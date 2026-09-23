Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất

Lịch thi đấu League A

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Hà Lan Đức 25/09 01:45 Serbia Hy Lạp 25/09 01:45 Na Uy Đan Mạch 25/09 01:45 Bồ Đào Nha Xứ Wales 26/09 01:45 Italia Bỉ 26/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ Pháp 27/09 01:45 CH Czech Croatia 27/09 01:45 Anh Tây Ban Nha Lượt trận thứ 2 28/09 23:00 Serbia Hà Lan 28/09 01:45 Đức Hy Lạp 28/09 01:45 Đan Mạch Xứ Wales 28/09 01:45 Na Uy Bồ Đào Nha 29/09 01:45 Bỉ Pháp 29/09 01:45 Thổ Nhĩ Kỳ Italia 30/09 01:45 CH Czech Anh 30/09 01:45 Tây Ban Nha Croatia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Đức Serbia 02/10 01:45 Hy Lạp Hà Lan 02/10 01:45 Đan Mạch Bồ Đào Nha 02/10 01:45 Xứ Wales Na Uy 03/10 01:45 Bỉ Thổ Nhĩ Kỳ 03/10 01:45 Pháp Italia 04/10 23:00 Croatia Anh 04/10 01:45 Tây Ban Nha CH Czech Lượt trận thứ 4 05/10 01:45 Hy Lạp Đức 05/10 01:45 Hà Lan Serbia 05/10 01:45 Bồ Đào Nha Na Uy 05/10 01:45 Xứ Wales Đan Mạch 07/10 01:45 Croatia Tây Ban Nha 07/10 01:45 Anh CH Czech 07/10 01:45 Bỉ Pháp 07/10 01:45 Italia Thổ Nhĩ Kỳ Lượt trận thứ 5 12/11 01:45 CH Czech Tây Ban Nha 13/11 00:00 Thổ Nhĩ Kỳ Bỉ 13/11 02:45 Anh Croatia 13/11 02:45 Italia Pháp 13/11 02:45 Hà Lan Hy Lạp 14/11 02:45 Serbia Đức 15/11 01:00 Na Uy Xứ Wales 15/11 02:45 Bồ Đào Nha Đan Mạch Lượt trận thứ 6 15/11 02:45 Bỉ Italia 15/11 02:45 Pháp Thổ Nhĩ Kỳ 16/11 02:45 Croatia CH Czech 16/11 02:45 Tây Ban Nha Anh 17/11 02:45 Đức Hà Lan 17/11 02:45 Hy Lạp Serbia 18/11 02:45 Đan Mạch Na Uy 18/11 02:45 Xứ Wales Bồ Đào Nha

Lịch thi đấu League B

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Áo Israel 25/09 01:45 Kosovo Cộng hòa Ireland 25/09 21:00 Georgia Bắc Ireland 26/09 01:45 Hungary Ukraine 26/09 01:45 Ba Lan Bosnia & Herzegovina 26/09 01:45 Thụy Điển Romania 26/09 20:00 Slovenia Scotland 27/09 01:45 Bắc Macedonia Thụy Sĩ Lượt trận thứ 2 28/09 21:00 Georgia Ukraine 28/09 23:00 Áo Kosovo 29/09 01:45 Israel Cộng hòa Ireland 29/09 01:45 Romania Bosnia & Herzegovina 29/09 01:45 Thụy Điển Ba Lan 29/09 02:45 Bắc Ireland Hungary 30/09 01:45 Scotland Thụy Sĩ 30/09 01:45 Slovenia Bắc Macedonia Lượt trận thứ 3 02/10 01:45 Israel Kosovo 02/10 01:45 Cộng hòa Ireland Áo 03/10 01:45 Hungary Georgia 03/10 01:45 Ukraine Bắc Ireland 03/10 01:45 Bosnia & Herzegovina Thụy Điển 03/10 01:45 Ba Lan Romania 04/10 01:45 Bắc Macedonia Scotland 04/10 01:45 Thụy Sĩ Slovenia Lượt trận thứ 4 05/10 23:00 Kosovo Áo 06/10 01:45 Cộng hòa Ireland Israel 06/10 01:45 Bosnia & Herzegovina Ba Lan 06/10 01:45 Ukraine Hungary 06/10 02:45 Bắc Ireland Georgia 06/10 02:45 Romania Thụy Điển 07/10 01:45 Scotland Slovenia 07/10 01:45 Thụy Sĩ Bắc Macedonia Lượt trận thứ 5 14/11 02:45 Scotland Bắc Macedonia 14/11 02:45 Slovenia Thụy Sĩ 14/11 21:00 Georgia Hungary 15/11 02:45 Bắc Ireland Ukraine 15/11 02:45 Kosovo Israel 15/11 02:45 Áo Cộng hòa Ireland 15/11 02:45 Romania Ba Lan 15/11 02:45 Thụy Điển Bosnia & Herzegovina Lượt trận thứ 6 17/11 02:45 Bắc Macedonia Slovenia 17/11 02:45 Thụy Sĩ Scotland 18/11 02:45 Hungary Bắc Ireland 18/11 02:45 Ukraine Georgia 18/11 02:45 Israel Áo 18/11 02:45 Cộng hòa Ireland Kosovo 18/11 02:45 Bosnia & Herzegovina Romania 18/11 02:45 Ba Lan Thụy Điển

