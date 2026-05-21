Trận đấu nổi bật

Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Rộ tin đồn CLB CAHN chiêu mộ cựu sao Real Madrid

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

CLB CAHN được cho là đang dành sự quan tâm đặc biệt tới tiền đạo người Brazil - Rodrigo Farofa nhằm tăng cường sức mạnh hàng công cho mùa giải mới.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi Rodrigo Farofa từng được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Brazil và có thời gian thuộc biên chế đội trẻ Real Madrid Castilla.

Rodrigo Farofa trưởng thành từ lò đào tạo Novorizontino. Cầu thủ này gây ấn tượng mạnh nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng săn bàn. Phong độ nổi bật giúp chân sút người Brazil có cơ hội gia nhập lò đào tạo Real Madrid Castilla năm 2018 và khoác áo đội hình B của “Kền kền trắng” từ năm 2019-2023.

Dù chưa thể khoác áo đội một Real Madrid, Rodrigo Farofa vẫn được đánh giá sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, phong cách chơi bóng giàu đột biến và phù hợp với môi trường bóng đá giàu tốc độ. Nếu thương vụ này hoàn tất, đây có thể xem là bản hợp đồng đáng chú ý của CLB CAHN trước mùa giải mới.

Trong bối cảnh CLB CAHN đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch V.League cũng như tăng chiều sâu đội hình cho đấu trường quốc tế, việc chiêu mộ một ngoại binh có nền tảng đào tạo từ Real Madrid Castilla sẽ mang đến nhiều kỳ vọng cho hàng công đội bóng ngành công an.

Rodrigo Farofa được kỳ vọng sẽ tạo nên sự khác biệt nhờ khả năng hoạt động rộng, kỹ năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và kinh nghiệm thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao tại Brazil cũng như châu Âu. Nếu hòa nhập tốt với bóng đá Việt Nam, tiền đạo người Brazil hoàn toàn có thể trở thành “bom tấn” của V.League mùa tới.

Farofa sở hữu chiều cao 1m78. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo cắm, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Cầu thủ 26 tuổi được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 700.000 euro. Hiện tại, anh vẫn đang thuộc biên chế CLB Mirassol.

Hiện phía CLB CAHN vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thương vụ này. Tuy nhiên, thông tin đội bóng thủ đô nhắm tới Rodrigo Farofa đang khiến người hâm mộ vô cùng háo hức. Nếu cập bến CLB CAHN, chân sút từng thuộc biên chế Real Madrid Castilla hứa hẹn sẽ giúp hàng công đội bóng trở nên bùng nổ hơn trong mùa giải mới.

Tân vương V-League và khát vọng biển lớn

Giành chiến thắng kịch tính 2-0 trước Thanh Hóa ở lượt trận thứ 23 V-League 2025-2026, CLB Công an Hà Nội đăng quang giải đấu sớm 3 vòng

-20/05/2026 08:10 AM (GMT+7)
