hoặc phải đá play-off.
Đội tuyển Anh đã phải nhận lá thăm không hề dễ chịu tại Nations League 2026/27, khi chung bảng với Tây Ban Nha và Croatia. CH Séc là đội còn lại ở...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2026 02:40 AM (GMT+7)