Lịch thi đấu League C

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 23:00 Armenia Latvia 26/09 01:45 Montenegro Cyprus 26/09 01:45 Bulgaria Luxembourg 26/09 01:45 Iceland Estonia 26/09 23:00 San Marino Phần Lan 27/09 01:45 Albania Belarus 27/09 01:45 Slovakia Moldova 27/09 01:00 Quần đảo Faroe Kazakhstan Lượt trận thứ 2 29/09 23:00 Armenia Montenegro 30/09 01:45 Latvia Cyprus 30/09 01:45 Moldova Quần đảo Faroe 30/09 01:45 Slovakia Kazakhstan 30/09 01:45 Phần Lan Belarus 30/09 01:45 San Marino Albania 30/09 01:45 Bulgaria Estonia 30/09 01:45 Luxembourg Iceland Lượt trận thứ 3 02/10 23:00 Kazakhstan Moldova 03/10 01:45 Quần đảo Faroe Slovakia 03/10 01:45 Cyprus Armenia 03/10 01:45 Latvia Montenegro 03/10 21:00 Estonia Luxembourg 03/10 23:00 Iceland Bulgaria 04/10 01:45 Phần Lan Albania 04/10 01:00 Belarus San Marino Lượt trận thứ 4 06/10 23:00 Kazakhstan Quần đảo Faroe 07/10 01:45 Moldova Slovakia 07/10 01:45 Cyprus Latvia 07/10 01:45 Montenegro Armenia 07/10 01:45 Albania San Marino 07/10 01:45 Belarus Phần Lan 07/10 01:45 Estonia Iceland 07/10 01:45 Luxembourg Bulgaria Lượt trận thứ 5 13/11 01:45 Albania Phần Lan 13/11 01:45 San Marino Belarus 13/11 23:00 Armenia Cyprus 13/11 01:45 Montenegro Latvia 14/11 01:45 Moldova Kazakhstan 14/11 01:45 Slovakia Quần đảo Faroe 14/11 02:45 Bulgaria Iceland 14/11 01:45 Luxembourg Estonia Lượt trận thứ 6 15/11 23:00 Quần đảo Faroe Moldova 16/11 23:00 Kazakhstan Slovakia 16/11 21:00 Cyprus Montenegro 16/11 21:00 Latvia Armenia 16/11 23:00 Belarus Albania 16/11 23:00 Phần Lan San Marino 17/11 01:00 Estonia Bulgaria 17/11 01:00 Iceland Luxembourg

Lịch thi đấu League D

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Lượt trận thứ 1 25/09 01:45 Liechtenstein Lithuania 25/09 01:45 Andorra Malta Lượt trận thứ 2 27/09 20:00 Lithuania Azerbaijan 28/09 00:00 Gibraltar Andorra Lượt trận thứ 3 01/10 23:00 Azerbaijan Liechtenstein 02/10 01:45 Malta Gibraltar Lượt trận thứ 4 04/10 21:00 Azerbaijan Lithuania 05/10 00:00 Malta Andorra Lượt trận thứ 5 13/11 01:45 Andorra Gibraltar 13/11 01:45 Liechtenstein Azerbaijan Lượt trận thứ 6 16/11 23:00 Lithuania Liechtenstein 17/11 01:45 Gibraltar Malta

Nations League 2026/27 diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026 ở giai đoạn League, quy tụ 54 đội tuyển châu Âu. Các đội được chia thành 4 hạng đấu gồm League A, B, C và D.

League A, B và C có 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. League D gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội League A, B và C thi đấu 6 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt, trong khi League D đá 4 trận.

Tại League A, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết sẽ tranh bán kết, chung kết Nations League vào tháng 6/2027.

Ở các hạng dưới, đội đầu bảng League B, C và D được thăng hạng trực tiếp. Đội cuối bảng League A và B xuống hạng trực tiếp. League C có thêm suất xuống hạng dành cho hai đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất.

Các trận play-off thăng hạng, xuống hạng sẽ diễn ra vào tháng 3/2027, tạo thêm cơ hội cho những đội chưa thể giành suất trực tiếp.