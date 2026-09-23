Lịch thi đấu UEFA Nations League 2026/27 mới nhất
Lịch thi đấu Nations League 2026/27 diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2026, với 54 đội tuyển tranh tài tại 4 League. League A tiếp tục là tâm điểm với cuộc đua vào tứ kết và chức vô địch.
Lịch thi đấu League A
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Hà Lan
|
Đức
|
25/09
01:45
|
Serbia
|
Hy Lạp
|
25/09
01:45
|
Na Uy
|
Đan Mạch
|
25/09
01:45
|
Bồ Đào Nha
|
Xứ Wales
|
26/09
01:45
|
Italia
|
Bỉ
|
26/09
01:45
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Pháp
|
27/09
01:45
|
CH Czech
|
Croatia
|
27/09
01:45
|
Anh
|
Tây Ban Nha
|
Lượt trận thứ 2
|
28/09
23:00
|
Serbia
|
Hà Lan
|
28/09
01:45
|
Đức
|
Hy Lạp
|
28/09
01:45
|
Đan Mạch
|
Xứ Wales
|
28/09
01:45
|
Na Uy
|
Bồ Đào Nha
|
29/09
01:45
|
Bỉ
|
Pháp
|
29/09
01:45
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Italia
|
30/09
01:45
|
CH Czech
|
Anh
|
30/09
01:45
|
Tây Ban Nha
|
Croatia
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
01:45
|
Đức
|
Serbia
|
02/10
01:45
|
Hy Lạp
|
Hà Lan
|
02/10
01:45
|
Đan Mạch
|
Bồ Đào Nha
|
02/10
01:45
|
Xứ Wales
|
Na Uy
|
03/10
01:45
|
Bỉ
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
03/10
01:45
|
Pháp
|
Italia
|
04/10
23:00
|
Croatia
|
Anh
|
04/10
01:45
|
Tây Ban Nha
|
CH Czech
|
Lượt trận thứ 4
|
05/10
01:45
|
Hy Lạp
|
Đức
|
05/10
01:45
|
Hà Lan
|
Serbia
|
05/10
01:45
|
Bồ Đào Nha
|
Na Uy
|
05/10
01:45
|
Xứ Wales
|
Đan Mạch
|
07/10
01:45
|
Croatia
|
Tây Ban Nha
|
07/10
01:45
|
Anh
|
CH Czech
|
07/10
01:45
|
Bỉ
|
Pháp
|
07/10
01:45
|
Italia
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Lượt trận thứ 5
|
12/11
01:45
|
CH Czech
|
Tây Ban Nha
|
13/11
00:00
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
Bỉ
|
13/11
02:45
|
Anh
|
Croatia
|
13/11
02:45
|
Italia
|
Pháp
|
13/11
02:45
|
Hà Lan
|
Hy Lạp
|
14/11
02:45
|
Serbia
|
Đức
|
15/11
01:00
|
Na Uy
|
Xứ Wales
|
15/11
02:45
|
Bồ Đào Nha
|
Đan Mạch
|
Lượt trận thứ 6
|
15/11
02:45
|
Bỉ
|
Italia
|
15/11
02:45
|
Pháp
|
Thổ Nhĩ Kỳ
|
16/11
02:45
|
Croatia
|
CH Czech
|
16/11
02:45
|
Tây Ban Nha
|
Anh
|
17/11
02:45
|
Đức
|
Hà Lan
|
17/11
02:45
|
Hy Lạp
|
Serbia
|
18/11
02:45
|
Đan Mạch
|
Na Uy
|
18/11
02:45
|
Xứ Wales
|
Bồ Đào Nha
Lịch thi đấu League B
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Áo
|
Israel
|
25/09
01:45
|
Kosovo
|
Cộng hòa Ireland
|
25/09
21:00
|
Georgia
|
Bắc Ireland
|
26/09
01:45
|
Hungary
|
Ukraine
|
26/09
01:45
|
Ba Lan
|
Bosnia & Herzegovina
|
26/09
01:45
|
Thụy Điển
|
Romania
|
26/09
20:00
|
Slovenia
|
Scotland
|
27/09
01:45
|
