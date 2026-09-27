Man City xứng đáng nhận án phạt nặng nhất lịch sử, bóng đá Anh tan vỡ & hỗn loạn

Bóng đen phủ xuống Man City

Toàn bộ 20 danh hiệu lớn mà Man City giành được nhờ nguồn tiền chống lưng từ Abu Dhabi giờ đều phải mang dấu hỏi. Nửa xanh thành Manchester từng tuyên bố có “bằng chứng không thể bác bỏ” về sự vô tội của mình, nhưng một ủy ban độc lập đã phán quyết rằng họ có lỗi, khi 114 trong tổng số 115 cáo buộc liên quan đến sai phạm tài chính được xác nhận. Do vậy, cần có hình phạt với quy mô tương xứng, ví dụ với việc Man City bị giáng xuống nhiều hạng đấu là điểm khởi đầu phù hợp.

Man City có nguy cơ bị tước nhiều danh hiệu Ngoại hạng Anh

Tất nhiên, Man City sẽ kháng cáo, và người ta không khỏi lo ngại quá trình này sẽ kéo dài dai dẳng như khoảng thời gian 3 năm rưỡi chờ đợi phán quyết vừa qua. Dù vậy, phải thừa nhận rằng họ đã thể hiện sự lỳ lợm đáng kinh ngạc ngay sau phán quyết.

Khi cơn ác mộng tồi tệ nhất trở thành hiện thực, Man City vẫn dành cả buổi chiều đăng tải trên mạng xã hội về “khởi đầu như mơ của mùa giải”, giải thưởng Cầu thủ hay nhất tháng của Erling Haaland, cùng một nhà hàng trong khu giải trí của sân Etihad với thực đơn thay đổi theo chu kỳ của mặt trăng. Xét trên phương diện PR, đó quả là màn phô diễn đáng kể, trong thời điểm lẽ ra phải đánh dấu sự minh oan cho họ nhưng cuối cùng lại khép lại bằng kết luận rằng họ đã gian lận ở quy mô lớn.

Điều đó gợi nhớ tới thái độ khinh khỉnh nổi tiếng của Lance Armstrong, ngay cả sau khi ông bị cấm thi đấu suốt đời vì thứ mà Cơ quan chống doping Mỹ (USADA) mô tả là bê bối doping tinh vi nhất trong lịch sử thể thao. “Chỉ đang nằm thư giãn thôi,” ông viết, đính kèm hình ảnh bản thân nằm dài bên dưới 7 chiếc áo vàng Tour de France. Thế nhưng sự ngạo mạn cũng không thể giúp ông tránh khỏi án phạt nặng nề nhất: cả 7 chiến thắng ấy đều bị xóa khỏi sách kỷ lục.

Điều tương tự giờ đây cũng nên xảy ra với 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh mà City giành được trong quãng thời gian 14 năm từ 2009 đến 2023. 9 mùa trong số đó là thời điểm họ liên tục vi phạm các quy định tài chính, và thêm 5 mùa họ không hợp tác với cuộc điều tra. Suy cho cùng, những thành tích ấy giờ đã bị phủ bóng bởi quá nhiều nghi vấn đến mức gần như mất hết ý nghĩa.

Việc trao lại các danh hiệu sẽ làm thay đổi căn bản di sản lịch sử của bóng đá Anh: MU, đội về nhì vào các năm 2012, 2018 và 2021, sẽ được nâng thành tích lên thành 23 chức vô địch Anh; Liverpool, á quân các năm 2014, 2019 và 2022, cũng sẽ có 23 lần đăng quang.

Đó có nguy cơ mới chỉ là khởi đầu của hàng loạt yêu cầu bồi hoàn. Theo phán quyết, Man City đã gần như dành toàn bộ thời kỳ thống trị của mình để vận hành theo những luật lệ riêng, qua đó tạo ra lợi thế không công bằng.

