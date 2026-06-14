Nàng thơ phá kỷ lục điền kinh 50 năm: Rời đường chạy là hóa hot girl bikini

Sở hữu gương mặt thiên thần cùng mái tóc vàng rực rỡ, Patricia Brunninger không chỉ là "cơn lốc đường chạy" mới của nước Áo mà còn là hot girl mạng xã hội khiến hàng ngàn con tim loạn nhịp mỗi khi diện bikini.

Brunninger "nữ thần tốc độ" của điền kinh Áo

"Nữ thần tốc độ" phá vỡ lời nguyền nửa thế kỷ

Điền kinh nước Áo đã chứng kiến một cơn địa chấn mang tên Patricia Brunninger. Ở tuổi 19, cô gái sinh năm 2006 này đã tạo nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu tại giải chạy chuyên nghiệp ở Eisenstadt. Với thành tích 11.49 giây trên đường chạy 100m, Patricia chính thức phá vỡ kỷ lục quốc gia Áo lứa tuổi U20 đã tồn tại kiên cố suốt 50 năm qua của huyền thoại Gabi Hareter.

Không dừng lại ở đó, cô nàng tiếp tục cùng các đồng đội thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung tiếp sức 4x100m với thời gian 43.77 giây. Trên đường chạy, Patricia là một "chiến thần" thực sự. Từng bước chạy dũng mãnh, sự tập trung cao độ và cơ bụng số săn chắc lộ rõ dưới bộ đồ thi đấu bó sát khiến cô trở thành biểu tượng mới của thế hệ vận động viên trẻ tài sắc vẹn toàn tại châu Âu.

Đời thường nóng bỏng của "Nàng thơ Bắc Âu"

Nếu như trên sân vận động, Patricia Brunninger mạnh mẽ và quyết liệt bao nhiêu thì ngoài đời thường, cô lại khiến người hâm mộ "tan chảy" bấy nhiêu. Sở hữu trang Instagram cá nhân thu hút lượng người theo dõi lớn, mỗi bức ảnh đời thường của cô đều nhận về hàng ngàn lượt yêu thích.

Rời xa đôi giày đinh và đường chạy rực lửa, Patricia lập tức hóa thân thành một hot girl quyến rũ. Trang cá nhân của cô ngập tràn những chuyến du lịch xa xỉ tại các vùng biển Địa Trung Hải hay Nam Phi. Thả dáng trong những bộ bikini cắt xẻ táo bạo, "bông hồng nước Áo" khoe trọn vẹn đường cong chữ S, đôi chân gợi cảm cùng làn da rám nắng khỏe khoắn. Thần thái tự tin, bờ môi thu hút và mái tóc vàng bồng bềnh giúp cô trông không khác gì một siêu mẫu áo tắm chuyên nghiệp.

Dù sớm nổi tiếng và nhận được sự săn đón truyền thông, Patricia Brunninger lại có một lối sống cực kỳ lành mạnh. Cô nói không với những thị phi tình ái hay các scandal ồn ào để tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp.

Vừa là một kỷ lục gia tài năng, vừa là hình mẫu nhan sắc thế hệ mới, Patricia Brunninger cho thấy, phái đẹp vẫn có thể mạnh mẽ chinh phục thể thao mà vẫn dịu dàng, quyến rũ.

Những hình ảnh đẹp về Patricia