Trực tiếp bóng chuyền nữ Kazakhstan - Việt Nam: Thanh Thúy định đoạt chiến thắng (AVC Nations Cup) (Kết thúc)
(Tranh hạng 3 AVC Cup 2026) Thanh Thúy tung ra những cú đánh quyết định ở cuối set 3 để định đoạt trận đấu.
Hai đội chia nhau 6 điểm đầu tiên. Sau khi ĐT Việt Nam dẫn 4-3, hàng chắn Kazakhstan 2 lần ngăn được các cú đánh của Việt Nam nhưng họ không cản được cú đập sau đó của Thanh Thúy.
Lê Thanh Thúy với một cú đập dội ngay xuống gần lưới đưa Việt Nam dẫn 7-4. Kazakhstan sau đó mắc lỗi chạm lưới, và họ phải gọi hội ý. Kazakhstan rút ngắn 6-8 sau hội ý, nhưng phía Việt Nam khiếu nại lỗi chạm chắn thành công và tỷ số là 9-5.
Kazakhstan chắn đôi thành công rút ngắn 6-9, nhưng sau đó họ bị Thanh Thúy bỏ nhỏ. Kazakhstan lên tiếp 2 điểm, nhưng sau đó Nguyễn Thị Uyên đánh bật chắn đôi của Kazakhstan để nâng lên 12-8. Hàng sau Việt Nam để hở và bị Yatskiv ghi điểm, nhưng sau đó Kim Thoa rất kinh nghiệm đánh nhanh trong một pha bóng sát lưới. Kazakhstan sau đó đánh quá mạnh cuối sân, 14-9 cho Việt Nam.
Kazakhstan gọi hội ý sau khi bị dẫn 10-15. 2 đội sau đó chia đều 4 điểm tiếp theo, trước khi Kazakhstan có cú đánh ngoài. Đội bóng Trung Á gọi hội ý.
Hai đội chia nhau 8 điểm tiếp theo, trong đó Bích Thủy 2 lần ghi điểm cho Việt Nam.
Một chuỗi lên điểm 4-1 cho Việt Nam kết thúc set 1, với set point là cú đập của Lê Thanh Thúy.
Kazakhstan đánh cuối sân hỏng tới 2 lần để mở đầu set và sau đó có một pha hỏng bước 2, trước khi Việt Nam dẫn 4-0 sau pha chắn đôi ăn điểm. Kazakhstan phải hội ý, sau đó họ ghi được 2 điểm nhưng xen giữa đó là một pha bước 1 hỏng của họ.
Kazakhstan phải gọi hội ý sau khi ĐT Việt Nam ghi liền 4 điểm, trong đó có một pha bỏ nhỏ hay của Bích Thủy.
Tiếp tục là Kazakhstan lỗi nhiều, họ 2 lần giao bóng hỏng và sau đó bị Như Quỳnh đập cuối sân ăn điểm. 13-5 cho Việt Nam sau khi hàng chắn đôi thắng được tay đập của Kazakhstan.
Bích Thủy liên tục trừng phạt bước 1 bung của phía Kazakhstan, trong đó có một pha bóng cô đập ngay trên lưới để nâng tỷ số lên 15-5. Hai đội chia đều 4 điểm kế tiếp.
Lần đầu tiên Kazakhstan đưa cách biệt trở lại hàng đơn vị khi rút ngắn 11-20 sau cú đập dọc dây, nhưng sau đó Nguyễn Thị Huệ ghi điểm. Tỷ số sau đó lên 23-12 sau khi Như Quỳnh ghi điểm cuối sân, và cô cùng Bích Thủy ghi 2 điểm còn lại để ĐT Việt Nam đoạt set 2.
Hai đội giằng co nhau 8 điểm liên tiếp.
Hai đội vẫn không có dấu hiệu bứt lên.
Một cú chắn đôi ăn điểm đưa ĐT Việt Nam lần đầu tiên bứt lên 10-8, khiến Kazakhstan gọi hội ý. Ngay sau đó hàng chắn đôi của Việt Nam lại ghi điểm, lúc này Kazakhstan lên liền 2 điểm để rút ngắn 10-11. Thanh Thúy cắt chuỗi lên điểm đó, nhưng Kazakhstan sau đó 2 lần thắng hàng chắn đôi của Việt Nam để gỡ hòa 12-12.
Bích Thủy có một cú đập ăn điểm dù quay chậm cho thấy cô như đánh không trúng tâm bóng, và sau đó là một cú ace đưa ĐT Việt Nam dẫn 14-12. Kazakhstan ghi điểm kế tiếp nhưng Bích Thủy ghi liền 2 điểm trước khi Thanh Thúy có cú phát bóng ăn điểm. 17-13 cho Việt Nam và Kazakhstan gọi hội ý.
Kazakhstan ghi liền 3 điểm để rút ngắn 16-17, nhưng điểm thứ 3 bị Việt Nam khiếu nại thành công lỗi chạm lưới, 15-18. Dù vậy phía ĐT Việt Nam giao bóng hỏng ngay sau đó, và Kazakhstan đánh chạm chắn ra ngoài để rút ngắn 17-19.
Kazakhstan để quá trống giữa sân và bị Thanh Thúy đánh ngay vào đó để Việt Nam dẫn 20-17. Kazakhstan sau đó đánh quá mạnh cuối sân và không đỡ được một cú đập không có lực mạnh của Thanh Thúy. Thanh Thúy sau đó đánh chạm chắn ra ngoài, Kazakstan rút ngắn 19-23, nhưng Thanh Thúy ghi tiếp 2 điểm để ĐT Việt Nam kết thúc trận đấu.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/06/2026 09:06 AM (GMT+7)