Ronaldo dễ dự bị trận Na Uy - Bồ Đào Nha, Fernandes chấn thương gây lo lắng

Bruno Fernandes dễ vắng mặt

Bồ Đào Nha đã đặt chân tới Oslo cho chuyến làm khách trước ĐT Na Uy trong khuôn khổ UEFA Nations League (1h45, 28/9). Trước trận đấu, HLV Jorge Jesus của ĐT Bồ Đào Nha đã tiết lộ một số thông tin thú vị về kế hoạch của ông.

HLV Jorge Jesus

Na Uy đang có phong độ cao hơn và được đá sân nhà nên được đánh giá mạnh hơn, trong đó phong độ ghi bàn của Erling Haaland khiến anh là mục tiêu của cả hàng thủ BĐN. Jesus cho biết: “Tôi sẽ chọn Renato Veiga và Ruben Dias đá trung vệ, Veiga rất khỏe còn Dias hiểu rõ Haaland vì cùng đá tại Man City”.

Jesus cũng cho biết Nuno Mendes và Joao Cancelo sẽ tiếp tục xuất phát cho BĐN ở 2 vị trí hậu vệ cánh, bởi HLV Jesus không thích thay đổi quá nhiều khi thời gian giữa các trận đấu là rất ngắn. Ông cũng xác nhận Mendes đang ở trạng thái khỏe mạnh chứ không chấn thương.

Trên hàng tiền vệ, Bruno Fernandes đã bị đau sau trận thắng xứ Wales và thứ Bảy qua còn không tập được. Joao Neves đã vào thay Fernandes ở trận gặp xứ Wales và HLV Jesus nói Neves có thể sẽ thay tiền vệ của MU trước Na Uy, ông cũng xác nhận Fernandes đã bị chấn thương từ CLB trước khi lên tuyển.

Bruno Fernandes đã bị chấn thương ở MU trước khi lên tuyển

“Joao đã bị đau ở PSG nên khi lên đây tôi đã bảo cậu ấy rằng cậu ấy sẽ được đá chính trước Đan Mạch. Tuy nhiên tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng khả năng này là không chắc chắn do tôi còn phải kiểm tra cậu ấy lần cuối trước khi công bố đội hình”, HLV Jesus bình luận.

Ronaldo có thể dự bị

Bên cạnh Neves, Joao Palhinha cũng đang không có trạng thái ổn định. “Tôi chỉ tung Palhinha vào sân ở trận gặp xứ Wales khi cường độ hoạt động của Ruben Neves bắt đầu giảm đi. Palhinha vẫn đang trong quá trình hồi phục và chúng tôi phải theo dõi sát sao”, HLV Jesus cho biết.

“Bernardo Silva có thể sẽ được vào sân nếu chúng tôi cần thêm lựa chọn. Tôi không lo lắng lắm vì Bernardo có thể đá tiền vệ phòng ngự như ở Real Madrid lúc này. Cậu ấy cũng có thể đá như một hộ công thứ 2, hay thậm chí đá cánh”.

Tuy nhiên chủ đề thú vị nhất thuộc về Cristiano Ronaldo, người đã không ghi bàn trước xứ Wales. Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu đó dù dứt điểm tới 7 lần và đã bị HLV Jesus thay ra sau khoảng 1 giờ trên sân. Tuy nhiên CR7 là tiền đạo duy nhất được các phóng viên hỏi đến trong cuộc họp báo, và HLV Jorge Jesus cũng sẵn lòng trả lời.

HLV Jesus nói Ronaldo có thể sẽ dự bị trước Na Uy

Jesus khẳng định rằng Ronaldo đã làm tốt nhất những gì có thể trong trận hôm trước, ông còn chỉ ra ảnh hưởng tích cực của anh trong trận đấu. “Tất nhiên là cậu ấy có thể đá tốt hơn, nhưng trong trận đấu đó chúng tôi có khoảng 15 cú dứt điểm thì Ronaldo đã góp mặt ở 7 cú và trúng đích 2 lần. Số cơ hội ghi bàn của đội là nhiều hơn khi cậu ấy ở trên sân”, ông nhận định.

Jesus không bảo đảm Ronaldo sẽ đá chính trước Na Uy, nhưng vào sân thì chắc chắn có. “Cris, dù chúng ta muốn hay không, cũng không thể đá được 90 phút mỗi trận trong 2-3 trận liền cách nhau chỉ 3-4 ngày. Điều kiện thể lực của cậu ấy khiến chúng tôi phải cẩn thận, cậu ấy không phải như Joao Neves mới 20 tuổi. Nhưng cậu ấy sẽ có mặt trong trận đấu này”, ông đảm bảo.