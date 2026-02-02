Trung vệ 61 triệu bảng Liverpool vừa 'nẫng tay trên' của Chelsea là ai?

Jacquet, mới 19 tuổi, cao 1m88, đang được xem là một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng bậc nhất châu Âu. Phong độ ổn định, khả năng đọc tình huống tốt cùng sự điềm tĩnh vượt tuổi khiến anh lọt vào tầm ngắm của nhiều ông lớn, trong đó Chelsea là đội theo đuổi quyết liệt nhất suốt kỳ chuyển nhượng tháng 1. Tuy nhiên, Rennes kiên quyết không chấp nhận để trụ cột phòng ngự của mình ra đi ngay giữa mùa giải, khiến các cuộc đàm phán với đội bóng thành London rơi vào bế tắc.

Jeremy Jacquet đang chơi nổi bật

Trong khi đó, Liverpool dưới thời HLV Arne Slot đã chọn cách tiếp cận khác. Thay vì gây sức ép để đưa cầu thủ về ngay lập tức, đội chủ sân Anfield nhanh chóng thống nhất với Rennes phương án chuyển nhượng có hiệu lực từ mùa hè. Theo tiết lộ của giới thạo tin, hai CLB đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 61 triệu bảng kèm các điều khoản phụ phí, con số đủ sức thuyết phục đại diện Ligue 1 nhả người sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Mức phí này cũng được cho là kỷ lục bán cầu thủ của Rennes, vượt qua cả thương vụ Jeremy Doku sang Man City năm 2023. Việc bán Jacquet ngay trong tháng 1 sẽ khiến đội bóng Pháp mất quyền sử dụng anh cho phần còn lại của mùa giải, vì thế giải pháp “chốt sớm, chuyển giao muộn” được xem là phương án tối ưu cho cả hai bên.

Theo Sky Sports, Jacquet dự kiến sẽ hoàn tất kiểm tra y tế ngay trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Lý do anh chọn Liverpool thay vì Chelsea không đơn thuần nằm ở giá trị bản hợp đồng, mà còn đến từ triển vọng chuyên môn. Tại Anfield, cơ hội ra sân và lộ trình phát triển được đánh giá là rõ ràng hơn, trong khi ở Stamford Bridge, sự hiện diện của Josh Acheampong cùng việc Chelsea triệu hồi Mamadou Sarr từ Strasbourg khiến khả năng cạnh tranh vị trí trở nên khắc nghiệt.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, Jeremy Jacquet sẽ chính thức khoác áo Liverpool từ mùa hè tới. Đây không chỉ là một thương vụ “nẫng tay trên” trước Chelsea, mà còn là bước đi chiến lược, cho thấy Liverpool tiếp tục kiên định với triết lý trẻ hóa và đầu tư bài bản cho hàng thủ trong nhiều năm tới.