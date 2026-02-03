Diễn biến Ronaldo đình công: Benzema suýt không sang được Al Hilal, Kante cũng bị ảnh hưởng

Ronaldo đòi công bằng

Các nguồn tin châu Âu cho biết vụ Cristiano Ronaldo đình công tại Al Nassr đã có hiệu quả ban đầu. Ronaldo từ chối thi đấu trận gần nhất của Al Nassr khi họ làm khách trên sân của Al Riyadh ở vòng 20 Saudi Pro League, dù Al Nassr vẫn thắng 1-0 nhờ công của Sadio Mane.

Ronaldo từ chối thi đấu cho Al Nassr vì cho rằng giải Saudi Pro League đang có sự bất minh trong chuyển nhượng

Ronaldo đã từ chối thi đấu khi cho rằng Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), chủ sở hữu của nhiều CLB ở Saudi Arabia, lẫn các cá nhân có máu mặt đã làm ảnh hưởng đến tính minh bạch của giải đấu. Ronaldo cho rằng PIF đã cố ý không cấp thêm kinh phí chuyển nhượng cho Al Nassr lẫn Al Ittihad vì đã bị thế lực nào đó yêu cầu.

Ví dụ làm cơ sở cho hành động của Ronaldo là việc Karim Benzema gần đây đã từ chối gia hạn hợp đồng với Al Ittihad, do phía Al Ittihad bất ngờ đề nghị Benzema không hưởng lương cứng mà chỉ lấy thu nhập từ bản quyền hình ảnh. Ngay sau đó Al Hilal đã tiếp cận Al Ittihad và dự định mua luôn Benzema lúc này.

Không chỉ vụ Benzema, một vụ khác là Al Nassr đã phải nhả tiền vệ trẻ Wesley dưới dạng cho mượn cho Real Sociedad ở La Liga. Cầu thủ này đã thi đấu khá nhiều trong nửa đầu mùa giải và là thành viên quan trọng trong chiến dịch đua vô địch của Al Nassr, nên việc Wesley bị đem cho mượn gây rất nhiều xì xào.

Bộ thể thao Saudi Arabia phải ra lệnh

Mới đây nhiều nguồn tin đồng loạt cho hay việc Ronaldo đình công đã tạo ra hiệu ứng tạm thời: Vụ chuyển nhượng của Benzema bị Bộ thể thao Saudi Arabia yêu cầu tạm dừng tiến hành để kiểm tra. Lý do là bởi thương vụ này đã được Hoàng thân Al Waleed bin Talal Al Saud, tỷ phú đứng đầu Tổng công ty đa ngành Kingdom, bỏ tiền ra để tiến hành.

Benzema không thể về Al Hilal lúc này do Ronaldo đình công

Sky Germany (Đức) cho hay Hoàng thân Al Waleed cấp tiền cho Al Hilal mua Benzema mặc dù ông này chẳng có vai vế chính thức gì ở CLB mà chỉ là fan. Thông tin này lan đến tai Ronaldo. CR7 do đó không thể để yên trong lúc Al Hilal sắp đón một viện binh cực kỳ quan trọng cho mục tiêu vô địch, trong khi Al Nassr và Al Ittihad có những động thái không khác gì tự trói chân mình,

Dù vậy sau ít giờ vụ việc bị đình trệ, rốt cuộc Al Hilal vẫn đạt được mục đích khi thỏa thuận chuyển nhượng giữa Al Ittihad và Al Hilal đã được phê chuẩn. Benzema sẽ gia nhập đội đầu bảng giải Saudi Pro League, lúc này Al Hilal đang chỉ hơn Al Nassr 1 điểm sau khi Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0 đêm 2/2, còn Al Nassr dù không có Ronaldo vẫn thắng Al Riyadh nhờ công của Sadio Mane..

Kante suýt bị vạ lây

Trước khi vụ Benzema xảy ra, N’Golo Kante đã xin chuyển khỏi Al Ittihad do được Fenerbahce ở Thổ Nhĩ Kỳ mời. Nhưng trước khi vụ này có thể tiến hành, sự cố Benzema xuất hiện và Al Ittihad buộc phải tìm tiền đạo mới, do đó Fenerbahce đã nhân cơ hội này đề nghị Al Ittihad mua Youssef En-Nesyri.

Kante đã mong chuyển sang Fenerbahce nhưng vụ này chưa thể thực hiện

Al Ittihad thích thú với khả năng này và vụ chuyển nhượng đã được thống nhất, Al Ittihad sẽ trả 10 triệu euro lẫn nhả Kante cho Fenerbahce để đón En-Nesyri. Nhưng việc Ronaldo đình công và mới đây vụ Benzema bị đình lại khiến Kante tưởng như tiếp tục không thể rời Al Ittihad cho đến khi đội bóng này đạt thỏa thuận mới với Fenerbahce.

Dù vậy ngay trước khi thị trường đóng cửa, ban tổ chức Saudi Pro League đã quyết định phê chuẩn cho Al Ittihad và Fenerbahce thực hiện vụ trao đổi.