Bắc Macedonia
|
Thụy Sĩ
|
Lượt trận thứ 2
|
28/09
21:00
|
Georgia
|
Ukraine
|
28/09
23:00
|
Áo
|
Kosovo
|
29/09
01:45
|
Israel
|
Cộng hòa Ireland
|
29/09
01:45
|
Romania
|
Bosnia & Herzegovina
|
29/09
01:45
|
Thụy Điển
|
Ba Lan
|
29/09
02:45
|
Bắc Ireland
|
Hungary
|
30/09
01:45
|
Scotland
|
Thụy Sĩ
|
30/09
01:45
|
Slovenia
|
Bắc Macedonia
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
01:45
|
Israel
|
Kosovo
|
02/10
01:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Áo
|
03/10
01:45
|
Hungary
|
Georgia
|
03/10
01:45
|
Ukraine
|
Bắc Ireland
|
03/10
01:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Thụy Điển
|
03/10
01:45
|
Ba Lan
|
Romania
|
04/10
01:45
|
Bắc Macedonia
|
Scotland
|
04/10
01:45
|
Thụy Sĩ
|
Slovenia
|
Lượt trận thứ 4
|
05/10
23:00
|
Kosovo
|
Áo
|
06/10
01:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Israel
|
06/10
01:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Ba Lan
|
06/10
01:45
|
Ukraine
|
Hungary
|
06/10
02:45
|
Bắc Ireland
|
Georgia
|
06/10
02:45
|
Romania
|
Thụy Điển
|
07/10
01:45
|
Scotland
|
Slovenia
|
07/10
01:45
|
Thụy Sĩ
|
Bắc Macedonia
|
Lượt trận thứ 5
|
14/11
02:45
|
Scotland
|
Bắc Macedonia
|
14/11
02:45
|
Slovenia
|
Thụy Sĩ
|
14/11
21:00
|
Georgia
|
Hungary
|
15/11
02:45
|
Bắc Ireland
|
Ukraine
|
15/11
02:45
|
Kosovo
|
Israel
|
15/11
02:45
|
Áo
|
Cộng hòa Ireland
|
15/11
02:45
|
Romania
|
Ba Lan
|
15/11
02:45
|
Thụy Điển
|
Bosnia & Herzegovina
|
Lượt trận thứ 6
|
17/11
02:45
|
Bắc Macedonia
|
Slovenia
|
17/11
02:45
|
Thụy Sĩ
|
Scotland
|
18/11
02:45
|
Hungary
|
Bắc Ireland
|
18/11
02:45
|
Ukraine
|
Georgia
|
18/11
02:45
|
Israel
|
Áo
|
18/11
02:45
|
Cộng hòa Ireland
|
Kosovo
|
18/11
02:45
|
Bosnia & Herzegovina
|
Romania
|
18/11
02:45
|
Ba Lan
|
Thụy Điển
Lịch thi đấu League C
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
23:00
|
Armenia
|
Latvia
|
26/09
01:45
|
Montenegro
|
Cyprus
|
26/09
01:45
|
Bulgaria
|
Luxembourg
|
26/09
01:45
|
Iceland
|
Estonia
|
26/09
23:00
|
San Marino
|
Phần Lan
|
27/09
01:45
|
Albania
|
Belarus
|
27/09
01:45
|
Slovakia
|
Moldova
|
27/09
01:00
|
Quần đảo Faroe
|
Kazakhstan
|
Lượt trận thứ 2
|
29/09
23:00
|
Armenia
|
Montenegro
|
30/09
01:45
|
Latvia
|
Cyprus
|
30/09
01:45
|
Moldova
|
Quần đảo Faroe
|
30/09
01:45
|
Slovakia
|
Kazakhstan
|
30/09
01:45
|
Phần Lan
|
Belarus
|
30/09
01:45
|
San Marino
|
Albania
|
30/09
01:45
|
Bulgaria
|
Estonia
|
30/09
01:45
|
Luxembourg
|
Iceland
|
Lượt trận thứ 3
|
02/10
23:00
|
Kazakhstan
|
Moldova
|
03/10
01:45
|
Quần đảo Faroe
|
Slovakia
|
03/10
01:45
|
Cyprus
|
Armenia
|
03/10
01:45
|
Latvia
|
Montenegro
|
03/10
21:00
|
Estonia
|
Luxembourg
|
03/10
23:00
|
Iceland
