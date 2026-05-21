Rộ tin đồn CLB CAHN chiêu mộ cựu sao Real Madrid

Rộ tin Rodrigo Farofa chuẩn bị đầu quân cho CLB CAHN

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi Rodrigo Farofa từng được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Brazil và có thời gian thuộc biên chế đội trẻ Real Madrid Castilla.

Rodrigo Farofa trưởng thành từ lò đào tạo Novorizontino. Cầu thủ này gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng săn bàn. Phong độ nổi bật giúp chân sút người Brazil có cơ hội gia nhập lò đào tạo Real Madrid Castilla năm 2018 và khoác áo đội hình B của “Kền kền trắng” từ năm 2019-2023.

Dù chưa thể khoác áo đội một Real Madrid, Rodrigo Farofa vẫn được đánh giá sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, phong cách chơi bóng giàu đột biến và phù hợp với môi trường bóng đá giàu tốc độ. Nếu thương vụ này hoàn tất, đây có thể xem là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB CAHN trước mùa giải mới.

Trong bối cảnh CLB CAHN đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V.League cũng như tăng chiều sâu đội hình cho đấu trường quốc tế, việc chiêu mộ một ngoại binh có nền tảng đào tạo từ Real Madrid Castilla sẽ mang đến nhiều kỳ vọng cho hàng công đội bóng ngành công an.

Rodrigo Farofa được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng hoạt động rộng, kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và kinh nghiệm thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Brazil cũng như châu Âu. Nếu hòa nhập tốt với bóng đá Việt Nam, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn” của V.League mùa tới.

Farofa sở hữu chiều cao 1m78. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo cắm, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Cầu thủ 26 tuổi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 700.000 euro. Hiện tại, anh vẫn đang thuộc biên chế CLB Mirassol.

Hiện phía CLB CAHN vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thương vụ này. Tuy nhiên, thông tin đội bóng thủ đô nhắm tới Rodrigo Farofa đang khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Nếu cập bến CLB CAHN, chân sút từng thuộc biên chế Real Madrid Castilla hứa hẹn sẽ giúp hàng công đội bóng trở nên bùng nổ hơn trong mùa giải mới.