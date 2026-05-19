Xúc phạm khán giả, cầu thủ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel nhận án phạt nặng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

AFC Bournemouth vs Manchester City
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Freiburg vs Aston Villa
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Xúc phạm khán giả, cầu thủ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel nhận án phạt nặng

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Viettel

Hậu vệ Đinh Viết Tú của Thể Công – Viettel nhận án phạt 15 triệu đồng, treo giò 3 trận do hành vi xúc phạm khán giả trong trận đấu với Thép Xanh Nam Định.

Ngày 19/5, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành quyết định xử phạt đối với cầu thủ Đinh Viết Tú của Thể Công Viettel.

Hậu vệ này được xác định có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa với khán giả trong trận đấu gặp Thép Xanh Nam Định tại vòng đấu thuộc V.League 2025-2026 diễn ra ngày 17/5.

Theo quyết định số 496 của Ban Kỷ luật VFF, cầu thủ Đinh Viết Tú bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp. Án phạt có hiệu lực kể từ ngày ký.

VFF xác định cầu thủ của Thể Công Viettel đã có hành vi xúc phạm khán giả (giơ ngón tay giữa) trên sân Thiên Trường trong lúc trận đấu diễn ra, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận bóng đá.

Cầu thủ Đinh Viết Tú nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Nguồn: Facebook/Đinh Viết Tú)

Cầu thủ Đinh Viết Tú nhận án phạt từ Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Nguồn: Facebook/Đinh Viết Tú)

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi nhiều đoạn video ghi lại phản ứng của Đinh Viết Tú lan truyền rộng rãi. Không ít cổ động viên Nam Định bày tỏ sự thất vọng trước cách hành xử của hậu vệ sinh năm 1992.

Điều khiến vụ việc gây tranh cãi còn nằm ở chỗ anh là cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Nam Định, tiền thân của Thép Xanh Nam Định hiện nay. Hậu vệ sinh năm 1992 được đôn lên đội một từ năm 2011 và có nhiều năm gắn bó với bóng đá thành Nam trước khi chuyển sang thi đấu cho Quảng Nam.

Năm 2022, anh quay trở lại khoác áo Nam Định, sau đó đầu quân cho Đông Á Thanh Hóa từ mùa giải 2023. Sau biến động lực lượng của đội bóng xứ Thanh cuối mùa 2024-2025, Đinh Viết Tú chia tay CLB và gia nhập Thể Công Viettel ở mùa giải 2025-2026.

Đinh Viết Tú là gương mặt giàu kinh nghiệm của Thể Công Viettel. Anh được đánh giá cao nhờ phong cách thi đấu máu lửa, ổn định ở hàng phòng ngự.

Việc hậu vệ này bị treo giò 3 trận sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nhân sự của đội bóng áo lính trong giai đoạn cuối mùa giải, khi cuộc đua vị trí trong nhóm dẫn đầu đang diễn ra quyết liệt.

Video bóng đá Nam Định - Thể Công Viettel: 6 phút bùng nổ, siêu phẩm mãn nhãn (V-League)
Video bóng đá Nam Định - Thể Công Viettel: 6 phút bùng nổ, siêu phẩm mãn nhãn (V-League)

(Vòng 23) Những pha lập công liên tiếp trong 6 phút, bao gồm siêu phẩm sút xa là điểm nhấn của trận đại chiến.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/05/2026 19:33 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN