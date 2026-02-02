Siêu sao Ronaldo đình công, không thi đấu cho Al Nassr chấn động giải Ả Rập

Nguyên nhân, trái với những thông tin ban đầu từ truyền thông Saudi Arabia, không liên quan tới việc giữ sức cho cuộc đối đầu với Al Ittihad của HLV Sergio Conceicao vào thứ Sáu, ngày 6/2.

💼 Bất mãn với cách PIF điều hành Al Nassr

Theo tìm hiểu của A Bola từ nguồn nội bộ Al Nassr, Ronaldo đang không hài lòng với cách Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) quản lý CLB mà anh đã gắn bó suốt ba năm qua. Đặc biệt, CR7 so sánh với sự ưu ái mà các đối thủ cũng do PIF điều hành đang nhận được.

Ronaldo sẽ từ chối thi đấu cho Al Nassr vào đêm nay

Trong vai trò đội trưởng, Ronaldo phàn nàn về việc Al Nassr bị cắt giảm đầu tư. HLV Jorge Jesus không được đáp ứng các yêu cầu tăng cường lực lượng, minh chứng là ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, đội bóng chỉ chiêu mộ duy nhất Haydeer Abdulkareem, tiền vệ 21 tuổi đến từ Iraq.

🔄 Al Hilal bạo chi, Al Nassr “đứng hình”

Đáng chú ý, Al Nassr có hai người Bồ Đào Nha trong bộ máy lãnh đạo là Simao Coutinho (giám đốc thể thao) và Jose Semedo (giám đốc điều hành), song quyền hạn của họ đã bị đóng băng từ đầu tháng theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Bối cảnh này càng làm gia tăng sự bất mãn của Ronaldo, người cho rằng cách điều hành hiện tại đang gây bất lợi cho Al Nassr, nhất là khi so với Al Hilal – đội bóng hoạt động cực kỳ tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Al Hilal đã chi 2 triệu euro để mua trung vệ Pablo Mari từ Fiorentina, và chuẩn bị bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo trẻ người Pháp Kader Meite từ Rennes.

⚠️ Bực tức vì đồng đội cũ Benzema?

Chưa dừng lại ở đó, khả năng Karim Benzema gia nhập Al Hilal cũng đang được nhắc tới, trong bối cảnh bế tắc đàm phán gia hạn với Al Ittihad. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi còn sắp hoàn tất thương vụ Saimon Bouabre, tuyển thủ U21 Pháp của Neom, với mức phí 30 triệu euro.

Ronaldo và HLV Jorge Jesus tức giận vì Al Nassr không có vị thế như Al Hilal

Việc Ronaldo “tẩy chay” thi đấu không phải dấu hiệu bất mãn đầu tiên tại Al Nassr. Trước đó, vào giữa tháng 1, HLV Jorge Jesus từng thẳng thắn cho rằng CLB hiện tại của ông “không có quyền lực chính trị như Al Hilal”. Phát biểu này gây chấn động bóng đá Saudi Arabia, thậm chí khiến Al Hilal yêu cầu án treo giò từ 6 tháng đến 1 năm đối với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.