Stoke City giờ có thể tuyên bố họ mới là nhà vô địch FA Cup 2011. Ole Gunnar Solskjaer có thể tự nhận mình là HLV từng giành chức vô địch. Jose Mourinho có thể tự hào rằng ông đã giúp MU giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Những kỳ tích của Pep Guardiola, người được xem là một trong những HLV vĩ đại nhất từng xuất hiện tại Ngoại hạng Anh, cũng có nguy cơ bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Những hệ quả nặng nề

Những dư chấn có thể kéo dài cả một thập kỷ, thậm chí lâu hơn. Bên cạnh quá trình kháng cáo, những đối thủ đang phẫn nộ cũng lần lượt lên tiếng để thống kê họ đã mất mát bao nhiêu vì Man City ngang nhiên phớt lờ các quy định. Còn tất cả những suất dự Cúp C1 đã bị bỏ lỡ thì sao?

Còn những đội bóng từng bị tước mất cơ hội tham dự các cúp châu Âu hoàn toàn thì sao? Hiệu ứng dây chuyền là vô tận. Jurgen Klopp từng đùa rằng ông sẽ lập tức đồng ý tham gia một cuộc diễu hành trên xe buýt mui trần nếu Liverpool được trao lại một chức vô địch.

Man City có thể khiến bóng đá Anh hỗn loạn

Nhưng rốt cuộc, người ta không khỏi tự hỏi mục đích của một chiến dịch phân bổ lại danh hiệu trên quy mô lớn sẽ là gì. Việc nhận một phần thưởng từng bị từ chối trong thời khắc cạnh tranh khốc liệt gần như chắc chắn sẽ mang lại cảm giác trống rỗng và không thỏa mãn. Austra Skujyte của Lithuania từng giành HCĐ nội dung 7 môn phối hợp tại Olympic London 2012, đứng sau Jessica Ennis, nhưng chỉ biết mình được nâng lên vị trí đó sau khi hai VĐV Nga và Ukraine xếp trên bị hủy kết quả vì doping.

Tấm huy chương lẽ ra cô phải nhận trên sân khấu lớn nhất của thể thao thế giới lại được trao cho cô vào 7 năm sau, trong một buổi lễ khiêm tốn tại Vilnius. Liverpool cũng sẽ có cảm giác kỳ lạ tương tự nếu được hưởng lợi từ sai phạm của Man City nhiều năm sau khi sự việc xảy ra. Một khi một thành tích đã bị lấy đi, nó không bao giờ có thể được thay thế một cách trọn vẹn.

Vì vậy, một tuyên bố mạnh mẽ hơn có lẽ đơn giản là để trống danh hiệu nếu những năm tháng mà Man City giành được các danh hiệu bị vấy bẩn. Đó chính là cách Juventus bị xử lý sau bê bối Calciopoli: chức vô địch Serie A năm 2005, về lý đáng ra có thể được trao cho AC Milan, cuối cùng bị để trống, không trao cho bất kỳ đội nào.

Guardiola ngay từ đầu đã hiểu rằng nếu bị kết luận có tội trong vụ việc này, hậu quả sẽ vô cùng lớn. Có thể nói ông đã thoát được một kiếp, khi hiện tại an toàn trở lại Barcelona trong kỳ nghỉ dài hạn, và thời điểm ông rời đi gần như hoàn hảo.

Năm 1990, Swindon Town từng bị giáng xuống 2 hạng, sau đó được giảm xuống còn một hạng, vì thừa nhận 36 lần vi phạm các quy định liên quan đến những khoản thanh toán bất thường. Giờ đây, bất chấp mọi lời phản đối từ phía Man City, chúng ta đang nói tới 114 vi phạm, ở cấp độ vi phạm cao nhất của bóng đá thế giới. Quả thực, đây là một hoàn cảnh chưa từng có tiền lệ, và nó đòi hỏi những hình phạt chưa từng có tiền lệ.