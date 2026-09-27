HLV Hansi Flick lập kỷ lục cá nhân đặc biệt trong sự nghiệp tại Barcelona

Chinh phục kỷ lục cá nhân sau những chặng đường ngắn ngủi

Vào ngày 13/7, HLV Hansi Flick đã chính thức bước vào mùa giải thứ ba cùng Barcelona. Đây được coi là một cột mốc vô cùng đặc biệt bởi trong quá khứ, chiến lược gia người Đức chưa từng hoàn thành trọn vẹn 3 năm ở bất kỳ dự án đỉnh cao nào.

Tại Bayern Munich, ông lên nắm quyền từ tháng 11/2019 thay Niko Kovac và lập tức giành cú ăn ba gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League, trước khi bổ sung thêm Bundesliga, Supercopa Đức, Supercopa châu Âu cùng FIFA Club World Cup ở mùa giải tiếp theo.

Dù có hợp đồng đến năm 2023 và đạt thành tích rực rỡ, ông vẫn chủ động chia tay Bayern vào mùa hè 2021 sau chưa đầy 2 mùa giải trọn vẹn. Chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Đức từ tháng 9/2021 thay Joachim Low, chặng đường của ông cũng chỉ kéo dài đúng 2 năm và kết thúc bằng quyết định sa thải vào tháng 9/2023 sau thất bại trước Nhật Bản.

Khoảng thời gian duy nhất ông gắn bó lâu hơn là 5 mùa giải tại Hoffenheim ở đầu những năm 2000, nhưng khi đó đội bóng này chỉ chơi ở giải hạng Ba Đức và chưa thể so sánh về tầm vóc hay áp lực với Barcelona, Bayern hay đội tuyển quốc gia.

Sự gắn kết hoàn hảo và mục tiêu tối thượng tại Barcelona

Sau vài tháng nghỉ ngơi, Hansi Flick nhận lời dẫn dắt Barcelona vào mùa hè 2024. Sự ăn ý tuyệt đối giữa ông và Chủ tịch Joan Laporta ngay từ những ngày đầu đã trở thành chìa khóa then chốt cho bản hợp đồng này, giúp nhà cầm quân người Đức hoàn thành ước mơ lớn trong sự nghiệp.

Dù cập bến trong bối cảnh khó khăn tài chính của câu lạc bộ, Flick vẫn hòa nhập nhanh chóng và tạo nên bước đà ấn tượng.

Qua hai mùa giải, ông giúp Blaugrana mang về 5 danh hiệu và đạt mốc 354 bàn thắng sau 125 trận đấu. Hiện tại, ban lãnh đạo Barcelona hoàn toàn thuyết phục bởi năng lực của chiến lược gia 61 tuổi, trong khi ông cũng rất tự hào khi là một phần của câu lạc bộ.

Bước vào năm thứ ba đầy ý nghĩa, mục tiêu lớn nhất của Flick cùng Barcelona là chinh phục danh hiệu Champions League, đấu trường đã lỡ hẹn với họ trong hai mùa giải trước đó.