|
Bulgaria
|
04/10
01:45
|
Phần Lan
|
Albania
|
04/10
01:00
|
Belarus
|
San Marino
|
Lượt trận thứ 4
|
06/10
23:00
|
Kazakhstan
|
Quần đảo Faroe
|
07/10
01:45
|
Moldova
|
Slovakia
|
07/10
01:45
|
Cyprus
|
Latvia
|
07/10
01:45
|
Montenegro
|
Armenia
|
07/10
01:45
|
Albania
|
San Marino
|
07/10
01:45
|
Belarus
|
Phần Lan
|
07/10
01:45
|
Estonia
|
Iceland
|
07/10
01:45
|
Luxembourg
|
Bulgaria
|
Lượt trận thứ 5
|
13/11
01:45
|
Albania
|
Phần Lan
|
13/11
01:45
|
San Marino
|
Belarus
|
13/11
23:00
|
Armenia
|
Cyprus
|
13/11
01:45
|
Montenegro
|
Latvia
|
14/11
01:45
|
Moldova
|
Kazakhstan
|
14/11
01:45
|
Slovakia
|
Quần đảo Faroe
|
14/11
02:45
|
Bulgaria
|
Iceland
|
14/11
01:45
|
Luxembourg
|
Estonia
|
Lượt trận thứ 6
|
15/11
23:00
|
Quần đảo Faroe
|
Moldova
|
16/11
23:00
|
Kazakhstan
|
Slovakia
|
16/11
21:00
|
Cyprus
|
Montenegro
|
16/11
21:00
|
Latvia
|
Armenia
|
16/11
23:00
|
Belarus
|
Albania
|
16/11
23:00
|
Phần Lan
|
San Marino
|
17/11
01:00
|
Estonia
|
Bulgaria
|
17/11
01:00
|
Iceland
|
Luxembourg
Lịch thi đấu League D
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Lượt trận thứ 1
|
25/09
01:45
|
Liechtenstein
|
Lithuania
|
25/09
01:45
|
Andorra
|
Malta
|
Lượt trận thứ 2
|
27/09
20:00
|
Lithuania
|
Azerbaijan
|
28/09
00:00
|
Gibraltar
|
Andorra
|
Lượt trận thứ 3
|
01/10
23:00
|
Azerbaijan
|
Liechtenstein
|
02/10
01:45
|
Malta
|
Gibraltar
|
Lượt trận thứ 4
|
04/10
21:00
|
Azerbaijan
|
Lithuania
|
05/10
00:00
|
Malta
|
Andorra
|
Lượt trận thứ 5
|
13/11
01:45
|
Andorra
|
Gibraltar
|
13/11
01:45
|
Liechtenstein
|
Azerbaijan
|
Lượt trận thứ 6
|
16/11
23:00
|
Lithuania
|
Liechtenstein
|
17/11
01:45
|
Gibraltar
|
Malta
Nations League 2026/27 diễn ra từ ngày 24/9 đến 17/11/2026 ở giai đoạn League, quy tụ 54 đội tuyển châu Âu. Các đội được chia thành 4 hạng đấu gồm League A, B, C và D.
League A, B và C có 16 đội, chia thành 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. League D gồm 6 đội chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội League A, B và C thi đấu 6 trận theo thể thức vòng tròn hai lượt, trong khi League D đá 4 trận.
Tại League A, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết. Bốn đội thắng tứ kết sẽ tranh bán kết, chung kết Nations League vào tháng 6/2027.
Ở các hạng dưới, đội đầu bảng League B, C và D được thăng hạng trực tiếp. Đội cuối bảng League A và B xuống hạng trực tiếp. League C có thêm suất xuống hạng dành cho hai đội xếp thứ tư có thành tích kém nhất.
Các trận play-off thăng hạng, xuống hạng sẽ diễn ra vào tháng 3/2027, tạo thêm cơ hội cho những đội chưa thể giành suất trực tiếp.
Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2026 02:40 AM (GMT+7)