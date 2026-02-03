Kết quả bóng đá Al Riyadh - Al Nassr: Không Ronaldo, đã có Mane (Saudi Pro League)

Đúng như báo chí Bồ Đào Nha đưa tin, Cristiano Ronaldo hoàn toàn không có mặt trong đội hình Al Nassr trận này do đang đình công quanh vấn đề chuyển nhượng của Al Hilal. Al Nassr dù đá trên sân của đối thủ ngấp nghé nhóm xuống hạng, nhưng không chỉ Ronaldo mà họ còn vắng Kingsley Coman lẫn Marcelo Brozovic.

Mane tỏa sáng cho Al Nassr để có trận thắng đầu tiên sau khi Ronaldo đình công

Al Nassr kiểm soát thế trận nhưng thiếu chính xác ở các pha bóng cuối, không ít lần Mane đã được đồng đội chuyền bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương để anh chạy xuống nhưng Mane đều không đón kịp bóng. Đến phút 18, Mane có pha ngả người móc bóng đi chệch cột dọc đáng tiếc từ một pha phạt góc.

Phút 39, tiền đạo Okou của đội chủ nhà đã thoát xuống đối mặt thủ môn trước khi ghi bàn, nhưng anh rơi vào thế việt vị. Al Riyadh vừa mừng hụt xong thì đến Al Nassr mừng... thật: Felix đón bóng ở gần vòng cấm và bấm bóng rất nhạy cảm cho Mane thoát xuống không việt vị, Mane không chờ bóng chạm đất mà vô-lê ngay ở pha đối mặt thủ môn.

Al Riyadh phải dâng lên tấn công dù họ ít có bài vở gì ngoài sút xa và các quả đá phạt, và họ suýt gỡ hòa phút 54 với cú sút xa đổi hướng sạt cột dọc của Soro. Nói đến cột dọc, phút 80 Al Ghannam đã suýt chốt hạ trận đấu cho Al Nassr từ quả phạt góc của Felix, nhưng cú đánh đầu ngược của anh dội cột.

Chủ nhà lần thứ 2 trong trận này bị từ chối bàn thắng khi Toze đưa bóng vào lưới Al Nassr trong thế việt vị ở phút 82. Đến phút 90+4, tới lượt Mane mừng hụt khi anh đã ghi bàn ở pha đối mặt thủ môn, nhưng rồi cờ trọng tài biên giơ lên. Mane sau đó còn bỏ lỡ một pha thoát xuống đối mặt nữa, nhưng thời gian đã hết và Al Nassr bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Tỷ số trận đấu: Al Riyadh 0-1 Al Nassr (hiệp 1: 0-1).

Ghi bàn: Mane 40'

Đội hình xuất phát:

Al Riyadh: Borjan, A. Al Khaibari, Barbet, M. Al Khaibari, Al Bawardi, Al Siyahi, Sergio, Soro, Toze, Okou, Haroun.

Al Nassr: Bento, Al Ghanam, Simakan, Inigo Martinez, Al Nasser, Angelo, Alhassan, Yahya, Mane, Ghareeb, Felix.