Trực tiếp bóng chuyền nữ Kazakhstan - Việt Nam: Thanh Thúy định đoạt chiến thắng (AVC Nations Cup) (Kết thúc)

9-14

CÁCH BIỆT 5 ĐIỂM Xem video

Kazakhstan chắn đôi thành công rút ngắn 6-9, nhưng sau đó họ bị Thanh Thúy bỏ nhỏ. Kazakhstan lên tiếp 2 điểm, nhưng sau đó Nguyễn Thị Uyên đánh bật chắn đôi của Kazakhstan để nâng lên 12-8. Hàng sau Việt Nam để hở và bị Yatskiv ghi điểm, nhưng sau đó Kim Thoa rất kinh nghiệm đánh nhanh trong một pha bóng sát lưới. Kazakhstan sau đó đánh quá mạnh cuối sân, 14-9 cho Việt Nam.