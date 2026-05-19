AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Đua trụ hạng V.League: Phép màu nào với PVF-CAND?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

TPO - Đội bóng của ông Trần Tiến Đại trở lại đáy bảng sau thất bại nặng nề trước CLB Hà Nội, nguy cơ rớt hạng ngày càng rõ.

HLV Trần Tiến Đại sẽ lấy gì để cứu PVF-CAND?

Lực yếu nhất

PVF-CAND góp mặt ở LPBank V.League 2025/26 nhờ việc Trường Tươi Đồng Nai xin...từ chối lên hạng mùa trước. Món quà bất ngờ này có vẻ như khiến cho PVF-CAND chưa đủ thời gian để chuẩn bị về nguồn lực.

Điều này thể hiện rõ qua lực lượng và thành tích của họ mùa giải năm nay. Sau 23 trận, PVF-CAND mới giành vỏn vẹn 17 điểm, thắng 3 hoà 8 và thua đến 12 trận. Cùng được 23 điểm nhưng SHB Đà Nẵng hiện xếp trên do hơn chỉ số phụ.

Ở phía trên, Becamex TPHCM đang có 21 điểm xếp thứ 13 và HAGL (22 điểm) đứng thứ 12. Đây là 4 đội có nhiều nguy cơ rớt hạng, nhưng đi sâu vào các thông số chuyên môn, PVF-CAND đang "đội sổ".

CLB Hà Nội đã không cho PVF-CAND cơ hội vượt lên trên đáy bảng sau vòng 23

Cụ thể sau 23 vòng đấu, họ để thủng lưới tới 41 bàn, cao nhất trong 14 đội. Hàng tấn công trong khi đó chỉ ghi được 19 bàn (hơn Hà Tĩnh 14 bàn) và ngang bằng HAGL. Bù lại hàng công, kinh nghiệm giúp cho Hà Tĩnh xây dựng hàng thủ khá tốt khi chỉ để thủng lưới 25 bàn.

Không có gì bất ngờ khi SHB Đà Nẵng và Becamex TPHCM cũng là hai đội có hệ thống phòng ngự yếu nhất với 39 bàn thua.

Ai cứu PVF-CAND?

Trong 3 vòng đấu cuối, SHB Đà Nẵng sẽ lần lượt gặp Hải Phòng, Hà Tĩnh và Đông Á Thanh Hoá. Về thực lực, cả 3 đều là những đội không quá mạnh và gần như đã trụ hạng.

Cơ hội của SHB Đà Nẵng vì vậy sẽ phải dựa vào quyết tâm, nỗ lực của các cầu thủ cũng như thái độ thi đấu của đối thủ. Thông thường các đội khi đã hoàn thành mục tiêu có thể sử dụng lực lượng trẻ để chuẩn bị cho mùa sau, hoặc giảm động lực chiến đấu. HAGL vòng trước dù chưa chắc suất trụ hạng nhưng vẫn tung đội hình có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm vào sân trước PVF-CAND là ví dụ.

Trụ hạng V.League đang là ca khó với HLV Trần Tiến Đại (ảnh N.K)

Lịch thi đấu của PVF-CAND trong khi đó khó khăn hơn khi họ phải đối đầu Thể Công Viettel giàu nguồn lực và vẫn cần điểm cho cuộc đua Á quân. Đội bóng của HLV Trần Tiến Đại sau đó sẽ lần lượt gặp Hải Phòng và SLNA.

Với thực lực hạn chế, HLV Trần Tiến Đại có lẽ cần chút phép màu để có thể đưa PVF-CAND vượt qua cửa khó.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Công an Hà Nội FC hướng tới kỷ lục điểm số V-League
ANTD.VN - Chức vô địch V-League 2025/26 của Công an Hà Nội không đơn thuần là câu chuyện một đội bóng lên ngôi sớm 3 vòng đấu. Đó còn là hành trình...

Theo Vĩnh Xuân

Nguồn:

-18/05/2026 10:28 AM (GMT+7)
